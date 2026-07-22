Colombia

Congresista del Centro Democrático calificó como un “hecho circunstancial” la coincidencia en la elección de Honorio Henríquez: “Seguimos teniendo diferencias”

El representante José Jaime Uscátegui indicó que la coincidencia con la izquierda fue estrictamente táctica y puntual y está ligada a objetivos concretos como parte de la agenda legislativa, en la que este tipo de dinámicas no suelen ser extrañas

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El representante del Centro Democrático reafirmó que, pese a que el candidato de su colectividad ganó con votos del Pacto Histórico, las diferencias entre las colectividades se mantienen - crédito @JJUscategui/X

La elección del senador Honorio Henríquez como el nuevo presidente del Congreso de la República, en una contienda en la que venció a Alfredo Deluque, del partido de la U, continúa causando fuertes repercusiones mediáticas, en medio de la defensa que su colectividad, el Centro Democrático, hizo no solo de su candidatura, sino de la manera en que se lograron los 56 votos con los que aseguró su victoria en esta contienda.

La llegada a esta dignidad del samario se selló con una convergencia de votos con sectores de izquierda, aunque para la bancada uribista el resultado final, además de no influir en la relación con uno de sus contradictores políticos, como el Pacto Histórico, tampoco altera su condición como declarado partido de Gobierno. Así lo expresó el representante José Jaime Uscátegui, que salió en defensa de este hecho.

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Honorio Henríquez - Alfredo Deluque
El samario Honorio Henríquez, del Centro Democrático, venció en la elección del nuevo presidente del Senado al guajiro Alfredo Deluque, del partido de la U, por una diferencia de 11 votos - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, el congresista que ocupa una de las 16 curules de la circunscripción de Bogotá, salió a respaldar la lectura de su colectividad tras una elección que sorprendió por el apoyo decidido del bloque de izquierda al senador del Centro Democrático. Y sostuvo que el triunfo favorece al partido, pero también al mandatario electo Abelardo De la Espriella por la correlación de fuerzas que queda instalada en el Capitolio.

Por supuesto, el Centro Democrático es el gran ganador, pero De la Espriella también lo es porque tiene a la bancada mayoritaria de derecha, de centro-derecha, que ha defendido sus tesis desde siempre, porque nosotros somos oposición, incluso desde mucho antes que Abelardo anunciara su candidatura presidencial", expresó el representante, que ya completa ocho años en el órgano legislativo, tras su llegada en 2018.

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Honorio Henríquez garantizó libre ejercicio de los congresistas
En sus declaraciones como presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, garantizó libre ejercicio de los congresistas - crédito @honohenriquez/X

Y agregó cómo esta sería una especie de ‘gana-gana’ por todos los lados. “Obviamente, el Centro Democrático y el Pacto Histórico son como el agua y el aceite. Aquí logran coincidir en un punto específico de la agenda del Congreso, pero evidentemente nuestras tesis son muy opuestas”, remarcó Uscátegui, en relación con la manera en que coincidieron en la escogencia de Henríquez como el nuevo dignatario.

Y es que la victoria del senador del Centro Democrático contra Deluque, su rival, se dio por diferencia de 11 votos, pues el congresista guajiro obtuvo 45, con un único sufragio en blanco. A juicio de diferentes analistas e incluso senadores partícipes de esta jornada, el balance representa un duro revés para el gobernante electo, pues pese a las intensas gestiones del designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, la victoria no llegó.

Uscátegui separó votación del Senado de cualquier pacto con la izquierda

En su argumentación, el representante capitalino fue enfático en presentar la elección de Henríquez como una coincidencia táctica y no como un acercamiento político. Así pues, describió la votación como un episodio limitado a un objetivo concreto dentro de la agenda legislativa que se desarrollará en el próximo cuatrienio, en el que hay evidentes coincidencias entre las propuestas del partido y el nuevo jefe de Estado.

Parece que la senadora Paloma Valencia respalda la inclusión de José Jaime Uscátegui en los primeros puestos de la lista - crédito José Jaime Uscátegui/Facebook
José Jaime Uscátegui fue claro en señalar que siguen existiendo diferencias "irreconciliables" con la bancada del Pacto Histórico - crédito José Jaime Uscátegui/Facebook

“El presidente De la Espriella inicia este nuevo periodo con la bancada de derecha y centro-derecha más fuerte del Congreso, liderada por el Centro Democrático. (...) Lo de ayer fue un hecho estrictamente circunstancial. Con el Pacto Histórico seguimos teniendo diferencias de fondo e irreconciliables", reiteró Uscátegui, que destacó que con Henríquez buscan una “agenda firme de seguridad y autoridad”.

Es oportuno recordar que en la jornada de instalación del Congreso también dejó configurada la mesa directiva que acompañará a Henríquez en el Senado. Manuel Virgüez, del Partido Mira, asumió la primera vicepresidencia, mientras Alejo Ocampo, del Pacto Histórico, quedó en la segunda; mientras que en la Cámara de Representantes Nicolás Barguil, del partido Conservador, ocupará esta dignidad.

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