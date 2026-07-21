Colombia

Estos fueron los indicadores económicos resaltados por el presidente Petro durante su discurso del 20 de julio ante el Congreso: “Hay menos pobreza”

El jefe de Estado saliente sostuvo que 1,8 millones de personas dejaron de ser pobres en 2025 y un millón salió de la pobreza extrema

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Gustavo Petro afirmó que la pobreza y la desigualdad cayeron a mínimos históricos en Colombia durante el balance económico de su gobierno - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro afirmó que la pobreza y la desigualdad cayeron a mínimos históricos en Colombia durante el balance económico de su gobierno - crédito Carlos Ortega/EFE

El presidente Gustavo Petro defendió el lunes 20 de julio el balance económico de su gobierno al afirmar que pobreza y desigualdad cayeron a mínimos históricos en Colombia, un mensaje que combinó con una despedida política antes del relevo presidencial del 7 de agosto y con críticas al gobierno entrante. En su intervención durante la instalación del nuevo Congreso, sostuvo que 1,8 millones de personas dejaron de ser pobres en 2025 y que un millón salió de la pobreza extrema.

El dato convivió con otro escenario menos favorable: Colombia cerró ese mismo año con 14,4 millones de personas en pobreza monetaria y cerca de cinco millones en pobreza extrema.

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También persisten brechas entre ciudades y zonas rurales, en las que las diferencias en ingresos, oportunidades y condiciones de vida siguen siendo amplias.

Según las cifras del Dane, la pobreza monetaria bajó a 28% en 2025, frente al 32% de 2024. La pobreza extrema cayó a 9,6%, desde 11,7%, mientras el coeficiente de Gini pasó de 0,551 a 0,531.

Petro atribuyó la mejora económica a la reducción del desempleo y al aumento de 23% del salario mínimo decretado para 2025 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Petro atribuyó la mejora económica a la reducción del desempleo y al aumento de 23% del salario mínimo decretado para 2025 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Petro resumió esa mejora con una frase de tono general: “Hoy hay menos pobreza y menos desigualdad, lo que garantiza que los colombianos tengan una mejor vida”. Luego atribuyó ese resultado a la reducción del desempleo y al aumento del salario mínimo.

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