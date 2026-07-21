El descuadre de dinero que le deja Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella es cada vez más alto: confirman preocupantes cifras

El gasto fiscal total y primario acumulado a mayo de 2026 del Gobierno Petro representó 9,9% y 8,3% del PIB, respectivamente - crédito Colprensa

El déficit fiscal de un país se presenta cuando el dinero recaudado por medio de impuestos y otras fuentes no es suficiente para cubrir las inversiones en obras, salud, educación y funcionamiento. El de Colombia se deterioró a mayo de 2026 y llegó a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al empeorar 0,2 puntos porcentuales (pp) frente a abril, mientras el pago de intereses absorbió 29,6% de los ingresos tributarios, según precisó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en su informe de seguimiento fiscal de julio de 2026.

De acuerdo con la entidad, el deterioro mensual respondió al peso del servicio de la deuda sobre las cuentas del Gobierno Nacional Central (GNC). Aunque el balance total y el primario mejoraron 0,6 pp frente a mayo de 2025, esta advirtió que los intereses siguieron en niveles altos y redujeron el margen fiscal.

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Dicho documento sostiene que el déficit primario, que excluye intereses, se ubicó en 0,4% del PIB, con una corrección de 0,3 pp frente a abril. El Comité señaló además que “el déficit total acumulado a mayo fue 2,5% del PIB, 0,6 pp menos deficitario que en 2025, aunque todavía se mantiene por encima del promedio registrado entre 2014 y 2025”. Y es que la meta anual del Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 es de -5,3% del PIB para el balance total y de -2,1% para el primario. Ante esto, el Carf añadió que “el gasto de intereses representó el 29,6% de los ingresos tributarios, un nivel superior al promedio histórico para mayo”, que fue de 22,7%.

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Avance del gasto reduce la holgura presupuestal

A mayo, el gasto fiscal total llegó a 9,9% del PIB y el gasto primario a 8,3%, de acuerdo con el Comité. Esos niveles fueron 0,4 y 0,2 pp del PIB menores que un año antes, aunque superaron en 0,9 pp del PIB el promedio observado entre 2022 y 2025. Dentro de ese resultado:

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Gasto primario de la vigencia 2026: representó 6,9% del PIB y la reserva presupuestal 1,4% del PIB.

Gasto primario a mayo: fue 1,6 billones mayor al proyectado por el comité.

Gasto total acumulado a junio: subió a 12,2% del PIB y el primario a 10,1%. Ambos niveles quedaron 0,1 y 0,2 pp del PIB por debajo de junio de 2025.

Gasto primario de la vigencia actual: alcanzó 8,7% del PIB y el gasto total de ejecución llegó a 13,9% del PIB, frente a 12,5% un año antes.

Obligaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN): avanzaron hasta 41,3% de las apropiaciones, 3,6 pp más que en junio de 2025.

Compromisos de inversión: alcanzaron 62,3% y los pagos totales llegaron a 40,9% de las apropiaciones.

Servicio de la deuda: la ejecución fue de 53,6% en compromisos, 49,2% en obligaciones y 48,1% en pagos.

Al respecto, el Carf indicó que la ejecución de toda la cadena presupuestal fue mayor que la de 2025, sobre todo en deuda y, en segundo término, en inversión. El avance redujo el margen de flexibilidad presupuestal para el resto del año.

El recaudo mejora pero queda corto frente a la meta neta

Para lo que tiene que ver con ingresos, se registró lo siguiente:

Recaudo bruto: acumulado a mayo sumó $139,3 billones y aumentó 9,4% en términos nominales y 3,4% en reales. Estuvo $275.000 millones por encima de la senda prevista, con un cumplimiento de 100,2%.

Recaudo neto: llegó a $128,8 billones, con alza de 10,7% nominal y 4,6% real.

Resultado neto; quedó $157.000 millones por debajo de la meta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con un cumplimiento de 99,9%.

El crecimiento del recaudo siguió apoyado, sobre todo, en IVA y renta. A mayo, el recaudo bruto de IVA aumentó 13,3% y el de renta 11%, mientras en términos netos la renta creció 13% real.

Sobre la situación, el Carf sostuvo que “la tendencia de 12 meses confirma una recuperación del recaudo, impulsada principalmente por IVA y renta, y se mantiene por encima de las metas de crecimiento previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026”. Ese promedio móvil de 12 meses del recaudo neto marcó 13,7%, por encima de la meta de 7,9% del Plan Financiero 2026 y de 5,8% del MFMP 2026.

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Además, el recaudo neto de mayo creció 6,9% frente al mismo mes de 2025. Con esos datos, el Comité proyectó para 2026 un recaudo bruto de $308,8 billones y uno neto de $281,8 billones, sin contar $8,7 billones de medidas tributarias ligadas a la emergencia por la ola invernal.

Menos deuda externa y más presión sobre la caja

La deuda bruta del GNC cerró mayo en 62,2% del PIB, 0,6 pp menos que en abril y 1,3 pp más que hace un año. La deuda interna representó 46,9% del PIB y la externa 15,3%. El informe señaló que la deuda externa pasó a 24,6% del total, su menor participación desde 2014. Según el Carf, “la financiación externa siguió perdiendo participación dentro del total de la deuda y alcanzó su nivel más bajo desde 2014”.

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Dicha caída respondió al pago anticipado de la última porción del contrato de intercambio de tasas y a una menor participación del saldo de bonos externos. El documento precisó que la deuda externa bajó 8,3% mensual, equivalente a cerca de 26 billones.

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Otros resultados fueron:

Financiación interna de corto plazo: compuesta por TCO y pagarés, siguió en niveles altos pese a una menor participación reciente. Ese componente bajó a 17,2% de la deuda bruta interna desde 18% en abril, pero se mantuvo por encima del promedio de los últimos cinco años, de 12,2%.

Saldo de títulos de tesorería a corto plazo (TCO): cayó $5,5 billones y todavía se ubicó $4,6 billones sobre el promedio de 2021 a 2025.

Depósitos del Tesoro: se situaron $45,9 billones por encima del promedio histórico y los TES de largo plazo superaron en $159,2 billones ese referente.

Tasas de los títulos de deuda pública (TES) en pesos: bajaron 240 puntos básicos (pb) desde el máximo de mediados de mayo.

Colocaciones de TES de largo plazo: llegaron a $13,9 billones y el saldo nominal de TES aumentó $17,6 billones, impulsado por un alza de $15,2 billones en referencias de largo plazo y de $2,4 billones en corto plazo.

Caja total en pesos de la Nación: cerró junio en $20,1 billones, frente a $19,3 billones en mayo, mientras el saldo de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) en pesos llegó a $18,2 billones. Pese al repunte, la liquidez siguió por debajo del promedio desde 2014, de $26,4 billones, y mantuvo la presión sobre la caja del Gobierno.