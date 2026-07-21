Colombia

José Obdulio Gaviria envió un mensaje al ‘abelardismo’ y defendió el liderazgo de Álvaro Uribe tras la elección del presidente del Senado

El exasesor presidencial reaccionó la elección de la nueva mesa directiva del Senado, defendió la estrategia política del expresidente y cuestionó las versiones sobre un supuesto debilitamiento del Centro Democrático de cara a las próximas elecciones

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José Obdulio Gaviria como senador en defensa de Jorge Pretelt durante plenaria del Senado en 2016
José Obdulio Gaviria publicó su mensaje en X tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito Colprensa/Juan Páez

Las reacciones dentro del uribismo no se hicieron esperar después de la elección de la nueva mesa directiva del Senado. Uno de los pronunciamientos más comentados fue el del exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien aprovechó el resultado para enviar un mensaje a los sectores críticos del liderazgo del expresidente Álvaro Uribe dentro del Centro Democrático.

A través de su cuenta en X, Gaviria sostuvo que la votación representa una confirmación de la estrategia política impulsada por el exmandatario y pidió a quienes se identifican con el denominado “abelardismo” reconocer nuevamente su papel dentro de la colectividad. El dirigente publicó un breve mensaje que comenzó con la frase “Muy bien. Aprobado”, antes de afirmar que algunos sectores habían acogido los planteamientos del abogado y columnista Santiago Vélez y de la periodista Catalina Suárez.

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El exasesor defendió el liderazgo de Álvaro Uribe y pidió a los sectores críticos reconocer nuevamente su papel dentro del partido-crédito @JOSEOBDULIO/X
El exasesor defendió el liderazgo de Álvaro Uribe y pidió a los sectores críticos reconocer nuevamente su papel dentro del partido-crédito @JOSEOBDULIO/X

Gaviria escribió que “Los grandes estadistas (y Uribe lo es), además de que suelen tener razón, la tienen a tiempo. Para muestra el botón de ayer sobre que la elección de Mesas directivas no es asunto ideológico sino un trámite parlamentario. De hecho, todas las bancadas votaron por el candidato del Petro y Cepeda a la segunda vicepresidencia. ¿O no?”.

El exasesor utilizó ese argumento para defender la postura que, según él, planteó el expresidente sobre la elección de las mesas directivas del Congreso, al considerar que ese tipo de votaciones responden a dinámicas parlamentarias y no necesariamente a coincidencias ideológicas. Otro de los puntos abordados por Gaviria estuvo relacionado con las versiones que plantean posibles disputas por el liderazgo de la oposición de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, cuestionó los señalamientos según los cuales la periodista Catalina Suárez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el excandidato presidencial Enrique Gómez podrían afectar el futuro electoral del Centro Democrático.

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Sobre ese debate, escribió: “Dejen ese cuento de que Suárez, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez van a destripar al CD en las elecciones del 2027. Más bien aprovechen la triple condición de Uribe (jefe indiscutible de la resistencia latinoamericana contra el Socialismo de Siglo XXI, jefe del partido mayoritario de la coalición de gobierno y puntal para el triunfo de De la Espriella en la segunda vuelta (¿o no?) y vuelvan a tratarlo con el respeto que se merece”.

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la denuncia de un presunto atentado - crédito Composición fotográfica
Gaviria rechazó las versiones que plantean un eventual debilitamiento del Centro Democrático hacia las elecciones de 2027 - crédito Composición fotográfica

Las declaraciones aparecieron horas después de la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado y del Congreso de la República, resultado que fue interpretado por distintos sectores políticos como un hecho de peso en la nueva conformación de las mayorías legislativas. Henríquez obtuvo 56 votos y superó a Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien alcanzó 45 apoyos durante una votación que dividió a varias de las principales bancadas del Congreso.

El triunfo del senador del Centro Democrático fue posible gracias al respaldo de su bancada, congresistas del Pacto Histórico y miembros de otras colectividades que optaron por apartarse de la candidatura impulsada por el Gobierno entrante. Tras conocerse el resultado, distintos dirigentes del uribismo destacaron la elección como una muestra de la capacidad de su partido para conservar influencia dentro del Congreso y fortalecer su papel en la oposición con la mirada puesta en los escenarios políticos de 2026 y 2027. Además, el resultado abrió nuevas discusiones sobre las alianzas legislativas y el rumbo de las fuerzas políticas que buscan consolidar posiciones de cara al próximo ciclo electoral.

Honorio Henríquez
Honorio Henríquez obtuvo 56 votos y derrotó a Alfredo Deluque en la elección de la presidencia del Senado - crédito Colprensa - Prensa Senado

Por su parte, el presidente electo del Senado aseguró que durante su periodo ofrecerá garantías para todas las fuerzas políticas representadas en la corporación. El resultado también fue interpretado como una primera señal de independencia del Legislativo frente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuyo sector respaldó públicamente la candidatura de Alfredo Deluque.

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