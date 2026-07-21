Se acabó el Mundial 2026 y en Colombia quedarón cientos de niños con nombres relacionados con Erling Haaland: estos son los datos de la Registraduría

La Registraduría informó que más de 600 colombianos fueron inscritos en los últimos cinco años con variantes de Erling Haaland - crédito Luis Jaime/Reuters

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que más de 600 colombianos fueron inscritos con diferentes variantes de Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, un dato que vincula el auge del atacante noruego con el aumento de registros durante el último año y con el impacto que dejó el Mundial 2026 en las notarías del país.

El balance oficial no se limita al caso del atacante de Noruega. La entidad reportó 14.712 personas inscritas como Luis Díaz y 1.096 como James Rodríguez, lo que ubica a los referentes de la selección colombiana por encima del fenómeno asociado al jugador que milita en la Premier League.

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Según la Registraduría, el nombre del delantero aparece en cinco variantes dentro de las bases de datos oficiales: Haaland, Erling, Haland, Jalan y Erlink.

La mayoría de esos registros corresponde al periodo más reciente, cuando el futbolista consolidó su reconocimiento internacional por sus actuaciones con su club y con la selección de Noruega.

El aumento de registros con el nombre de Haaland coincidió con la mayor visibilidad internacional del delantero y con el impacto del Mundial 2026 en Colombia - crédito Reuters

El crecimiento de los registros civiles con el nombre de Erling Haaland coincidió con el momento de mayor visibilidad internacional del goleador y con la atención generada por la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los casos mencionados por la entidad ocurrió el 3 de julio en el hospital de El Carmen de Bolívar. Allí fue inscrito un recién nacido con el nombre de Haaland Martínez Ortega, en medio del ambiente de entusiasmo futbolero que rodeó el torneo.

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El primer antecedente conocido de esta tendencia se remonta a 2023. En ese momento, Walberto Estrada registró oficialmente a su hijo como Erling Haaland Estrada Arrieta, un trámite aceptado por la notaría correspondiente.

La historia se volvió visible para un público más amplio en mayo de 2024, cuando en redes sociales circuló una orden de consulta médica del menor en la que aparecía su nombre completo. Desde entonces, el caso siguió llamando la atención mientras el delantero mantenía protagonismo por su rendimiento deportivo.

Según datos de la Registraduría divulgados por Asuntos Legales del diario La República, la trayectoria del atacante ayuda a explicar el fenómeno. El reporte lo vincula con su paso por el Borussia Dortmund, su desempeño con el club inglés y su capacidad goleadora en la Liga de Campeones de la Uefa (Champions League).

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Luis Díaz y James Rodríguez siguen por encima del fenómeno Haaland

La Registraduría reportó 14.712 personas inscritas como Luis Díaz y 1.096 como James Rodríguez, por encima del fenómeno Haaland - crédito Visualesia/Imagen Ilustrativa Infobae

El informe también muestra que bautizar a los hijos con nombres inspirados en futbolistas no es una novedad en Colombia. La propia Registraduría recordó que otros jugadores ya habían dejado huella en los registros civiles del país antes del auge del delantero noruego.

Las cifras oficiales indican que Luis Díaz es el nombre más repetido entre los mencionados en el balance, con 14.712 registros. James Rodríguez aparece bastante más atrás, con 1.096 inscripciones.

La tendencia no se restringe a Colombia. En Paraguay, autoridades del Registro Civil informaron que entre los nombres registrados con mayor frecuencia durante la temporada figuran Haaland, Kylian, Orlando y Messi, todos vinculados con figuras del fútbol internacional.

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En México se conoció en junio de 2026 el caso de una menor inscrita como Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara. Ese nombre reúne referencias a Julián Quiñones, Gilberto Mora y Erling Haaland.

También menciona otros casos en la región. En Ecuador se reportaron siete registros vigentes desde 2022, mientras que en Perú el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que 559 recién nacidos recibieron el nombre de Haaland tras la difusión de las acciones del Mundial de 2026.

Los nombres David y Sofía lideraron los registros de bebés en Colombia en 2025

En 2025, solo el 25,3% de los 433.678 bebés nacidos en Colombia recibió uno de los seis nombres más comunes, según la Registraduría Nacional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, los nombres David y Sofía encabezaron los registros civiles de bebés en 2025, en un año en que la caída de la natalidad volvió a quedar en primer plano: de 433.678 nacimientos, 109.829 quedaron concentrados en apenas seis nombres, cerca del 25,3% del total, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El dato coincide con otro cambio de fondo. Solo en 2025 y 2024 la cifra anual de nacimientos quedó por debajo de 500.000, una situación inédita en la última década.

De acuerdo con la entidad, David fue asignado en 26.486 registros, seguido por Sofía con 23.077, María con 18.858, José con 16.522, Andrés con 13.758 y Liam con 11.128. La suma de esos seis nombres explica más de una cuarta parte de todas las inscripciones civiles infantiles del año.

La tendencia adquiere mayor dimensión al cruzarse con la advertencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

La exdirectora del Dane, Piedad Urdinola, afirmó que Colombia atraviesa “una transformación profunda al bajar la natalidad a una velocidad que el sistema educativo aún no termina de incorporar en su planeación”.

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