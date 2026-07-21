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Qué es el caracol africano y por qué hay alerta en Medellín: Área Metropolitana pidió a los ciudadanos avisar de su presencia

La recolección masiva de esta especie invasora en el Valle de Aburrá se ha convertido en una prioridad ambiental este año

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Las acciones de control, recolección y educación continuarán durante todo el año para evitar la expansión del caracol africano y proteger la salud y biodiversidad del Valle de Aburrá - crédito Cortolima
Las acciones de control, recolección y educación continuarán durante todo el año para evitar la expansión del caracol africano y proteger la salud y biodiversidad del Valle de Aburrá - crédito Cortolima

La presencia del caracol gigante africano en el Valle de Aburrá ha motivado una respuesta coordinada por parte de autoridades ambientales y comunidades locales, quienes han desplegado múltiples estrategias para frenar su avance y reducir los riesgos asociados tanto para el ambiente como para la salud pública.

En lo que va de 2026, se han recolectado más de 700 kilogramos de estos moluscos en los diez municipios que conforman el área metropolitana. Los caracoles, considerados una de las especies exóticas invasoras más peligrosas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), representan una amenaza real para la biodiversidad y la agricultura local, ya que consumen cultivos y desplazan especies nativas.

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La estrategia de recolección se ha estructurado en torno a jornadas semanales, donde equipos técnicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y personal de los gobiernos municipales, junto a ciudadanos previamente capacitados, realizan recorridos y capturas en parques, jardines y espacios públicos. Los ejemplares capturados son entregados a Emvarias, empresa encargada de su disposición segura a través de una ruta especial, con el objetivo de evitar que continúen propagándose en el territorio.

Más de 700 kilogramos de caracol gigante africano fueron retirados en 2026 como parte de la estrategia liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para contener esta especie invasora - crédito Área Metropolitana
Más de 700 kilogramos de caracol gigante africano fueron retirados en 2026 como parte de la estrategia liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para contener esta especie invasora - crédito Área Metropolitana

Capacitación y participación ciudadana

Un eje fundamental de la estrategia ha sido la formación de la comunidad. Hasta la fecha, cerca de 1.300 personas han recibido capacitación para identificar correctamente al caracol gigante africano y conocer los protocolos seguros para su manejo y disposición. Estas capacitaciones han permitido fortalecer la respuesta local y multiplicar los puntos de recolección, involucrando a juntas de acción comunal, comités barriales y personal del sector público.

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La profesional Alejandra Rodríguez Botero, del equipo de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Área Metropolitana, destacó que el trabajo articulado con las comunidades es clave para la prevención: “Hemos recolectado aproximadamente 700 kilogramos de estas especies invasoras en un trabajo articulado en 2026”.

Procedimiento seguro para la recolección

El protocolo recomendado exige manipular los caracoles únicamente con guantes, evitando completamente el contacto directo con la piel debido al riesgo de transmisión de parásitos y bacterias capaces de provocar enfermedades intestinales, fiebre, meningitis e inflamación de tejidos en seres humanos y animales domésticos. Una manipulación inadecuada puede derivar en consecuencias graves para la salud, llegando incluso a afectar el sistema nervioso central.

Las jornadas de recolección y disposición final de los caracoles cuentan con la participación activa de comunidades capacitadas y del Comité de Aseo y Ornato de Medellín - crédito Área Metropolitana
Las jornadas de recolección y disposición final de los caracoles cuentan con la participación activa de comunidades capacitadas y del Comité de Aseo y Ornato de Medellín - crédito Área Metropolitana

Se recomienda recoger los moluscos en las primeras horas del día o al atardecer, cuando suelen estar más activos. Los ejemplares deben depositarse en bolsas plásticas gruesas o recipientes con tapa, y luego sacrificar con sal o cal viva antes de enterrarlos a una profundidad de al menos 40 centímetros, lejos de fuentes de agua.

Acciones complementarias y recomendaciones

Las autoridades han insistido en la importancia de mantener jardines, patios y parques libres de residuos y maleza, recoger los excrementos de mascotas y evitar dejar restos orgánicos que puedan servir de alimento a los caracoles invasores. Además, se recomienda a la ciudadanía informar de cualquier hallazgo al Área Metropolitana para que personal capacitado realice la inspección y proceda con el retiro adecuado.

Ante el avistamiento de ejemplares en viviendas o espacios públicos, la instrucción es no tocarlos con las manos, lavarse de inmediato en caso de contacto accidental y reportar el incidente para recibir orientación. El contacto con estos moluscos puede causar infecciones graves, incluyendo daños al sistema nervioso central.

El contacto directo con el caracol gigante africano puede transmitir parásitos peligrosos, por lo que las autoridades insisten en no manipularlo sin protección y lavarse de inmediato si ocurre un accidente - crédito Área Metropolitana
El contacto directo con el caracol gigante africano puede transmitir parásitos peligrosos, por lo que las autoridades insisten en no manipularlo sin protección y lavarse de inmediato si ocurre un accidente - crédito Área Metropolitana

Resultados y continuidad de la estrategia

Las cifras obtenidas en 2026 reflejan el impacto de la participación colectiva: el Comité de Aseo y Ornato de Medellín ha recolectado más de 300 kilogramos y las comunidades capacitadas han sumado otros 300 kilogramos, lo que demuestra la eficacia de la articulación entre entidades oficiales y la sociedad civil.

La vigilancia se intensifica durante la temporada de lluvias, cuando la humedad favorece la aparición y reproducción del caracol. Por ello, las jornadas de recolección y capacitación continuarán a lo largo del año, reforzando el compromiso de proteger la biodiversidad local y la salud de los habitantes del Valle de Aburrá.

La invitación de las autoridades es a mantener la alerta, participar en las jornadas y seguir las recomendaciones de manejo, ya que la erradicación del caracol gigante africano solo será posible con la colaboración de todos los sectores de la comunidad.

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