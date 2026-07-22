João Félix pasó sus vacaciones en Colombia tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026: se encontró con James Rodríguez

Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 con España en octavos de final, en el último partido de João Félix en el torneo - crédito Paul Childs/REUTERS

Durante el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Portugal estaba llamada a ser una de las favoritas a competir hasta el último día por el trofeo.

Capitaneados por Cristiano Ronaldo en la que pudo ser su última participación en el torneo, contaba con un plantel donde brillaban nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto o Vitinha.

Entre las sorpresas de la convocatoria de Roberto Martinez estuvo João Félix, compañero de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr pero que habitualmente genera dudas por su rendimiento irregular tanto en clubes como en la selección.

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Con todo, el extremo disputó un total de cuatro partidos, acumulando 203 minutos en la cancha. A lo largo del torneo salió principalmente desde el banco de suplentes, sin registrar goles ni asistencias.

En la fase de grupos, el atacante no tuvo minutos en el debut ante la República Democrática del Congo, el cual terminó en empate 1-1. Sin embargo, recuperó protagonismo en las siguientes jornadas al ser titular en la contundente victoria por 5-0 contra Uzbekistán y en el empate sin goles frente a Colombia.

Después de la eliminación de Portugal, João Félix pasó unos días en Antioquia, visitando algunos lugares emblemáticos del departamento - crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

En las rondas de eliminación directa, el futbolista volvió a quedarse en el banquillo durante el triunfo en los dieciseisavos de final por 2-1 ante Croacia. Su última aparición ocurrió en los octavos de final contra España, donde saltó al campo como titular y fue sustituido por Rafael Leao en el partido que significó la eliminación definitiva de Portugal al caer por 1-0 ante los que, a la postre, se coronaron campeones.

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Tras la eliminación, João Félix aprovechó para tomarse unas vacaciones mientras retoma actividades con Al-Nassr. Lo que tomó por sorpresa a sus seguidores es que eligiera a Colombia como su destino.

Así lo dio a conocer el futbolista en su cuenta de Instagram, confirmando que se encuentra en el departamento de Antioquia. En las fotos consta que estuvo de visita en el mirador La Octava Maravilla en Sabaneta, en la Calle de las Sombrillas y en el embalse del Peñol, ambos en Guatapé; y en la Comuna 13 de Medellín.

Para sorpresa de sus seguidores, João Félix aprovechara el viaje para encontrarse con James Rodríguez, junto al que se tomó una fotografía que no tardó en difundirse en la red en las horas posteriores. Todo indica que se trató de un viaje relámpago, pues en las últimas horas el jugador portugués confirmó que ya estaba en Miami.

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Durante su paso por Colombia, Joao Félix se encontró con James Rodríguez en Antioquia - crédito @joaofelix79/Instagram

Minnesota United anunció la salida de James Rodríguez del club

Luego de seis meses, la etapa de James Rodríguez en la Major League Soccer llegó oficialmente a su fin. Luego de disputar el Mundial de 2026 con la selección Colombia, el mediocampista quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Minnesota United, club que el martes 21 de julio le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para agradecerle su paso por la institución.

Así despidió Minnesota United a James Rodríguez de forma oficial - crédito @MNUFC/X

El equipo estadounidense publicó una imagen del volante colombiano con la frase “Gracias por todo, James”, acompañada del mensaje “Once a Loon, Always a Loon” (“Una vez un Loon, siempre un Loon”), con el que dio por cerrada la corta relación entre ambas partes. De esta manera, el capitán de la selección Colombia vuelve quedarse sin equipo y su futuro profesional queda en el aire.

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Cabe señalar que el jugador no se ha pronunciado en sus cuentas oficiales desde que se produjo la eliminación de Colombia ante Suiza, en los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de perder en la tanda de penaltis. Su aparición junto a João Félix es apenas la segunda que se difunde en la red desde entonces, pues días atrás se conoció una nueva foto suya estrenando nuevo corte de cabello.