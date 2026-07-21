Colombia

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

La congresista llamó la atención durante la instalación del nuevo Congreso con una intervención artística en la piel, una idea que conectó moda, símbolos y una referencia directa a uno de sus maestros

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El mensaje de Catherine Juvinao en el Salón Elíptico se robó las miradas y tenía dedicatoria para Antanas Mockus - crédito @cathy_juvinao/IG
El mensaje de Catherine Juvinao en el Salón Elíptico se robó las miradas y tenía dedicatoria para Antanas Mockus - crédito @cathy_juvinao/IG

La instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República no solo estuvo marcada por la posesión de los congresistas elegidos para el cuatrienio 2026-2030, sino también por un gesto simbólico de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que llamó la atención de asistentes y usuarios en redes sociales.

La congresista apareció en el Salón Elíptico con la frase “Todos tenemos arreglo”, escrita en la espalda como un tatuaje temporal, un homenaje al exalcalde de Bogotá y pedagogo Antanas Mockus.

La imagen de Juvinao rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, despertando curiosidad sobre el significado del mensaje que decidió exhibir durante una de las ceremonias más importantes del calendario político colombiano.

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Horas después, la representante explicó que la frase no hacía referencia a un mensaje personal, sino a un reconocimiento a quien considera uno de sus principales referentes en la política.

La representante Catherine Juvinao luce una frase en la espalda durante la instalación del Congreso - crédito @cathy_juvinao/IG
La representante Catherine Juvinao luce una frase en la espalda durante la instalación del Congreso - crédito @cathy_juvinao/IG

A través de sus redes sociales, la congresista compartió un mensaje en el que expresó la emoción que siente al iniciar un nuevo periodo legislativo y agradeció a quienes han hecho parte de su camino político y personal.

“Hoy, como hace 4 años, tengo el corazoncito emocionado y la gratitud a flor de piel. Inicia un nuevo periodo en el Congreso y, aunque siga siendo mágico e increíble para mí, un grupo de ciudadanos y ciudadanas en Bogotá me han dado nuevamente el honor más grande de mi vida: representar sus intereses, sus sueños y sus anhelos de una ciudad y una Colombia mejor. Mi familia lo ha sido todo en este camino. Mi equipo en el Congreso, el mejor y el más comprometido. A la academia que me ha guiado, orientado y enseñado con generosidad infinita. A mis amigas, esas que no tienen nada que ver con política pero que siempre están ahí para reír y llorar a mi lado. A cada persona que en algún momento me dio su mano y su confianza y me ayudó a subir un peldaño. Y no menos importante: a Dios y a mis abuelos que desde el cielo siempre me abren todos los caminos. Gracias, gracias infinitas por permitirme el privilegio de hacer lo que más amo”, exresó en primer lugar Juvinao.

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En esa misma publicación explicó que el mensaje plasmado sobre su espalda era un homenaje a Antanas Mockus y resaltó que incluso la elección de su vestuario y accesorios respondía a un concepto político.

La frase de mi tatuaje ‘Todos tenemos arreglo’ es mi forma de homenajear a mi maestro, el siempre grande Antanas Mockus. En mi mundo todo es político, incluso la moda”, aclaró.

La frase que llevó Juvinao tatuada en su espalda resume su idea de política - crédito @cathy_juvinao/IG
La frase que llevó Juvinao tatuada en su espalda resume su idea de política - crédito @cathy_juvinao/IG

Más tarde, Juvinao volvió a referirse al significado de la frase en otra publicación realizada el 20 de julio, fecha en la que oficialmente comenzó el nuevo periodo del Congreso: “Hoy, 20 de julio, llevo conmigo esta frase: ‘Todos tenemos arreglo’, en honor a Antanas Mockus. Una forma de recordar que podemos y debemos confiar en los demás y que eso nos hace mejores”.

Finalmente, mediante sus historias de Instagram, la representante profundizó en el origen del mensaje mientras mostraba el proceso de elaboración del tatuaje temporal, aclarando que no se trataba de un tatuaje permanente, sino de una intervención artística realizada con marcador por el tatuador Andrés Zambrano.

“‘Todos tenemos arreglo’ significa que todos somos perfectibles. Significa que en política podemos partir de una visión más benévola sobre los demás, aún cuando pensemos diferente, aún cuando busquemos cosas diferentes. Y como soy una congresista de control político, que por lo general se concentra en lo que está mal, quiero llevar esto, que es para mí un homenaje a Antanas Mockus, para que en mi segundo Congreso yo me ponga como tarea a mí misma buscar lo mejor en los demás, entender que todos podemos ser mejores, yo también lo puedo ser. Y a partir de ahí, tratar de seguir lo que sigo haciendo, las leyes y el control político, pero también para construir y también para entender que en Colombia no todo está mal y no todos somos malos”, indicó la congresista.

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