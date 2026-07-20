Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

El pequeño vivió desde las gradas de Nueva York un cierre durísimo para la albiceleste, y el video que compartió Valentina Ferrer abrió una conversación en redes sobre cómo los niños procesan estas derrotas - crédito enlamovidacol / Instagram

La final del Mundial 2026 celebrada en Nueva York dejó un momento inesperado fuera del campo de juego: Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, rompió en llanto al confirmarse la derrota de Argentina frente a España.

El emotivo episodio se difundió rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate sobre la pasión y las emociones que despierta el fútbol en niños y familias de figuras públicas. La escena se registró el domingo 19 de julio, cuando la familia del artista colombiano y la modelo argentina presenció el partido desde las gradas del estadio.

Una final intensa y un desenlace doloroso para Río

La expectativa en torno a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a miles de espectadores en el estadio de Nueva York y a millones frente a las pantallas. Argentina y España se disputaron el título en un encuentro que terminó empatado tras los 90 minutos reglamentarios, lo que llevó el partido a una prórroga.

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La tensión aumentó cuando España anotó el único gol del partido durante el tiempo extra, dejando fuera de competencia a la escuadra albiceleste y asegurando su victoria. J Balvin, reconocido cantante colombiano, asistió al evento junto a su pareja Valentina Ferrer y su hijo Río, ambos con nacionalidad argentina.

La final del Mundial 2026 en Nueva York dejó como escena viral el llanto de Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, tras la derrota de Argentina ante España - crédito letengoelchisme / Instagram

En las imágenes compartidas por la modelo en su cuenta oficial de Instagram, se observa a la familia luciendo la camiseta de Argentina. El antioqueño optó por vestimenta blanca, mientras que su esposa y el menor mostraron su apoyo a la selección sudamericana a través de la indumentaria celeste y blanca.

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El impacto en redes: debate sobre emociones infantiles y fútbol

La difusión del video den el que Río rompe en llanto tras la derrota argentina provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas comentaron el impacto que produce el fútbol en la infancia, así como el modo en que los niños procesan la derrota de su equipo favorito.

Entre los mensajes destacados, algunos señalaron la importancia de enseñar a los niños a manejar tanto la victoria como la derrota. “A los niños desde chiquitos hay enseñarles lo que es perder también como ganar si no les pasa lo que les pasó, no supieron perder”, escribió un usuario.

El video de Río llorando por Argentina se difundió en redes sociales y abrió un debate sobre las emociones infantiles que despierta el fútbol - crédio @valentinaferrer/IG

La publicación de Valentina Ferrer mostró a su hijo visiblemente afectado tras el pitazo final. “Riri se largó a llorar, me mató”, escribió la modelo en una de sus historias. La reacción del niño encontró eco en otros aficionados y celebridades que también salieron del estadio afectados por el resultado.

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El fanatismo familiar y la experiencia mundialista

La relación de la familia con el fútbol argentino se hizo evidente en los días previos a la final. Valentina y su hijo habían mostrado públicamente su apoyo al seleccionado argentino, siguiendo cada instancia del torneo con entusiasmo.

El pequeño Río, que nació el 27 de junio de 2021, vivió su primera gran final mundialista acompañando a sus padres. Durante el evento, la familia disfrutó de los espectáculos musicales del entretiempo, en los que participaron artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

El fútbol y la familia en el centro de la escena

España ganó la final del Mundial 2026 en la prórroga con el único gol del partido después del empate en los 90 minutos reglamentarios - crédito Reuters

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo definió al nuevo campeón, también dejó escenas de impacto emocional, como la de Río, hijo de J Balvin, cuya reacción se convirtió en símbolo de la pasión y las emociones que el fútbol despierta en niños y familias.

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La imagen viralizada del menor entre lágrimas resume el alcance global del evento y revela la dimensión afectiva que rodea a la competencia más importante del fútbol internacional.