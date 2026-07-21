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Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras nombramiento de Honorio Henríquez como presidente del Senado: “Primera derrota”

El senador del Pacto Histórico mostró su voto a favor del candidato del Centro Democrático, oponiéndose al aspirante del abelardismo, Alfredo Deluque

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Iván Cepeda envío mensaje a Abelardo de la Espriella tras nombramiento de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS - Prensa Senado
Iván Cepeda envío mensaje a Abelardo de la Espriella tras nombramiento de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS - Prensa Senado

El senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico y excandidato presidencial, mostró abiertamente su respaldo a Honorio Henríquez, representante del Centro Democrático, durante la elección de la presidencia del Senado el 20 de julio de 2026.

En redes sociales circuló un video en el que Cepeda, después de ejercer su derecho al voto, lo muestra a los presentes. Tras conocerse la victoria de Henríquez frente a Alfredo Deluque, senador del Partido de la U y quien tenía el respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella, calificó el resultado como “la primera derrota de De la Espriella”.

Tras lo anterior, la cuenta de seguidores de De la Espriella Presidente reaccionó al pronunciamiento de Cepeda.

En un trino señalaron: “Cepeda confirma que la unión del Centro Democrático con el Pacto Histórico se trata de una ‘Derrota para Abelardo’”. El mensaje cuestionó la coherencia de los bloques señalando: “El típico ‘dividamos al país porque nos sirve pero unámonos cuando nos toque’”.

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La publicación acusó a los protagonistas del acuerdo de actuar por conveniencia. “Todo cuadrado, politiqueros a fin de cuentas”, agregaron en la red social.

Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X

La reacción evidenció el descontento entre algunos simpatizantes tras el resultado y la alianza circunstancial entre agrupaciones tradicionalmente rivales en el Congreso.

Por su parte, el Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado.

En un mensaje directo, el bloque aclaró el sentido de su decisión: “Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘Aliados’”.

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El comunicado enfatizó que la distancia ideológica respecto a Álvaro Uribe y el Centro Democrático se mantiene intacta.

“Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático”, señaló el trino. El Pacto Histórico manifestó que esperan del nuevo presidente del Senado “altura política y garantías para el ejercicio de la oposición”.

Con la frase “Hoy derrotamos al Tigrillo”, la coalición celebró el resultado parlamentario y reiteraron su rechazo a los abusos de poder.

Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X
Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X

Esto dijo Honorio Henríquez tras saludo del senador Iván Cepeda en el Senado: “Me gustaría que habláramos”

La noche del 20 de julio de 2026 en el Congreso dejó dos instantes inesperados para el escenario político nacional. El primero ocurrió cuando el senador Iván Cepeda, reconocido líder de la oposición y figura clave del Pacto Histórico, mostró públicamente su voto durante la sesión para elegir presidente del Senado.

El segundo, minutos después, sorprendió nuevamente: tras confirmarse la victoria de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, Cepeda se acercó al nuevo titular de la corporación y, ante la mirada de colegas y medios, le estrechó la mano.

Durante una entrevista en 6AM W Radio de Caracol Radio, Henríquez relató ese momento: “Le agradecí y le dije: ‘Hablemos en estos días, me gustaría que habláramos’”. El flamante presidente del Senado resaltó la necesidad de diálogo entre sectores opuestos.

“Nosotros ideológicamente estamos en orillas totalmente distintas. He tenido profundas diferencias con el senador Iván Cepeda, pero eso no me aleja de la posibilidad de dialogar con él”, expresó.

El senador del Centro Democrático asumió la Presidencia del Senado con un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político
Honorio Henríquez habló del saludo que le dio Iván Cepeda tras consagrarse como nuevo presidente del Senado - crédito Canal del Senado de Colombia/YouTube

Para Henríquez, el contexto exige un cambio en la dinámica parlamentaria. “Colombia tiene que ponerse de acuerdo para solucionar en medio de las diferencias la infinidad de problemas que agobian a la nación”, afirmó.

Subrayó que el país necesita líderes capaces de construir, más allá de las divergencias ideológicas, consensos que respondan a las demandas ciudadanas.

El ahora presidente del Senado enfatizó: “Mientras en el Congreso de la República se vive de agravios, allá en la calle hay millones de colombianos esperando soluciones”.

En ese sentido, extendió una invitación a todos los sectores políticos: “Mi invitación es a que el Congreso de la República le baje a los ánimos y construyamos colectivamente en el marco de esas diferencias”.

Henríquez concluyó destacando la importancia de una política madura. “Colombia requiere de líderes maduros con capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”, sostuvo, dejando abierto el próximo encuentro con Cepeda y otros dirigentes para buscar consensos legislativos.

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