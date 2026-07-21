Isabel Zuleta pidió al Congreso frenar la posesión de Abelardo de la Espriella tras la demanda impuesta por Gustavo Petro: “Para no ser cómplice de un posible fraude”

Isabel Zuleta pidió al Congreso de la República no posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente electo hasta que no examinen las pruebas que mostró Gustavo Petro por fraude electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa - Infobae Colombia - Iván Valencia/AP

La senadora Isabel Zuleta López, militante del Pacto Histórico, presentó una proposición formal ante la mesa directiva del Congreso para solicitar que este se abstenga de posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente de la República el próximo 7 de agosto.

El documento, fechado el 20 de julio de 2026 y dirigido a la plenaria, fundamentó la solicitud en las demandas de nulidad electoral y en denuncias ciudadanas acerca de presuntas irregularidades cometidas durante el proceso que declaró presidente a De la Espriella, contradiciendo decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien afirmó que no hubo fraude y confirmó la victoria del abogado tras un extenso escrutinio.

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En la carta, Zuleta destacó “graves denuncias formuladas por la ciudadanía y elementos probatorios puestos en conocimiento público sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral”.

La petición central es que el Congreso espere “hasta que la justicia colombiana haya examinado las pruebas presentadas y verificado la legalidad, transparencia y legitimidad de su elección”.

Pacto Histórico pidió al Congreso no posesionar a Abelardo de la Espriella ante dudas sobre legitimidad - crédito @ISAZULETA/X

Según la senadora, no hacerlo podría convertir al órgano legislativo en “legitimador de un mandato presuntamente obtenido mediante actuaciones contrarias a la Constitución, la ley y la voluntad democrática”.

Entre los hechos señalados incluyeron supuestas anomalías relacionadas con la designación y actuación de jurados de votación en el exterior, posibles inconsistencias en los registros electorales, eventual participación de personas no inscritas en las mesas de votación y presencia de electores en circunscripciones consulares ajenas. Además, la proposición mencionó “posibles votaciones irregulares y cuestionamientos relacionados con la autenticidad de los resultados electorales”.

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Zuleta también hizo referencia a denuncias sobre eventuales irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, incluyendo aportes provenientes de Estados Unidos, Europa y otras fuentes extranjeras que podrían haber vulnerado las normas colombianas.

La senadora subrayó la importancia de esclarecer si existió “intervención extranjera o financiación prohibida”, factores que, de confirmarse, pondrían en duda la transparencia del proceso.

Isabel Zuleta argumenta que el Congreso no debe legitimar un mandato bajo sospecha de fraude - crédito @ISAZULETA/X

La misiva advirtió que la “posesión de una persona cuya elección se encuentra gravemente cuestionada” sin esperar el pronunciamiento de la justicia electoral “podría convertir al Congreso en legitimador de un mandato presuntamente obtenido mediante actuaciones contrarias a la Constitución”.

Por ello, solicitó explícitamente: “El Congreso de la República no debe posesionar al señor Abelardo de la Espriella mientras no exista una decisión de la justicia colombiana que permita establecer que su elección fue legítima, transparente, libre de financiación prohibida, de intervención extranjera y de cualquier actuación que hubiera alterado la voluntad popular”.

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El texto también destacó el principio de soberanía popular y el deber de las instituciones de “verificar la legitimidad, transparencia y legalidad de los procesos electorales”.

Zuleta enfatizó que, de no atenderse la solicitud, el país podría enfrentar un escenario de profunda desconfianza hacia el sistema democrático, ya que la posesión de un presidente bajo sospecha de irregularidades atentaría contra la legitimidad institucional.

La propuesta de la senadora fue acompañada por un llamado a la responsabilidad política del Congreso.

Isabel Zuleta exigió verificación judicial antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @ISAZULETA/X

“Poseer a un presidente cuya elección no ha sido suficientemente esclarecida, pese a la existencia de demandas de nulidad y pruebas que cuestionan la autenticidad del proceso electoral, implicaría que el Congreso asumiera una grave responsabilidad política e institucional y se hiciera partícipe de la legitimación de un poder presuntamente obtenido de manera irregular”, advierte la carta.

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El documento, firmado por Isabel Zuleta López, concluyó reiterando la necesidad de que la justicia colombiana determine la legalidad de la elección antes de proceder con la posesión del mandatario electo.

Gustavo Petro mostró presuntas pruebas del fraude electoral que hubo en las elecciones presidenciales

El presidente saliente Gustavo Petro difundió en sus redes sociales las evidencias a la demanda de nulidad contra la elección presidencial de 2026 que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.

En su mensaje, señaló: “Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026”. Petro explicó que el documento utiliza un lenguaje técnico, pero será “explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”.

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El presidente compartió un pdf en donde se ve el documento dirigido al Consejo de Estado (Trino del presidente Petro)

La acción judicial fue presentada por los llamados “testigos digitales”, un colectivo integrado por 70.000 personas.

Según el anuncio, este grupo logró identificar “la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana” a partir del análisis de metadatos presentes en archivos publicados por el software de escrutinios electorales.

Por último, Petro subrayó que los hallazgos surgieron de “las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet” y reiteró la importancia de que la sociedad comprenda el alcance y las implicaciones del caso.