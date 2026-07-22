Renunció Andrés Idárraga a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia del Gobierno Petro

Andrés Idárraga presentó el 21 de julio de 2026 su renuncia irrevocable como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República - crédito archivo Mariano Vimos

Andrés Idárraga presentó el 21 de julio de 2026 su renuncia irrevocable como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. La dimisión entrará en vigor el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Presento mi carta de renuncia al señor Presidente Gustavo Petro. Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del Presidente Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno sus enseñanzas”, puntualiza el escrito.

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El funcionario publicó el documento de cese y un mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó: “Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del presidente Gustavo Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno y sus enseñanzas”.

El saliente funcionario señaló que la política pública anticorrupción, de lejos, es mejor que hace 4 años, así como la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor- crédito @Aidarragaf/X

Y agregó:” Me voy con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno. Con una comprensión más profunda y distinta de la estructura del Estado y del ejercicio del “poder”. También me voy con la satisfacción del deber cumplido”.

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En su escrito de dimisión, Idárraga también señaló: “Expreso mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí, y por la oportunidad de hacer parte de este Gobierno del Cambio. Deseo los mayores éxitos al Dapre y a la Secretaría de Transparencia en el cumplimiento de su misión institucional”. También dijo que deja el cargo “con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno” y “con la satisfacción del deber cumplido”.

El saliente funcionario afirmó que a lo largo de su estancia en la dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) trabajó contra la corrupción dentro del Ejecutivo y fuera de él. Además de mencionar que deja el cargo con mejores índices contra las actividades ilegales.

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Andrés Idárraga agradeció al presidente Petro por su apoyo en el cargo - crédito @Aidarragaf/X

“El mandato anticorrupción se cumplió e hice todo lo que estuvo a mi alcance, poniendo mi vida en riesgo y la de mi familia. Lo hice pese a los corruptos en el gobierno y por fuera de él. La política pública anticorrupción de lejos, es mejor que hace 4 años y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor, gracias al equipo de trabajo de la Secretaría de Transparencia”.

A reglón seguido afirmó que: “El mandatario anticorrupción se mantiene vigente, de la mano de la ciudadanía. Bogotá no puede escapar a él y así lo haremos cumplir”.

Cancillería solicitó la renuncia de todos sus embajadores

Cancillería solicitó la renuncia de todos sus embajadores - crédito Cancillería de Colombia

La Cancillería de Colombia pidió a los embajadores del país presentar sus renuncias para iniciar la renovación de las jefaturas de las misiones diplomáticas en el exterior, ante la proximidad del fin del periodo constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego.

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La solicitud se basa en el artículo 91 del Decreto Ley 274 de 2000, que obliga a los jefes titulares de misión a renunciar al concluir el mandato del presidente bajo cuyo gobierno desempeñaron su cargo: “Los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”.

La comunicación fue enviada desde el Despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa yolanda Villavicdencio, el martes 21 de julio de 2026, con el asunto “Solicitud aplicación artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000” y dirigida a los jefes de misión diplomática.

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En el texto, la Cancillería agradeció la labor de los funcionarios durante la actual administración y precisó que la renuncia de los embajadores inscritos en la Carrera Diplomática y Consular no afectará su situación dentro de esa carrera ni los beneficios laborales especiales mencionados en el artículo 62 del mismo decreto.