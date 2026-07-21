Colombia

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

La excongresista María José Pizarro dijo que la pieza será protegida como un referente colectivo y que la conservará hasta que el movimiento vuelva a ocupar la Casa de Nariño, según su expectativa política

Guardar
Google icon
María José Pizarro afirmó que el sombrero de Carlos Pizarro es un símbolo de la paz y no un emblema de la guerra del M-19 - crédito Presidencia de Colombia
María José Pizarro afirmó que el sombrero de Carlos Pizarro es un símbolo de la paz y no un emblema de la guerra del M-19 - crédito Presidencia de Colombia

El gesto del presidente Gustavo Petro durante el discurso del 20 de julio de 2026, al entregar el sombrero de Carlos Pizarro ―exguerrillero del M-19 y político colombiano asesinado en 1990― a su hija María José Pizarro, sigue provocando múltiples interpretaciones públicas, después de que algunos sectores señalaran el acto público como un símbolo de la guerra.

Sin embargo, un día después del gesto, la ahora exsenadora Pizarro aclaró qué significa realmente la antigua prenda de su padre y, entre otras, lo que hará con el viejo pero conservado sombrero.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Pizarro explicó que el sombrero, comprado por su padre para firmar la paz en 1990 se ha convertido en un símbolo que trasciende a la familia.

PUBLICIDAD

“Yo lo guardaré, lo protegeré y lo resguardaré como un símbolo, no solamente de la familia de Carlos Pizarro, sino un símbolo de la paz y un símbolo del pueblo de Colombia”, señaló la exsenadora.

Petro vinculó el sombrero de Carlos Pizarro con el asesinato de 1990 y con la discusión sobre la verdad judicial de ese crimen - crédito Presidencia de Colombia

La excongresista también detalló que guardará el sombrero hasta el año 2030, fecha en la que espera que el movimiento vuelva a ser gobierno. Para Pizarro, la prenda constituye un testimonio tangible del compromiso de su padre con la paz, y rechaza que se asocie con el pasado violento del M-19.

Aquí vale también la pena responder a varias de las tergiversaciones y del mancillamiento a la memoria de mi padre. Mi padre firmó la paz en 1990. Ese sombrero fue un símbolo de la paz. Ese no fue un símbolo de la guerra en la que estuvo el M-19. Todo lo contrario, fue en el momento en el que tomó la decisión de hacer la paz, que ese sombrero empezó a ser un símbolo de mi padre”, señaló Pizarro.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro, al entregar el sombrero, enfatizó que la prenda “nunca fue usada en una acción violenta” y que fue adquirida por Carlos Pizarro específicamente para la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano.

Petro destacó que se trata de un objeto lleno de significado para las nuevas generaciones, ya que la paz sellada en 1990 condujo a la Constitución de 1991 y al reconocimiento democrático de fuerzas políticas que antes actuaban al margen de la ley.

El sombrero fue entregado a un escolta de Carlos Pizarro antes de que se cometiera el magnicidio, y permaneció oculto por años - crédito archivo Colprensa
El sombrero fue entregado a un escolta de Carlos Pizarro antes de que se cometiera el magnicidio, y permaneció oculto por años - crédito archivo Colprensa

“Este sombrero perteneció al comandante, primero, y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta. Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia. Por tanto, es un símbolo de paz. Paz que nos trajo como cosas concretas la Constitución de 1991. Fue el pueblo el por elección popular, libre y democrática eligió a las fuerzas que había dirigido el candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en abril de 1990″, comentó el mandatario.

La ceremonia de entrega del sombrero coincidió con el fin de la legislatura y cambios en la dirección del Pacto Histórico. Pizarro aclaró que, aunque su ciclo en el Congreso concluyó, seguirá vinculada a la política como copresidenta del movimiento y se enfocará en fortalecer la organización de la fuerza política.

Respondiendo a las preguntas sobre el futuro del Pacto Histórico, la exsenadora adelantó que el movimiento está preparando su primer congreso fundacional, con la expectativa de que Gustavo Petro asuma la presidencia del partido tras un periodo de descanso.

El histórico material fue entregado a su hija, la exsenadora María José Pizarro - crédito Presidencia de Colombia
El histórico material fue entregado a su hija, la exsenadora María José Pizarro - crédito Presidencia de Colombia

En cuanto a posibles alianzas, Pizarro negó cualquier acercamiento con el Centro Democrático más allá de los acuerdos formales para la rotación de la Presidencia del Congreso, y reiteró la postura de oposición del Pacto Histórico frente al nuevo gobierno.

De este modo, el sombrero de Carlos Pizarro se convierte en un objeto de memoria, preservado por su hija como “un símbolo hasta que regresemos nuevamente al Gobierno en el año 2030”. La prenda, que fue testigo de la firma de la paz, adquiere ahora una dimensión política y colectiva en el relato contemporáneo del país.

Temas Relacionados

María José PizarroGustavo PetroSombrero Carlos PizarroM-19Colombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

El congresista aseguró que la violencia debe enfrentarse con medidas de seguridad y justicia, no ampliando el acceso de civiles al uso de armamento

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

La congresista llamó la atención durante la instalación del nuevo Congreso con una intervención artística en la piel, una idea que conectó moda, símbolos y una referencia directa a uno de sus maestros

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

La nueva legisladora del Pacto Histórico asumió su banca con un mensaje de cambio para Norte de Santander y buscando promover proyectos enfocados en derechos humanos

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunció tras la derrota en la elección del presidente del Senado: “Listos para trabajar ”

Rodrigo Lara, futuro ministro del Interior, felicitó a Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático y elegido como presidente del Senado para el primer año legislativo en el Congreso

Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunció tras la derrota en la elección del presidente del Senado: “Listos para trabajar ”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”