Colombia

Dian confirmó que está habilitada la consulta de la información exógena para la declaración de renta del año gravable 2025

Desde el 21 de julio, el portal de la entidad permite ver reportes de terceros para preparar el Formulario 210 o usar Ayuda Renta antes de los vencimientos, que irán del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026

Guardar
Google icon
La Dian habilitó desde el 21 de julio la consulta de la información exógena del año gravable 2025 para apoyar la declaración de renta de personas naturales - crédito Luisa González/Reuters
La Dian habilitó desde el 21 de julio la consulta de la información exógena del año gravable 2025 para apoyar la declaración de renta de personas naturales - crédito Luisa González/Reuters

La Dian habilitó la consulta de la información exógena del año gravable 2025, una base de datos con reportes de terceros que servirá de apoyo para que las personas naturales preparen su declaración de renta antes de que empiecen los vencimientos, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

La entidad calcula que cerca de siete millones de personas naturales deberán declarar renta este año y proyecta recaudar alrededor de $6,1 billones durante ese proceso.

Esa consulta previa también le permite a la administración tributaria definir quiénes están obligados a declarar y detectar diferencias, inconsistencias u omisiones en la información entregada por los contribuyentes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la autoridad tributaria, el reporte reúne los datos que empleadores, entidades financieras, clientes, proveedores, notarías y otros terceros informaron sobre las operaciones realizadas durante 2025.

La información exógena reúne reportes de terceros sobre salarios, retenciones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales de 2025 - crédito Dian
La información exógena reúne reportes de terceros sobre salarios, retenciones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales de 2025 - crédito Dian

Allí aparecen salarios y pagos laborales, retenciones en la fuente, saldos e intereses de cuentas bancarias, consumos con tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales.

La entidad aclaró que la información exógena no es la declaración de renta ni reemplaza los documentos propios, pero sí funciona como una guía para diligenciar el Formulario 210 o usar el programa Ayuda Renta. La responsabilidad de declarar la realidad económica sigue siendo exclusiva del ciudadano, que debe respaldar cada cifra con soportes válidos.

PUBLICIDAD

Los topes de patrimonio, ingresos y consumos definen quién debe declarar

La medida de suspensión del RUT impide a los afectados realizar diversas actividades tributarias - crédito Dian
La Dian calcula que cerca de siete millones de personas naturales deberán declarar renta y proyecta un recaudo de $6,1 billones - crédito Dian

Para este año estarán obligadas a declarar las personas que al cierre de 2025 hayan tenido un patrimonio bruto superior a $224,1 millones. También deberán hacerlo quienes durante ese año registraron ingresos, compras, consumos con tarjeta de crédito, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por más de $69,7 millones.

Según la autoridad tributaria, la información exógena constituye uno de sus principales mecanismos de fiscalización, verificación y control.

El cruce entre lo reportado por terceros y lo informado por cada contribuyente permite revisar no solo el impuesto sobre la renta, sino también tributos como el IVA, las retenciones en la fuente y otras obligaciones administradas por la entidad.

Así mismo, la Dian explicó que la obligación de presentar información exógena no implica el pago de un impuesto adicional. Se trata de un reporte de carácter informativo que determinadas personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente mediante los servicios electrónicos habilitados por la entidad, con base en resoluciones, formatos y especificaciones técnicas definidas para cada período gravable.

Las correcciones no se hacen ante la Dian sino ante quien reportó el dato

La Dian aclara que la obligación de declarar renta en Colombia no depende de la pensión - crédito Colprensa
Deben declarar renta quienes al cierre de 2025 tuvieron un patrimonio bruto superior a $224,1 millones o movimientos anuales por más de $69,7 millones - crédito Colprensa

Si un contribuyente encuentra inconsistencias entre el reporte disponible y sus propios documentos, debe pedir la corrección directamente al banco, empleador, empresa u otra persona o entidad que suministró esa información. La Dian precisó que no modifica de manera directa los datos reportados por terceros.

Una vez el tercero hace la actualización, los cambios se reflejan en el sistema aproximadamente siete días después. La entidad también invitó a revisar el micrositio de Renta Personas Naturales para consultar guías prácticas y el calendario detallado de vencimientos.

Para acceder al reporte, el usuario debe estar inscrito en el Registro Único Tributario, entrar a www.dian.gov.co, dirigirse al Portal Transaccional e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

En el sitio oficial también están disponibles la sección de información exógena tributaria, las resoluciones vigentes, los formatos exigidos y la documentación técnica correspondiente.

La administración tributaria recordó que cada año define quiénes están obligados a presentar información exógena, así como los plazos, las condiciones y los requisitos aplicables según la actividad económica o la condición tributaria de cada declarante.

