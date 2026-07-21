Colombia

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

La artista vallenata frenó su concierto al presenciar un ataque a una asistente y cuestionó el accionar del personal de seguridad

Guardar
Google icon

La cantante vallenata paró la presentación al ver que una asistente había sido golpeada con una botella y su reclamo desde la tarima abrió otra vez el debate sobre la protección en conciertos - crédito @vallenatoymasna / X

Ana del Castillo detuvo su presentación en Aracataca, Magdalena, tras observar que una seguidora fue agredida entre el público.

En medio del espectáculo, la cantante expresó su indignación y cuestionó de manera directa el desempeño del personal encargado de mantener el orden. El episodio se produjo el domingo 19 de julio de 2026 y fue ampliamente difundido por medios digitales, en los que el video del momento se viralizó y generó una rápida reacción entre el público.

La reacción de Ana del Castillo ante la agresión

Durante su show, Ana del Castillo advirtió que una mujer había sido golpeada en la cabeza con una botella. Visiblemente alterada, la artista interrumpió el espectáculo y se dirigió al equipo de seguridad con voz firme. “Seguridad, esa mondá qué es”, reclamó desde el escenario, mientras señalaba al presunto agresor. Luego, se dirigió a él con otra frase que rápidamente circuló en redes sociales: “Es verdad me da ira, por qué no se mama (toma) la cerveza en vez de dejar a la pelada (muchacha) escoñetada (golpeada) ahí”.

PUBLICIDAD

La reacción de la artista fue respaldada por cientos de usuarios, que destacaron el papel de la cantante en la defensa de sus fanáticas. El hecho reavivó la conversación sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de prevenir situaciones de violencia, especialmente contra las mujeres.

Ana del Castillo detuvo su presentación en Aracataca, Magdalena, tras detectar la agresión a una seguidora entre el público - crédito Composición fotográfica @anadelcastilloj / Instagram; @vallenatoymasna / X
Ana del Castillo detuvo su presentación en Aracataca, Magdalena, tras detectar la agresión a una seguidora entre el público - crédito Composición fotográfica @anadelcastilloj / Instagram; @vallenatoymasna / X

El incidente en Aracataca expone nuevamente la problemática de la seguridad en los conciertos y la necesidad de protocolos claros para proteger a los asistentes y a los artistas. En los últimos meses, diversas figuras públicas han exigido mejoras en la organización de eventos y en la formación del personal encargado de la seguridad.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Ana del Castillo y su equipo no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho ocurrido en Magdalena. Los organizadores del evento tampoco han dado declaraciones públicas. Mientras tanto, la discusión sobre el papel de la seguridad y el respeto en los espectáculos continúa activa en redes y medios digitales.

Antecedentes en su carrera: otro incidente en diciembre de 2025

No es la primera vez que Ana del Castillo protagoniza un episodio de este tipo durante sus shows. En diciembre de 2025, la cantante interrumpió otra presentación tras un caso de acoso en el escenario.

La cantante vallenata reaccionó de inmediato ante el comportamiento inapropiado de un asistente, dejando un mensaje de firmeza y respeto durante su presentación. - crédito @emfuror_/Instagram

En aquella ocasión, invitó a un fanático a subir a la tarima para tomarse una fotografía. El ambiente de cercanía se vio interrumpido cuando, según testigos, el seguidor intentó tocar a la artista de forma inapropiada.

La reacción de la cantante fue inmediata. Al percatarse del acto, detuvo el espectáculo y manifestó su molestia ante el público: “¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el culo si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen”.

El episodio, grabado en video, generó debate en plataformas digitales sobre los límites en la interacción entre artistas y seguidores. Mientras algunos respaldaban la actitud de la cantante, otros opinaban sobre la magnitud de la reacción y el impacto en la experiencia de los asistentes.

El perfil de Ana del Castillo

- crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ni Ana del Castillo ni los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial sobre lo ocurrido en Aracataca - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Ana del Castillo, nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, ha construido una carrera que la posiciona entre las voces femeninas más influyentes del vallenato. Su repertorio incluye títulos como La cachera, El favor de Dios, Te amo y te amo, Pacto y El que la hace la paga. La cantante es reconocida por su capacidad vocal y su estilo directo, así como por la cercanía que suele mantener con sus seguidores durante los conciertos.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido elogios tanto del público joven como de expertos en el folclor caribeño. Su personalidad frontal y la manera en que enfrenta situaciones complejas en escena se han convertido en un sello distintivo.

En múltiples ocasiones, Ana del Castillo ha reiterado que no tolerará comportamientos irrespetuosos durante sus presentaciones y ha recordado la importancia del respeto mutuo entre artistas y asistentes.

Temas Relacionados

Ana del CastilloAracatacaViolencia contra las MujeresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Bayern Múnich presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27, con el blanco como color predominante y Luis Díaz, junto a Olisé y Kane, como protagonistas

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Gustavo Petro dio su discurso, respondió al presidente del Senado y defendió su gestión

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Gustavo Petro dio su discurso, respondió al presidente del Senado y defendió su gestión

Petro aseguró que su gobierno “pasará a la historia” y dejó 5 lecciones antes de irse: de qué se trata

El jefe de Estado sostuvo que los datos oficiales respaldan los resultados obtenidos durante su administración y defendió las políticas implementadas en los últimos cuatro años

Petro aseguró que su gobierno “pasará a la historia” y dejó 5 lecciones antes de irse: de qué se trata

La eliminación del impuesto del 4x1.000 sería discutida en el Congreso de la República, así es la propuesta de Daniel Briceño

La nueva iniciativa busca redefinir el tratamiento de las transferencias personales dentro del sistema bancario colombiano y abre el debate sobre el futuro del esquema impositivo en el país

La eliminación del impuesto del 4x1.000 sería discutida en el Congreso de la República, así es la propuesta de Daniel Briceño

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

El país está celebrando un año más de independencia, razón por la cual fue felicitado por varios clubes alrededor del mundo

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

Integrantes de la agrupación musical Los K Ramones sufrieron un accidente de tránsito en Norte de Santander

Roberto Cavalli diseñó el vestuario para Shakira y su ‘show’ de medio tiempo de la final de la FIFA 2026

Deportes

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo

Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Camilo Vargas solo fue superado por Unai Simón, campeón del mundo con España, en las estadísticas del Mundial 2026