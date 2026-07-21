El Senado eligió nuevamente a Saúl Cruz como su subsecretario general: lleva más de 20 años en el cargo y tiene el salario más alto del país

Saúl Cruz llegó al cargo en 2002, siendo reelegido por los congresistas en los siguientes 15 periodos legislativos - crédito Archivo Colprensa

El Senado de la República definió la conformación de la mesa directiva para la legislatura 2026-2027, en la plenaria de la noche del 20 de julio de 2026.

La presidencia de la corporación quedó en manos de Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, que derrotó a Alfredo Deluque en una votación ajustada de 56 vs. 45 votos a su favor.

Así mismo, los congresistas eligieron a Manuel Virgüez (Partido Mira) y Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) como primer y segundo vicepresidente del Senado, respectivamente, al igual que la secretaría y subsecretaría general, en la que fueron elegidos Diego Alejandro González y Saúl Cruz Bonilla.

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Este último tuvo el respaldo de 101 votos, lo que significa que tendrá su decimoquinto periodo en el cargo, convirtiéndolo en el funcionario más antiguo de la rama legislativa.

¿Quién es Saúl Cruz?

Saúl Cruz Bonilla llegó al Congreso en la década de los años 90, bajo el ala de la política tradicional del Partido Conservador, de la mano de influyentes líderes políticos como Guillermo Angulo Gómez, según información recopilada por La Opinión.

Inicialmente, se desempeñaba como director de bienes y servicios del Congreso. Sin embargo, el 20 de julio de 2002 fue elegido por unanimidad para dirigir la subsecretaría del Senado.

Vale mencionar que la ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) establece que estos cargos administrativos se eligen para periodos institucionales de dos años, pero con la posibilidad de ser reelegidos de manera indefinida.

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A partir de la fecha, el funcionario, oriundo de Rovira (Tolima) y formado como economista en la Universidad El Externado, ha sido reelegido en todas las elecciones del Senado, contando con el respaldo de las bancadas políticas.

De acuerdo con el manual de la Subsecretaría General del Senado, sus funciones incluyen asistir al secretario general en las sesiones plenarias, suplir sus ausencias temporales, hacer seguimiento al trámite de proyectos de ley en plenarias y comisiones, y apoyar la redacción de informes legislativos para la Mesa Directiva.

Polémicas de Saúl Cruz

A lo largo de su extenso periodo en la Subsecretaría General del Senado, Saúl Cruz Bonilla ha sido también centro de polémicas en el legislativo.

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En junio de 2017, denunció ante la plenaria del Senado que había sido agredido por un camarógrafo del medio nacional Noticias Uno, acto que fue rechazado por la plenaria de ese momento. Sin embargo, el noticiero colombiano reveló que las cámaras de seguridad del Congreso mostraron que no ocurrió esa agresión, sino que fue el propio subsecretario quien, de manera calculada, lanzó su rostro deliberadamente contra el lente de la cámara.

Este episodio llevó a que la Procuraduría General de la Nación suspendió a Cruz Bonilla por ocho meses y le impuso una inhabilidad especial por el mismo tiempo. Tras ello, el funcionario retomó sus labores en el legislativo.

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De otro lado, Cruz Bonilla también es cuestionado por el monto salarial que recibe mensualmente por sus actividades laborales en el Senado.

Según un informe del Observatorio Fiscal, citado por Blu Radio, el tolimense está entre los servidores públicos con mayores ingresos del país, con un promedio que supera los $80 millones mensuales por acumulación de antigüedad, primas y bonificaciones técnicas. Esa cifra queda por encima de lo que recibe un senador o el presidente de la República, quienes devengan un salario superior a los 50 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con la investigación, Saúl Cruz Bonilla tenía un salario base en 2024 de 23 millones de pesos mensuales. A ese valor se agregaron pagos adicionales de varios tipos. La prima técnica salarial le aportó entre $8 y $14 millones cada mes, mientras que la prima de gestión osciló entre $2 y $3 millones mensuales.

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Uno de los rubros con más peso fue la prima de antigüedad, que le reportó entre $9 y $14 millones al mes. La estructura salarial incluyó también una bonificación de dirección de $11 millones mensuales. Ese pago remunera la responsabilidad asociada a la conducción de áreas estratégicas dentro de la administración del Senado.

Además de los ingresos regulares, en abril de 2024 recibió una bonificación por servicios prestados de $15 millones. A eso se sumaron las primas semestrales de junio y diciembre, que en conjunto superaron los $103 millones.

Por concepto de vacaciones percibió más de $100 millones en ese año, distribuidos en tres partidas: $40 millones por vacaciones, $23 millones por prima de vacaciones y $41 millones por vacaciones en dinero, según el Observatorio Fiscal.

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La prima de Navidad añadió otros $60 millones al paquete anual. También recibió una bonificación especial de recreación que en todo 2024 sumó $1.500.000, un monto menor frente al resto de los pagos, pero que exhibe la variedad de conceptos que integran la remuneración de los altos funcionarios del Senado de la República.