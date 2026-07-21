Colombia

Joven con ocho meses de embarazo fue hallada entre sábanas y en avanzado estado de descomposición, en Cali: esto se sabe

Las primeras diligencias apuntaron a posibles lesiones con arma cortopunzante, tras el abandono en una zona rural de Cali de María Camila Potosí, quien fue vista por última vez a bordo de una moto

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Cinco hombres, tres del CTI y dos policías, manejan un cuerpo en bolsa negra, camilla, vehículo forense CTI, cinta "Escena del Crimen", cono naranja.
Las autoridades encontraron a María Camila Potosí Gómez atada, envuelta en sábanas y a la orilla del río Meléndez, en La Buitrera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La aparición del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años con un embarazo de ocho meses, en las aguas del río Meléndez ha generado conmoción y exigencias de justicia en Cali.

El hallazgo, ocurrido tras varios días de búsqueda, movilizó tanto a las autoridades como a la ciudadanía por las circunstancias violentas en las que se encontró el cadáver.

El descubrimiento tuvo lugar en el sector conocido como Vagón, en el corregimiento de La Buitrera, a la altura del kilómetro 3 de la vía. El cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, fue hallado a la orilla del río y presentaba signos de tortura junto con múltiples heridas de arma blanca. Según la información preliminar, el cadáver habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.

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Desde el jueves 16 de julio, los familiares de María Camila reportaron su desaparición. La última vez que fue vista con vida se encontraba en el sector de Polvorines, en el sur de la ciudad, supuestamente en compañía de una amiga y desplazándose en motocicleta. Desde ese momento, no hubo más noticias sobre su paradero.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales
El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

En respuesta al hecho, el CTI de la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Las autoridades trabajan para determinar el móvil y han recabado los primeros indicios en el sitio del hallazgo.

En medio de la consternación, se descartó la hipótesis sobre una posible extracción del feto, luego de que el examen forense confirmara que el bebé de ocho meses permanecía en el vientre de la joven.

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El personero de Cali, Gerardo Mendoza, expresó su rechazo ante el asesinato y demandó acciones rápidas por parte de la justicia. Mendoza enfatizó: “Exigimos a la Fiscalía y a las autoridades competentes adelantar una investigación célere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos y capturar y judicializar a los responsables”.

Detalles de la desaparición

La desaparición de la joven generó preocupación desde el primer momento. Familiares y allegados denunciaron la ausencia y siguieron de cerca el trabajo de las autoridades. La vinculación de la Fiscalía al caso responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de esclarecer completamente lo sucedido.

Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video
Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video

El último registro de la joven la ubica subiendo a una motocicleta junto a una mujer, en el sector de Polvorines, según captaron cámaras de seguridad.

La familia relató que María Camila permanecía en la casa de su cuñada en el barrio Meléndez, donde cuidaba a un familiar en recuperación. Esa mañana, asistió primero a una cita médica relacionada con su embarazo en el centro de salud de Polvorines. De regreso, una mujer la transportó en motocicleta hasta la vivienda.

Horas después, la misma persona regresó para llevar a María Camila nuevamente al centro asistencial. La joven debía adelantar un trámite vinculado a exámenes médicos ordenados en la consulta previa. Antes de salir, María Camila envió un mensaje a su cuñada: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”. Desde ese momento, no hubo más contacto.

Aproximadamente a las 4:13 p. m., las cámaras del sector Polvorines captaron a la joven subiéndose por segunda vez ese día a la motocicleta conducida por la misma mujer. Este es el último indicio visual que se tiene antes de que se perdiera su rastro.

La desaparición se hizo evidente cuando, hacia las 6:00 p. m., el esposo de María Camila llegó a la casa de la cuñada y no logró ubicarla. Comenzaron entonces mensajes y llamadas que no obtuvieron respuesta.

La información oficial descarta, por ahora, teorías sobre la extracción del bebé y se centra en la reconstrucción de los hechos, desde la última vez que María Camila fue vista con vida hasta el hallazgo de su cuerpo. Las autoridades reiteran el compromiso de avanzar en el proceso judicial con la mayor diligencia posible.

El Ministerio Público, representado por el personero de la ciudad, solicitó que el proceso de investigación incorpore perspectiva de género, considerando las circunstancias particulares del caso. En palabras de Gerardo Mendoza, la exigencia es clara: “Expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación por el hallazgo sin vida de la joven”.

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