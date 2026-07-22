Inicia la inspección a la clínica Foscal de Bucaramanga por caso de paciente a la que le ordenaron la amputación de una pierna

El caso es el de una paciente que asegura que pretenden amputarle una extremidad, pese a alternativas médicas - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) confirmó la inspección inmediata en la Clínica Foscal de Bucaramanga, Santander, luego de que se viralizó la denuncia de una paciente, a través de redes sociales, sobre la presunta vulneración de su derecho a la salud en el centro asistencial.

La afectada relató que, tras una intervención quirúrgica, presuntamente le dejaron material quirúrgico dentro del cuerpo, en una extremidad inferior. Posteriormente descubrió que había un residuo en su cuerpo y, al ir para una valoración, el médico le habría planteado como única opción la amputación de una parte de su cuerpo, a pesar de que una junta médica consideró viable un tratamiento alternativo que no afectaría radicalmente su calidad de vida.

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Por instrucción del superintendente Daniel Quintero, un equipo de la entidad se desplazó a la Clínica Foscal para verificar los hechos, revisar la atención prestada y garantizar la protección de los derechos de la paciente.

“La decisión y la orden del superintendente Daniel Quintero fue clara: hacer una inspección y vigilancia a la clínica La Foscal. En este momento se están dirigiendo equipos de la Superintendencia Nacional de Salud a revisar a detalle la denuncia de esta ciudadana, buscando que se le garantice su derecho a la salud y a vivir dignamente”, afirmó Juan David Duque, delegado para las Entidades Territoriales de la Superintendencia.

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Daniel Quintero aseguró que la paciente está cubierta por la Nueva EPS - crédito @QuinteroCalle/X

La Supersalud reiteró que la inspección busca constatar la atención brindada y determinar si existieron omisiones o irregularidades en el caso denunciado, con el objetivo de que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pacientes en el sistema de salud.

Los detalles de la denuncia

El domingo, 19 de julio, se conocieron los pormenores del caso, luego de que el superintendente de Salud aseguró acciones para esclarecer acciones.

“Esto es inadmisible, he ordenado una inspección a la clínica la Foscal, para que rinda cuentas por este caso. Así mismo, el equipo de superdefensores está acompañando el caso para que la atiendan lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS”, expresó Quintero en su cuenta oficial de X.

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La paciente, identificada como Gaby, denunció públicamente que le habrían propuesto la amputación en medio de un enredado vaivén de trámites médicos.

Según su testimonio, diferentes centros médicos la remitieron a la Foscal, donde una junta médica habría aprobado la extracción del material, pero, según ella, el ortopedista John Fonseca se negó a realizar el procedimiento y recomendó la amputación.

La paciente asegura que le han dado vueltas con su cirugía en una extremidad - crédito @misioneros2010/X

La paciente detalló que, pese a no presentar necrosis ni problemas de circulación, la cirugía para extraer el cuerpo extraño fue cancelada y reprogramada varias veces.

“Miren, ya llevo muchísimo tiempo con eso metido ahí, eso está tomado porque eso ya salió a la superficie, eso ya no da espera. Ayer me escribe (el doctor) y me dice que sí, que vamos con la cirugía normal para el día 22. Y hoy me levanto y lo primero que encuentro es nuevamente un mensaje de ella donde me dice que el doctor John Fonseca acaba de mirar mi historia clínica y dice que él no me va a realizar ese procedimiento”, relató en la denuncia.

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El médico John Fonseca habría negado una cirugía a la joven denunciante - crédito Foscal

Finalmente, recibió un mensaje en el que se le notificó que el doctor Fonseca no realizaría la intervención, lo que la llevó a pedir públicamente la intervención de las autoridades por temor a una infección grave o la pérdida definitiva de su extremidad.

“Yo lo único que estoy es pidiendo que me saquen ese pedazo de cosa que tengo, que no sé qué es. Los exámenes han arrojado que es un cuerpo extraño, la ecografía, la tomografía, la resonancia. Entonces, no entiendo por qué ese médico está empeñado en que yo me haga una amputación y no quiere hacerme más nada ahora”, expresó, entre lágrimas“, agregó.

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