Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

María José Pizarro afirmó que el sombrero de Carlos Pizarro es un símbolo de la paz y no un emblema de la guerra del M-19 - crédito Presidencia de Colombia

El gesto del presidente Gustavo Petro durante el discurso del 20 de julio de 2026, al entregar el sombrero de Carlos Pizarro ―exguerrillero del M-19 y político colombiano asesinado en 1990― a su hija María José Pizarro, sigue provocando múltiples interpretaciones públicas, después de que algunos sectores señalaran el acto público como un símbolo de la guerra.

Sin embargo, un día después del gesto, la ahora exsenadora Pizarro aclaró qué significa realmente la antigua prenda de su padre y, entre otras, lo que hará con el viejo pero conservado sombrero.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Pizarro explicó que el sombrero, comprado por su padre para firmar la paz en 1990 se ha convertido en un símbolo que trasciende a la familia.

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“Yo lo guardaré, lo protegeré y lo resguardaré como un símbolo, no solamente de la familia de Carlos Pizarro, sino un símbolo de la paz y un símbolo del pueblo de Colombia”, señaló la exsenadora.

Petro vinculó el sombrero de Carlos Pizarro con el asesinato de 1990 y con la discusión sobre la verdad judicial de ese crimen - crédito Presidencia de Colombia

La excongresista también detalló que guardará el sombrero hasta el año 2030, fecha en la que espera que el movimiento vuelva a ser gobierno. Para Pizarro, la prenda constituye un testimonio tangible del compromiso de su padre con la paz, y rechaza que se asocie con el pasado violento del M-19.

“Aquí vale también la pena responder a varias de las tergiversaciones y del mancillamiento a la memoria de mi padre. Mi padre firmó la paz en 1990. Ese sombrero fue un símbolo de la paz. Ese no fue un símbolo de la guerra en la que estuvo el M-19. Todo lo contrario, fue en el momento en el que tomó la decisión de hacer la paz, que ese sombrero empezó a ser un símbolo de mi padre”, señaló Pizarro.

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El presidente Gustavo Petro, al entregar el sombrero, enfatizó que la prenda “nunca fue usada en una acción violenta” y que fue adquirida por Carlos Pizarro específicamente para la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano.

Petro destacó que se trata de un objeto lleno de significado para las nuevas generaciones, ya que la paz sellada en 1990 condujo a la Constitución de 1991 y al reconocimiento democrático de fuerzas políticas que antes actuaban al margen de la ley.

El sombrero fue entregado a un escolta de Carlos Pizarro antes de que se cometiera el magnicidio, y permaneció oculto por años - crédito archivo Colprensa

“Este sombrero perteneció al comandante, primero, y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta. Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia. Por tanto, es un símbolo de paz. Paz que nos trajo como cosas concretas la Constitución de 1991. Fue el pueblo el por elección popular, libre y democrática eligió a las fuerzas que había dirigido el candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en abril de 1990″, comentó el mandatario.

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La ceremonia de entrega del sombrero coincidió con el fin de la legislatura y cambios en la dirección del Pacto Histórico. Pizarro aclaró que, aunque su ciclo en el Congreso concluyó, seguirá vinculada a la política como copresidenta del movimiento y se enfocará en fortalecer la organización de la fuerza política.

Respondiendo a las preguntas sobre el futuro del Pacto Histórico, la exsenadora adelantó que el movimiento está preparando su primer congreso fundacional, con la expectativa de que Gustavo Petro asuma la presidencia del partido tras un periodo de descanso.

El histórico material fue entregado a su hija, la exsenadora María José Pizarro - crédito Presidencia de Colombia

En cuanto a posibles alianzas, Pizarro negó cualquier acercamiento con el Centro Democrático más allá de los acuerdos formales para la rotación de la Presidencia del Congreso, y reiteró la postura de oposición del Pacto Histórico frente al nuevo gobierno.

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De este modo, el sombrero de Carlos Pizarro se convierte en un objeto de memoria, preservado por su hija como “un símbolo hasta que regresemos nuevamente al Gobierno en el año 2030”. La prenda, que fue testigo de la firma de la paz, adquiere ahora una dimensión política y colectiva en el relato contemporáneo del país.