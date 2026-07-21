Colombia

Bogotá anunció más de 3.200 vacantes del 21 al 25 de julio: el martes habrá feria de empleo inclusivo con 1.000 oportunidades

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que las oportunidades cubren perfiles desde primaria y bachillerato hasta maestría, con plazas en comercio, industria, salud, tecnología, construcción, logística y transporte

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Las vacantes de empleo en Bogotá abarcan niveles desde básica primaria hasta maestría y cubren sectores como comercio, logística, salud, tecnología, construcción y transporte - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Las vacantes de empleo en Bogotá abarcan niveles desde básica primaria hasta maestría y cubren sectores como comercio, logística, salud, tecnología, construcción y transporte - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la disponibilidad de más de 3.200 vacantes laborales para la semana del 21 al 25 de julio. Entre las novedades de la semana se destaca la Gran Feria de Empleo Inclusiva del miércoles 22 de julio, exclusiva para personas en condición de discapacidad, donde se ofrecerán más de 1.000 oportunidades de trabajo en la Plaza de Lourdes.

La oferta laboral contempla plazas para perfiles que van desde formación básica primaria y bachillerato, hasta técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas y personas con maestría. Las vacantes cubren sectores como comercio, logística, industria, manufactura, salud, tecnología, servicios, construcción y transporte. El objetivo, según la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, es “conectar el talento de la ciudad con las necesidades del sector productivo, ofreciendo oportunidades para quienes buscan su primer empleo, personas con experiencia y perfiles altamente especializados”.

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Detalles de la Gran Feria de Empleo Inclusiva para personas con discapacidad

La Gran Feria de Empleo Inclusiva se realizará el miércoles 22 de julio, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Plaza de Lourdes (carrera 13 #63-24). En la jornada, más de 30 empresas —incluyendo Falabella, Capgemini, Davibank, Grupo Aval, WOM, TP Colombia, Tiendas Ara, Recaudo Bogotá y Fundación Clínica Shaio— ofrecerán vacantes en áreas de tecnología, comercio, logística, salud, manufactura, telecomunicaciones y transporte.

La jornada será el miércoles 22 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la Plaza de Lourdes, con participación de más de 30 compañías - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La jornada será el miércoles 22 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la Plaza de Lourdes, con participación de más de 30 compañías - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Las personas interesadas solo deben presentar su documento de identidad, hoja de vida actualizada y certificado de discapacidad para postularse directamente a las vacantes. Durante la feria, la Agencia de Empleo de Bogotá y las empresas participantes brindarán servicios de registro, orientación ocupacional y acompañamiento personalizado, facilitando el proceso de selección y fortaleciendo el perfil de los asistentes.

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La secretaria López subrayó que “la inclusión laboral es una apuesta por una ciudad más competitiva, equitativa y con más oportunidades para todos”, y reiteró el compromiso institucional de promover entornos laborales accesibles y respetuosos para todas las personas.

Ferias presenciales y Servicio Público de Empleo

Además de la feria inclusiva, el miércoles 22 de julio se llevará a cabo otra feria de empleo en el Centro Empresarial Dorado Plaza (avenida calle 26 #85D-55), con 180 oportunidades para cargos como gestor(a) de soluciones financieras, ayudante de obra, auxiliar eléctrico(a), técnico(a) Hvac, técnico(a) hidráulico(a) y otros perfiles técnicos y operativos.

El viernes 24 de julio, la estrategia se orientará a la población migrante con una feria de empleo en el Centro Integral de Atención al Migrante de Suba (Pinar) (calle 153 #98A-60), entre las 8:30 a. m. y las 3:00 p. m.

A través del Servicio Público de Empleo, se gestionan 1.668 vacantes, de las cuales 968 son para jóvenes entre 18 y 28 años, 953 priorizan la vinculación de mujeres, 597 están abiertas a personas sin experiencia laboral, 496 promueven la inclusión de personas con discapacidad, 219 están dirigidas a mayores de 50 años y 149 buscan perfiles profesionales.

El Servicio Público de Empleo gestiona 1.668 vacantes en Bogotá, con cupos priorizados para jóvenes, mujeres, personas sin experiencia, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
El Servicio Público de Empleo gestiona 1.668 vacantes en Bogotá, con cupos priorizados para jóvenes, mujeres, personas sin experiencia, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Plazas disponibles en todos los niveles y sectores

La oferta de vacantes es amplia y diversa, cubriendo tanto cargos operativos como posiciones especializadas. Entre los perfiles más solicitados se encuentran:

  • Analista de aduanas.
  • Analista de control financiero.
  • Analista de experiencia del proveedor.
  • Analista de soporte administrativo.
  • Analista de servicios de mantenimiento.
  • Asistente administrativa (o).
  • Asistente administrativa (o) en salud.
  • Auxiliar contable.
  • Auxiliar de almacén.
  • Auxiliar de archivo.
  • Auxiliar de bodega.
  • Auxiliar de cocina.
  • Auxiliar de corte textil.
  • Auxiliar de enfermería.
  • Auxiliar de instalación motorizado (a).
  • Auxiliar de panadería y pastelería.
  • Auxiliar de servicios generales.
  • Auxiliar de tecnología.
  • Auxiliar logístico (a) conductor (a).
  • Ayudante de obra.
  • Apoyo administrativo.
  • Conductor (a) con licencia C2.
  • Conductor (a) de bus biarticulado.
  • Conductor (a) de reparto C2/C3.
  • Coordinadora de comercio exterior.
  • Docente ocasional y hora cátedra.
  • Doctora especialista en radiología.
  • Domiciliario (a) con moto.
  • Full Stack Engineer.
  • Help Desk Analyst.
  • Jurídico.
  • Líder de planeación financiera.
  • Operador(a) de logística.
  • Pintor(a) industrial.
  • Practicante de recursos humanos.
  • Practicante universitario (a) - auxiliar administrativo (a).
  • Profesional en optometría.
  • Programador (a) de máquinas automatizadas.
  • Recibidor (a) de mercancía.
  • Reclutador (a).
  • Representante de atención.
  • Residente de electricidad.
  • Vigilante o guarda de seguridad.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con 12 empresas, abre 203 vacantes laborales para distintos niveles de formación - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Las postulaciones a las vacantes en Bogotá pueden hacerse en ferias presenciales, en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y en la web de la Secretaría de Desarrollo Económico - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

¿Cómo postularse a las vacantes?

Las oportunidades están disponibles tanto en ferias presenciales como en línea. Los interesados pueden consultar la programación completa y registrar su hoja de vida en el canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y en la página web https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/, donde se actualiza permanentemente la información sobre ferias, vacantes y programas de formación.

La participación en las ferias es gratuita y no requiere intermediarios. Para las ferias presenciales, basta con presentarse con los documentos requeridos en el lugar y horario indicados.

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