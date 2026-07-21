El director del Centro Democrático se pronunció sobre la elección del nuevo presidente del Senado: “Agradecer a la bancada del Pacto Histórico”

Director del Centro Democrático se pronuncia ante medios por elección de Honorio Henríquez al Senado - crédito Redes sociales

El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, atribuyó a la figura del expresidente Álvaro Uribe una parte del respaldo que llevó a Honorio Henríquez a la presidencia del Senado, una elección que se definió el 20 de julio de 2026 tras la instalación del nuevo Congreso por el presidente Gustavo Petro.

“A pesar de las diferencias construidas durante tantos años, el presidente Uribe es un hombre que, inclusive, sus contradictores y sus adversarios lo respetan”, afirmó.

Vallejo dijo que el resultado de la votación reflejó un reconocimiento transversal al liderazgo del exmandatario dentro de su colectividad. “En primer lugar, quiero agradecerle al presidente Uribe, quien como líder máximo de este partido nos orienta a quienes hacemos política, nos orienta con su ejemplo”, señaló.

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Consultado por el apoyo del partido opositor en esa elección, el dirigente opositor sostuvo que hubo un gesto que merecía reconocimiento. “Aquí hay que agradecer a la bancada del Pacto Histórico, que además lo hizo públicamente”, dijo.

El director del partido agregó que, tras la votación, se acercó a los congresistas de esa bancada para expresarles su agradecimiento. “Yo me acerqué una vez terminada la votación, en un acercamiento respetuoso a ellos, para darle las gracias y decirles que hoy la democracia ganó, sin duda alguna”, concluyó.

Director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, sobre el triunfo de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado, con el impulso del Pacto Histórico y otros partidos - crédito Senado

El congresista del Centro Democrático dirigirá la corporación durante el primer año legislativo

Honorio Henríquez Pinedo fue elegido presidente del Senado de la República de Colombia el lunes 20 de julio, recibiendo 56 votos en la plenaria.

Su nombramiento coincide con el inicio del mandato presidencial de Abelardo de la Espriella, lo que lo ubica en un rol clave dentro del poder legislativo en una etapa de cambios institucionales. Henríquez pertenece al partido Centro Democrático, colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe, que anunció un respaldo condicionado a los proyectos del nuevo gobierno.

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La trayectoria profesional de Henríquez abarca tanto el sector público como el Congreso. Antes de su labor legislativa, desempeñó cargos como director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), secretario general del Ministerio del Interior y viceministro de Justicia encargado. Esta experiencia le permitió conocer distintas áreas de la administración estatal.

Honorio Henríquez Pinedo fue elegido presidente del Senado de la República de Colombia el lunes 20 de julio, recibiendo 56 votos en la plenaria - crédito Prensa Senado

En cuanto a su formación, es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Complementó sus estudios con cursos en seguridad y defensa nacional en la Escuela Superior de Guerra y un diplomado en liderazgo y gobierno municipal. También realizó seminarios sobre administración pública, seguridad, derechos humanos y prevención, impartidos por entidades nacionales e internacionales.

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En el ámbito legislativo, Henríquez integró la Comisión Séptima Constitucional Permanente, encargada de proyectos sobre régimen salarial, seguridad social, pensiones, salud, vivienda, economía solidaria y asuntos de familia. También participó en las comisiones de Modernización, Administración y Paz. Ocupó roles como primer vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, desde donde lideró debates y gestionó iniciativas legislativas.

Durante su actividad en el Senado, impulsó proyectos como la Ley 1797 de 2016, que otorgó alivio financiero a hospitales y promovió el aumento de médicos especialistas, y la Ley 1809 de 2016, que habilitó el uso de cesantías para prepagar educación superior de hijos. Además, trabajó en propuestas sobre estabilidad para prepensionados, lucha contra el desperdicio de alimentos, pensión para colombianos y formalización laboral de madres comunitarias.

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En el ámbito legislativo, Henríquez integró la Comisión Séptima Constitucional Permanente, encargada de proyectos sobre régimen salarial, seguridad social, pensiones, salud, vivienda, economía solidaria y asuntos de familia - crédito Colprensa - Prensa Senado

La elección de Henríquez coloca al Centro Democrático al frente del Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo. Esta etapa será relevante para el desarrollo de la agenda parlamentaria y el control político sobre el Ejecutivo, coincidiendo con la transición de gobierno y el comienzo del mandato de De la Espriella.