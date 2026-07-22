Estos serían los rivales y las fechas de los próximos partidos de la selección Colombia en la fecha FIFA

Wilmar Barrios anotó el gol del triunfo de la selección Colombia ante México, en el partido amistoso de 2022 - crédito AP Foto

La selección Colombia enfrentaría a su similar de México y Perú durante la próxima fecha FIFA. Los partidos se desarrollarían entre el 24 y 26 de septiembre, ante el equipo mexicano y el 8 de octubre, frente al cuadro peruano, siendo el primero y el último, respectivamente, del próximo lapso de fecha oficial para partidos internacionales.

La información fue revelada por Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio que cubre a la selección Colombia. De acuerdo con la información, restarían dos rivales y programación por definir, pues la próxima fecha FIFA permite la realización de cuatro partidos por selección.

Vargas también reveló que los partidos serían en Baltimore, Estados Unidos, ante México, y en Miami, donde Colombia enfrentó a la selección de Portugal en el Mundial 2026, ante Perú.

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La información del periodista Sebastián Vargas sobre los próximos partidos de la selección Colombia - crédito @sebasperiodista/X

¿Por qué la fecha FIFA de septiembre y octubre tendrá cuatro partidos, y no dos como se acostumbra?

La razón es que la FIFA fusionó las tradicionales ventanas de selecciones de septiembre y octubre en un solo parón internacional “XL” que dura 16 días. Este cambio estructural permite que, en lugar de jugar dos encuentros por mes, las selecciones disputen hasta cuatro partidos oficiales o amistosos durante este periodo combinado.

De acuerdo a lo que expone la FIFA en su sitio web, respecto a la razón de este cambio, las razones principales de esta modificación son:

Reducción de viajes: al eliminar la fecha de octubre, se reduce el desgaste físico de los futbolistas y los largos desplazamientos transoceánicos, especialmente para los sudamericanos y africanos que juegan en clubes de Europa.

Mayor tiempo de trabajo: brinda a los directores técnicos un periodo continuo de dos semanas para entrenar y consolidar sistemas tácticos con sus planteles, en vez de hacer interrupciones constantes cada 30 días.

Luis Sinisterra, goleador de la selección Colombia en los partidos conta Guatemala y México de la fecha FIFA de septiembre del 2022 - crédito Reuters

Si Néstor Lorenzo no ha sido oficializado para ese entonces, ¿quién dirigiría a la selección Colombia en esos partidos?

La respuesta corta es César Torres, ya que es el director técnico de la selección Colombia sub-20. Como se ha visto en otros casos, cuando no continúa el director técnico de una selección nacional, en este caso la de Colombia, es un entrenador de alguna división menor quien asume, de forma interina, la función.

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En Colombia ya ha pasado: En 2019, para enfrentar a Corea del Sur y Japón en duelos amistosos, el entonces entrenador de la sub-20, Arturo Reyes, fue el director técnico interino de la selección en la transición entre la salida de José Néstor Pekerman y la llegada de Carlos Queiroz, por ejemplo.

Ahora, sería Torres casi de forma segura, dado que el otro entrenador de la una selección de división menor, que es Fredy Hurtado con la sub-17 estará preparando la Copa Mundo de la categoría.

El duelo más reciente entre Colombia y Perú fue por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 - crédito FCF

Además, esos entrenadores de divisiones menores están menos sujetos a ser expulsados de sus cargos porque la relación contractual que tienen con la Federación Colombiana de Fútbol es distinta a la que tiene un entrenador de la selección mayor.

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Mientras los entrenadores de las categorías formativas tienen contrato a término indefinido, los de la mayor siempre es a término definido, por lo que siempre al término del mismo entran en un proceso de evaluación que determina si continúan o no en el cargo.

Y es en ese proceso de evaluación en el que se encuentra actualmente Néstor Lorenzo, quien finalizará su relación contractual con la Federación Colombiana de Fútbol el próximo 31 de julio, y si no renueva contrato, no podrá dirigir a la selección Colombia en esos próximos partidos amistosos. A pesar de las afirmaciones sobre su continuidad en el equipo, lo cierto es que de forma oficial, no ha renovado.

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