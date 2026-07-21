Carlos Fernando Galán está entre los mejores alcaldes de Latinoamérica, según encuesta: este es el nuevo puesto del mandatario de Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, capital de Colombia - crédito Colprensa

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, figuró entre los mejores alcaldes de Latinoamérica tras avanzar al sexto puesto en la medición de julio de 2026, de acuerdo con la encuesta realizada por CB Global Data.

El estudio, que evaluó la percepción ciudadana sobre los mandatarios de dieciocho capitales de la región, posicionó al alcalde de Bogotá en un grupo destacado, aunque fuera del podio principal.

La más reciente edición mensual de la medición mostró que Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, encabezó el ranking regional con un 57,2% de imagen positiva. Le siguieron Mario Durán, de San Salvador, con 51,8%, y Mayer Mizrachi, de Panamá, que obtuvo 50,7%.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, figuró entre los “mejores” alcaldes de Latinoamérica tras avanzar al sexto puesto en la medición de julio de 2026, de acuerdo con la encuesta realizada por CB Global Data - crédito CB Global Data

El informe ubicó además a Carlos Fernando Galán en el sexto lugar, con un 45,3% de imagen positiva, resultado que marcó una ligera variación respecto del mes anterior y lo mantuvo entre los alcaldes capitalinos con mayor respaldo en la región.

El análisis específico de la opinión sobre el alcalde de Bogotá reveló que el 45,3% de los consultados manifestó una imagen positiva hacia su gestión.

La proporción de imagen negativa se ubicó en 52,4%. Al segmentar las respuestas, un 28,6% calificó la administración de Galán como “buena” y un 16,7% como “muy buena”, mientras que un 19,5% la consideró “mala” y un 37,9% la clasificó como “muy mala”. El 2,3% de los participantes indicó que no sabía o prefirió no responder sobre su desempeño.

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El análisis específico de la opinión sobre el alcalde de Bogotá reveló que el 45,3% de los consultados manifestó una imagen positiva hacia su gestión - crédito CB Global Data

Comparados estos resultados con los de junio de 2026, se observó un leve ascenso en la imagen positiva de Galán, quien en ese mes reportó un 44,3%. En el desglose de junio, el 25,4% de los encuestados calificó su gestión como “buena” y el 18,9% como “muy buena”, mientras que el 21,8% la consideró “mala” y el 30,8% “muy mala”. El porcentaje de quienes no respondieron fue de 3,1%.

El informe de CB Global Data puntualizó que en la edición de julio, el mayor incremento de imagen positiva correspondió a Mario Durán de San Salvador con una suba de 2,5 puntos porcentuales. La mayor caída del ranking se registró en Carmen Meléndez de Caracas, cuya imagen positiva disminuyó 2,6 puntos porcentuales y terminó en 22,7%. En el extremo inferior de la tabla se ubicaron César Dockweiler de La Paz (20,9%) y Luis Bello de Asunción (21,2%).

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Los datos de la encuesta reflejan una estabilidad relativa en la percepción ciudadana sobre Carlos Fernando Galán durante el trimestre previo. En junio, el alcalde de la capital colombiana se había mantenido fuera de los tres primeros lugares del ranking. En meses anteriores, como abril y mayo, su posición también se encontró por debajo del podio, aunque con variaciones mínimas en los porcentajes de aprobación reportados.

El estudio de CB Global Data abarcó dieciocho capitales latinoamericanas, entre ellas Santo Domingo, Ciudad de México, Brasilia, Managua, Buenos Aires, Quito, Montevideo, San Salvador, Panamá, Bogotá, Lima, Tegucigalpa, Santiago, San José, Caracas, Guatemala, La Paz y Asunción. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas online a más de 18.000 personas mayores de 18 años, con cuotas por género, nivel socioeconómico, grupo etario y ubicación geográfica.

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Comparados estos resultados con los de junio de 2026, se observó un leve ascenso en la imagen positiva de Galán, quien en ese mes reportó un 44,3% - crédito CB Global Data

El tamaño de la muestra por ciudad varió entre 855 y 1.314 participantes y el margen de error se situó entre 2,7% y 3,4%, con un nivel de confianza del 95%.

En el panorama general, la lista de alcaldes capitalinos mejor valorados permaneció estable durante los últimos meses, aunque se registraron diferencias puntuales en los porcentajes de aprobación. La encuesta de CB Global Data no asigna causas a los movimientos registrados en el ranking ni identifica patrones entre los cambios de imagen en las distintas ciudades. El reporte se basa en la presentación de resultados cuantitativos sobre la opinión pública, sin atribución de interpretaciones o explicaciones adicionales.

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La permanencia de Carlos Fernando Galán en los primeros lugares del ranking regional ilustra el comportamiento de los mandatarios que, aunque no alcanzan los primeros puestos, sostienen niveles de respaldo que fluctúan mes a mes. El informe evidencia la diversidad de percepciones ciudadanas y destaca la variabilidad en la aprobación de los alcaldes capitalinos de Latinoamérica.