David Ospina explicó por qué decidió firmar con el Atlante de México: “Tengo algo especial”

El ídolo de Atlético Nacional habló en su llegada a Ciudad de México sobre el nuevo reto que tendrá a nivel deportivo-crédito @MundoFutbolMX2/X

El portero colombiano David Ospina tendrá un nuevo destino deportivo tras su paso por Atlético Nacional. El 20 de julio de 2026, el guardameta de 38 años fue confirmado como nuevo refuerzo del Atlante FC, equipo de la primera división de la Liga MX.

A su llegada a Ciudad de México, el portero de la selección Colombia detalló en charla con los medios de comunicación de dicho país cómo se dieron las negociaciones con las directivas de los “Potros de Hierro” (apodo por el cual es conocido el Atlante FC), y recordó una anécdota especial a nivel de su carrera profesional, en relación con Ciudad de México al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

PUBLICIDAD

El arquero colombiano llegó como agente libre al Atlante FC después de terminar su contrato con Atlético Nacional-crédito @atlantefc/Instagram

Como contexto, hay que recordar que el arquero colombiano, de 37 años, llega como agente libre tras terminar su vínculo con Atlético Nacional. El club mexicano, por su parte, volvió a la primera división después de pasar 12 años en la segunda categoría y recuperar su lugar en la Liga MX tras comprar la ficha de Mazatlán FC.

Ospina contó que su vínculo emocional con México se remonta a su primer partido internacional.

“Yo tengo algo especial con México, mi primer partido internacional fue en el Estadio Azteca a la edad de los 15 años; fue la primera vez que salí de mi país y siempre tuve ese pensamiento en la liga mexicana”, dijo el guardameta

PUBLICIDAD

Por otra parte, es importante detallar que el club acabó de recuperar su lugar en la Liga MX, situación a la que David Ospina se refirió al referirse al fichar al Atlante:

“Es un proyecto ambicioso, sabemos que todo es un proceso, que hay que ir paso a paso consolidando para ir uniendo al grupo. Hoy hay un grupo joven qué tiene las expectativas de poder hacer las cosas bien”, dijo Ospina.

Ospina también explicó que la negociación se resolvió en poco tiempo entre las partes:

“Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para Colombia, se vino proyectando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y solamente era conocer a la familia Escalante (propietarios del club) para tomar esa decisión positiva, de poder darle a mi familia la posibilidad de conocer México”, detalló.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones de sus compañeros colombianos

Atlante FC regresó a la Liga MX después de 12 años en la segunda categoría tras comprar la ficha del Mazatlán FC-crédito @atlantefc/Instagram

Sobre lo que conocía del fútbol mexicano, Ospina explicó que algunos colegas que jugaron en el balompié azteca como Willer Ditta (defensor del Cruz Azul) y Camilo Vargas (arquero del Atlas FC) le hablaron sobre la liga y lo que significaba jugar en territorio “Azteca”:

“Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban sobre la liga, sobre el nivel que tiene, y hoy se me presentó esta oportunidad al final de mi carrera y es muy positivo para mí”, dijo.

Finalmente se refirió a lo que será el proyecto deportivo que liderará el histórico técnico mexicano Miguel “El Piojo” Herrera:

“Vengo a aportar. Sé que es un equipo con muchos jóvenes que quieren hacer las cosas bien, con un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel... vengo a aportar ese granito de arena”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Estos serán los retos del Atlante FC para el segundo semestre de 2026

El histórico equipo mexicano inicia una nueva aventura en el máximo circuito con grandes expectativas entre su afición-crédito Jovani Pérez/Infobae

El equipo de Ciudad de México tendrá dos de los retos más importantes en su historia reciente: competir al más alto nivel en la Liga MX, y ser uno de los representantes más destacados en la Leagues Cup de la Concacaf.

El próximo juego que tendrán los “Potros del Hierro” (apodo del club) será el 24 de julio de 2026 a las 10:00 p. m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Banorte de Ciudad de México reciban al Club América, uno de los clubes más grandes de dicho país.

En lo que se refiere a su debut continental, será el 4 de agosto de 2026, cuando visiten al Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup de la Concacaf a partir de las 9:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio BC Place.

PUBLICIDAD

A continuación, este será el calendario del Atlante:

24 de julio de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Club América

1 de agosto de 2026 - Liga MX: Cruz Azul vs. Atlante

4 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Vancouver Whitecaps vs. Atlante

8 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Real Salt Lake vs. Atlante

11 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Minnesota United vs. Atlante

15 de agosto de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Toluca

21 de agosto de 2026 - Liga MX: Tigres UANL vs. Atlante

28 de agosto de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Club León