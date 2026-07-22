Colombia

Renunció Andrés Idárraga a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia del Gobierno Petro

El saliente funcionario señaló que la política pública anticorrupción, de lejos, es mejor que hace cuatro años, así como la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor

Guardar
Google icon
El caso se denunció ante las autoridades y en redes sociales la mañana del martes 13 de enero de 2026 - crédito archivo Mariano Vimos
Andrés Idárraga presentó el 21 de julio de 2026 su renuncia irrevocable como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República - crédito archivo Mariano Vimos

Andrés Idárraga presentó el 21 de julio de 2026 su renuncia irrevocable como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. La dimisión entrará en vigor el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Presento mi carta de renuncia al señor Presidente Gustavo Petro. Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del Presidente Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno sus enseñanzas”, puntualiza el escrito.

PUBLICIDAD

El funcionario publicó el documento de cese y un mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó: “Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del presidente Gustavo Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno y sus enseñanzas”.

El saliente funcionario señaló que la política pública anticorrupción, de lejos, es mejor que hace 4 años, así como la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor- crédito @Aidarragaf/X
El saliente funcionario señaló que la política pública anticorrupción, de lejos, es mejor que hace 4 años, así como la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor- crédito @Aidarragaf/X

Y agregó:” Me voy con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno. Con una comprensión más profunda y distinta de la estructura del Estado y del ejercicio del “poder”. También me voy con la satisfacción del deber cumplido”.

PUBLICIDAD

En su escrito de dimisión, Idárraga también señaló: “Expreso mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí, y por la oportunidad de hacer parte de este Gobierno del Cambio. Deseo los mayores éxitos al Dapre y a la Secretaría de Transparencia en el cumplimiento de su misión institucional”. También dijo que deja el cargo “con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno” y “con la satisfacción del deber cumplido”.

El saliente funcionario afirmó que a lo largo de su estancia en la dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) trabajó contra la corrupción dentro del Ejecutivo y fuera de él. Además de mencionar que deja el cargo con mejores índices contra las actividades ilegales.

Andrés Idárraga agradeció al presidente Petro por su apoyo en el cargo - crédito @Aidarragaf/X
Andrés Idárraga agradeció al presidente Petro por su apoyo en el cargo - crédito @Aidarragaf/X

“El mandato anticorrupción se cumplió e hice todo lo que estuvo a mi alcance, poniendo mi vida en riesgo y la de mi familia. Lo hice pese a los corruptos en el gobierno y por fuera de él. La política pública anticorrupción de lejos, es mejor que hace 4 años y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor, gracias al equipo de trabajo de la Secretaría de Transparencia”.

A reglón seguido afirmó que: “El mandatario anticorrupción se mantiene vigente, de la mano de la ciudadanía. Bogotá no puede escapar a él y así lo haremos cumplir”.

Cancillería solicitó la renuncia de todos sus embajadores

Colombianos en el exterior - Cancillería de Colombia
Cancillería solicitó la renuncia de todos sus embajadores - crédito Cancillería de Colombia

La Cancillería de Colombia pidió a los embajadores del país presentar sus renuncias para iniciar la renovación de las jefaturas de las misiones diplomáticas en el exterior, ante la proximidad del fin del periodo constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego.

La solicitud se basa en el artículo 91 del Decreto Ley 274 de 2000, que obliga a los jefes titulares de misión a renunciar al concluir el mandato del presidente bajo cuyo gobierno desempeñaron su cargo: “Los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”.

La comunicación fue enviada desde el Despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa yolanda Villavicdencio, el martes 21 de julio de 2026, con el asunto “Solicitud aplicación artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000” y dirigida a los jefes de misión diplomática.

En el texto, la Cancillería agradeció la labor de los funcionarios durante la actual administración y precisó que la renuncia de los embajadores inscritos en la Carrera Diplomática y Consular no afectará su situación dentro de esa carrera ni los beneficios laborales especiales mencionados en el artículo 62 del mismo decreto.

Temas Relacionados

Andrés IdárragaSecretaría de TransparenciaRenunciaPresidencia Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio

La moneda europea experimentó un avance significativo en comparación con la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Junior FC estaría próximo a confirmar la salida de una de los ídolos del club, que iría a reforzar al Cúcuta Deportivo a días del inicio del segundo semestre del FPC

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

Tras la contrarreloj en la cual brilló el corredor belga Remco Evenepoel, la jornada cuenta con varios premios de montañas claves para consolidar la fuga del día

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

Deportes

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United