Estas son las fechas en las que se debe pagar la declaración de renta

El calendario de la declaración de renta para personas naturales fija vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 - crédito Dian
En agosto, el calendario de renta empezará el 12 de agosto para los NIT terminados en 01 y 02 - crédito Dian

La Dian tiene definido el calendario para presentar la declaración de renta en 2026: los vencimientos se repartirán entre agosto, septiembre y octubre, según los dos últimos dígitos del NIT, sin contar el dígito de verificación.

En agosto, las fechas asignadas van del 12 de agosto para NIT terminados en 01 y 02 al 31 de agosto para terminaciones 25 y 26.

En ese mes, los vencimientos continúan el 13 (03 y 04), 14 (05 y 06), 18 (07 y 08), 19 (09 y 10), 20 (11 y 12), 21 (13 y 14), 24 (15 y 16), 25 (17 y 18), 26 (19 y 20), 27 (21 y 22) y 28 de agosto (23 y 24).

De acuerdo con la entidad, el cronograma seguirá en septiembre desde el 1 de septiembre para NIT terminados en 27 y 28, y avanzará hasta el 28 de septiembre, cuando vencerá el plazo para las terminaciones 65 y 66.

En octubre, el calendario empezará el 1 de octubre con NIT finalizados en 67 y 68 y cerrará el 26 de octubre para quienes tengan terminaciones 99 y 00; las fechas completas se pueden consultar en el sitio web de la Dian.

Temas Relacionados

DianInformación exógenaDeclaración de rentaColombia-EconomíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La carta clave para esclarecer las últimas horas de vida de la madre y el hijo, procedentes de Bogotá, hallados sin vida en un apartamento de Santa Marta

Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 53 años, y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22, no presentaban signos de violencia luego de la inspección que las autoridades realizaron en una residencia en El Rodadero

La carta clave para esclarecer las últimas horas de vida de la madre y el hijo, procedentes de Bogotá, hallados sin vida en un apartamento de Santa Marta

Gustavo Petro presentó “todas las pruebas” del supuesto fraude electoral en Colombia y dijo que ya fueron “judicializadas”

El presidente saliente de Colombia compartió un enlace en el que se pueden consultar las pruebas que, según él, evidenciarían un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026

Gustavo Petro presentó “todas las pruebas” del supuesto fraude electoral en Colombia y dijo que ya fueron “judicializadas”

María Fernanda Cabal criticó el nombramiento de una funcionaria señalada como supuesta estilista de la canciller: qué revela su hoja de vida

La controversia se desató a partir de una serie de publicaciones en redes sociales. Una consulta a documentos institucionales y a su perfil profesional aporta contexto sobre su experiencia en el sector público

María Fernanda Cabal criticó el nombramiento de una funcionaria señalada como supuesta estilista de la canciller: qué revela su hoja de vida

Jhon Jáder Durán no fichó por el Galatasaray de Turquía por esta razón: “Se trataba de una préstamo gratuito”

La negociación con el club turco se frustró por una exigencia de cinco millones de euros de Al Nassr por el préstamo, y el atacante colombiano ya trabaja con Marco Silva en Portugal

Jhon Jáder Durán no fichó por el Galatasaray de Turquía por esta razón: “Se trataba de una préstamo gratuito”

Valentina Taguado ‘le tiró’ fuerte al creador de contenido que juzgó a las mujeres que estudian y viajan: “¿Qué pasa con los hombres?”

La locutora y creadora de contenido respondió con contundencia a las declaraciones de Vaskbet y aseguró que ese tipo de opiniones son una señal para saber con quién no vale la pena construir una relación

Valentina Taguado ‘le tiró’ fuerte al creador de contenido que juzgó a las mujeres que estudian y viajan: “¿Qué pasa con los hombres?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado ‘le tiró’ fuerte al creador de contenido que juzgó a las mujeres que estudian y viajan: “¿Qué pasa con los hombres?”

Valentina Taguado ‘le tiró’ fuerte al creador de contenido que juzgó a las mujeres que estudian y viajan: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Deportes

Jhon Jáder Durán no fichó por el Galatasaray de Turquía por esta razón: “Se trataba de una préstamo gratuito”

Jhon Jáder Durán no fichó por el Galatasaray de Turquía por esta razón: “Se trataba de una préstamo gratuito”

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Dimayor citó una asamblea extraordinaria luego de que los ocho equipos más importantes del país exigieran nuevo modelo para distribuir los derechos de TV

Jáminton Campaz tendría ofertas del extranjero tras su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio