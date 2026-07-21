Así reaccionó Alfredo Deluque tras su derrota en la elección de presidente del Senado: “Los partidos de derecha debemos unirnos para que esto avance”

Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado

Alfredo Deluque, senador del Partido de La U, perdió las elecciones para la Presidencia del Senado, pues Honorio Henríquez, del Centro Democrático, obtuvo 56 votos, mientras que Deluque alcanzó 45.

El respaldo del Pacto Histórico fue determinante para la elección de Henríquez como presidente del Senado. Diversos senadores de ese grupo político exhibieron su voto y mostraron la papeleta marcada a favor de Henríquez.

Así las cosas, el senador del Partido de La U dio declaraciones a los medios de comunicación tras su derrota.

Alfredo Deluque, senador del Partido de La U, perdió las elecciones para la Presidencia del Senado - crédito Alfredo Deluque/Facebook

Deluque afirmó que la situación no corresponde a un proceso transaccional, sino a un Congreso de la República que contribuya a construir las reformas que una parte del país eligió en las recientes elecciones.

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Por esa razón, señaló que eso no significa que todos los partidos de derecha deban unirse para que todo avance en el mismo camino.

“No se trata de un proceso transaccional, sino de un Congreso que realmente contribuya a construir las reformas por las que votó el pueblo colombiano. Eso significa que los partidos de derecha debemos unirnos para que esto avance”, afirmó Alfredo Deluque.

El congresista consideró la elección de Honorio Henríquez como una victoria para el Centro Democrático y destacó que esa colectividad se declaró partido de gobierno. Por ese motivo, señaló que lo sucedido invita a todos a unirse para avanzar en el país.

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“Esta es, simplemente, una victoria de un partido político que también se declaró de gobierno y que nos invita a unirnos para avanzar en lo que el país necesita”, aseveró Alfredo Deluque.

En ese sentido, el senador Deluque aceptó el resultado y le deseó los mejores éxitos a Honorio Henríquez y al Centro Democrático.

“No se logró el resultado esperado, sencillamente ganó Honorio. Como es característico en mi postura democrática, lo que corresponde es reconocer su victoria y acompañar la presidencia del Senado este año. Le deseo los mejores éxitos a Honorio, al Centro Democrático”, indicó.

Cuando fue consultado si tenía un mensaje para el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este respondió de manera negativa. El congresista precisó que el mandatario electo ha manifestado que respetará las relaciones de las instituciones.

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Alfredo Deluque precisó que el mandatario electo ha manifestado que respetará las relaciones de las instituciones - crédito Colprensa

“No, Abelardo ha dicho que va a mantener relaciones institucionales con el Congreso de la República. Además, esas relaciones serán transparentes y abiertas. Ese será siempre su talante. No puede traicionar al pueblo que votó por él, especialmente después de haber prometido un Congreso decente, alejado de la política transaccional y enfocado en construir las reformas que respaldó la ciudadanía”, expresó Deluque.

Honorio Henríquez, por su parte, declaró ante los medios que tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático mantienen posiciones firmes respecto a sus convicciones políticas.

La elección de Henríquez como presidente contó con el respaldo visible de varios senadores del Pacto Histórico, quienes evidenciaron públicamente su apoyo durante el proceso de votación.

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En sus declaraciones, Henríquez reiteró el valor de la autonomía institucional, indicando que ninguna de las dos fuerzas políticas ha abandonado sus principios. Según sus palabras, la coincidencia central entre ambos sectores radica en la defensa de la independencia de poderes.

“La independencia de poderes es fundamental y en ese punto coincidimos. Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en las nuestras. Ellos no han renunciado a sus principios y nosotros tampoco. Mantenemos nuestra línea”, expresó.

Honorio Henríquez fue elegido como presidente del Senado para el primero año legislativo en el Congreso - crédito Vía YouTube canal del Senado de Colombia

El dirigente también sostuvo que el Centro Democrático actúa de forma coherente y rechaza modificar su postura por coyunturas electorales, defendiendo una doctrina y valores propios. “Este es un partido coherente. No nos acomodamos a los vaivenes de las definiciones electorales. Este partido cuenta con una doctrina, principios y valores, y en ellos nos mantendremos”, señaló.

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Al asumir la presidencia del Senado, Henríquez manifestó su intención de fomentar el diálogo, superar confrontaciones y avanzar hacia acuerdos colectivos.