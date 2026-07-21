Colombia

Polémica por la inscripción de Ramón Jesurún en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol: la Procuraduría investigará a funcionarios del Ministerio del Deporte

La petición solicitó investigar y sancionar a tres funcionarios de esa cartera por avalar su registro para 2026-2030, pese a que el límite de periodos fijado por el Decreto Ley 1228 estaría agotado

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La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para que investigue y sancione a funcionarios de Ministerio del Deporte que avalaron la inscripción de Ramón Jesurún en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, una decisión que vuelve a poner en duda la continuidad del dirigente porque, según la reclamación, su registro para el periodo 2026-2030 contradice el límite legal de permanencia en el cargo.

La nueva actuación fue radicada el jueves 16 de julio por Erika Alejandra Gutiérrez Zapata y revelada por La Patria. En su escrito también advirtió que contra la Resolución 000570 ya existía una oposición formal presentada el 3 de julio por Juan Carlos Paredes López, representante legal del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., mediante un recurso de reposición y en subsidio apelación registrado con el consecutivo 1224061 de 2026.

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La queja pide revisar la actuación de Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte; César Mauricio Rodríguez Ayala, director de Inspección, Vigilancia y Control; y Perla Álvarez, coordinadora en el ministerio.

La denuncia se apoya en la expedición de la Resolución 000570 del 22 de junio de 2026, por la cual Rodríguez Ayala ordenó la inscripción de los miembros del órgano de administración de la federación para el ciclo institucional comprendido entre el 28 de agosto de 2026 y el 27 de agosto de 2030.

La reclamación afirma que Mindeporte ya había reconocido en oficios y radicados previos que Ramón Jesurún completó tres periodos y que su ciclo terminaba el 27 de agosto de 2026 - crédito Luisa González/Reuters
La reclamación afirma que Mindeporte ya había reconocido en oficios y radicados previos que Ramón Jesurún completó tres periodos y que su ciclo terminaba el 27 de agosto de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

En el escrito elevado ante la Procuraduría General de la Nación, Gutiérrez Zapata sostiene que el propio Ministerio del Deporte ya había fijado esa interpretación en respuestas institucionales anteriores. Citó el oficio 2024EE0012329, fechado el 15 de mayo de 2024, en el que el ministerio consignó que Jesurún ya acumulaba tres periodos al frente de la federación: 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.

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La reclamación también invoca el radicado 2025EE0034385 del 27 de octubre de 2025. Ese documento, según la queja, ratificó que el periodo en curso terminaría de manera definitiva el 27 de agosto de 2026.

A eso se suman los radicados 2026EE0003939 del 23 de febrero de 2026 y 2026EE0004449 del 25 de febrero de 2026. De acuerdo con la denunciante, en esas actuaciones el ministerio sostuvo como criterio jurídico que el cómputo de los periodos de los directivos se hace en bloque y que cualquier elección realizada dentro de un periodo determinado cuenta como el cuatrienio completo.

Pese a esos antecedentes, la queja señala que la Resolución 000570 registró a los integrantes actuales con base en la asamblea de afiliados realizada el 19 de marzo de 2026. El mismo acto, añade el escrito, dejó claro que la distribución definitiva de los cargos específicos dentro del Comité Ejecutivo se haría después.

Ese es el acto que ahora quedó bajo escrutinio disciplinario en la petición presentada contra los funcionarios del Ministerio del Deporte. La denunciante sostuvo que, si la propia cartera ya había reconocido que Jesurún completó el máximo legal de permanencia, la inscripción de su nombre para un nuevo periodo no debió aceptarse.

La presentación previa del recurso por parte de Paredes López refuerza ese frente de discusión administrativa. En esa actuación, el representante del Cúcuta Deportivo impugnó la resolución mediante reposición y apelación subsidiaria contra el registro de los miembros del órgano de administración de la FCF.

La continuidad de Ramón Jesurún en la FCF queda en manos del nuevo Comité Ejecutivo

La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La permanencia de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo, que asumirá funciones el 28 de agosto, en medio de una disputa sobre el límite de reelección: la norma vigente fija un tope de tres periodos consecutivos de cuatro años.

El Ministerio del Deporte sostuvo en un pronunciamiento del 2 de marzo que no tiene facultad para emitir conceptos vinculantes sobre casos particulares antes de que se materialicen, por lo que no definirá si la inscripción de Jesurún respeta o no los límites legales.

La discusión se concentra en si Jesurún acumuló dos o tres periodos. Su primer ingreso al Comité Ejecutivo se remonta a 1998, mientras que empezó a ejercer la presidencia en 2015 tras la salida de Luis Bedoya por el escándalo Fifagate.

La norma vigente de la Federación Colombiana de Fútbol fija un límite de tres periodos consecutivos de cuatro años para la reelección - crédito Luisa González/Reuters
La norma vigente de la Federación Colombiana de Fútbol fija un límite de tres periodos consecutivos de cuatro años para la reelección - crédito Luisa González/Reuters

En ese entorno, el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción de Jesurún, con el argumento de que ya excedió los periodos permitidos.

El debate también incluye si solo cuentan los periodos elegidos por asamblea o si se suma su paso por la Dimayor, dado que ese cargo implica la integración automática al Comité Ejecutivo de la Federación.

La definición coincidirá con la elección de los nuevos integrantes del órgano directivo, con cambios recientes en los representantes de la Dimayor y la Difútbol, y con la asamblea de agosto que resolverá continuidad o relevo en la FCF.

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