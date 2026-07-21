Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

El congresista Walter Rodríguez, conocido como 'Me Dicen Wally', rechazó las iniciativas para flexibilizar el porte de armas tras el ataque en Kennedy que dejó muerto a un bebé de un año y dos adultos heridos - crédito MeDicenWally y VisualesIA

La muerte de un bebé de un año durante un ataque sicarial registrado en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, desató nuevas reacciones sobre el debate alrededor del porte de armas en Colombia.

Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del senador Walter Rodríguez, conocido en redes sociales como “Wally”, quien aseguró que el crimen demuestra los riesgos de promover iniciativas que busquen flexibilizar el acceso a las armas de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 19 de julio, cuando, según la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre llegó hasta una vivienda y abrió fuego contra varias personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del ataque, un menor de un año perdió la vida y dos adultos resultaron heridos.

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Tras conocerse el caso, Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó los proyectos que buscan modificar la regulación vigente sobre el porte de armas en el país.

“Y aún así hay congresistas que quieren radicar proyectos que pretenden legalizar el porte de armas en Colombia. Como senador, defenderé una premisa simple: me opondré a cualquier iniciativa de este tipo, la seguridad no se consigue convirtiendo cada situación en un potencial enfrentamiento armado”, escribió el senador.

En su publicación en X, el congresista Walter Rodríguez, 'Me Dicen Wally', aseguró que se opondrá a cualquier iniciativa que busque flexibilizar el porte de armas en Colombia - crédito Me Dicen Wally/X

Sus declaraciones se dieron en medio de la conmoción que ha generado el asesinato del menor y reavivaron la discusión política sobre las medidas de seguridad y el acceso a armas de fuego por parte de civiles.

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Así ocurrió el ataque

De acuerdo con la versión preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el barrio El Amparo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones.

La teniente coronel Gerly Mesa, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, explicó que la información inicial indica que un hombre ingresó al inmueble y disparó sin mediar palabra contra las personas que permanecían allí.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron la muerte del bebé debido a la gravedad de las heridas. Los otros dos lesionados continúan recibiendo atención médica.

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El debate sobre el porte de armas volvió a tomar fuerza tras el ataque en Kennedy, luego de que el congresista Walter Rodríguez cuestionara las iniciativas que buscan flexibilizar su regulación en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la investigación sigue en curso, las autoridades señalaron que una de las hipótesis preliminares apunta a que el ataque podría estar relacionado con un presunto caso de tráfico de estupefacientes.

No obstante, enfatizaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas mientras avanzan las diligencias judiciales.

Investigación en marcha

Tras la emergencia, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección técnica del lugar, recolectaron elementos materiales probatorios y comenzaron el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Las primeras versiones recopiladas indican que los responsables habrían llegado y escapado en motocicleta, por lo que los investigadores trabajan en reconstruir su recorrido para identificarlos y lograr su captura.

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La Policía confirmó que hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este caso y que continúan las labores de recolección de testimonios y análisis de evidencia.

El mensaje de Walter Rodríguez apareció en un momento en que algunos sectores políticos han planteado iniciativas para modificar las restricciones sobre el porte de armas en Colombia.

Aunque el senador no mencionó un proyecto específico ni señaló directamente a sus promotores, dejó clara su oposición a cualquier propuesta que, en su concepto, facilite el acceso de civiles a este tipo de armamento.

Las autoridades confirmaron la muerte del menor por la gravedad de las heridas y señalaron que los dos adultos siguen bajo atención médica -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el legislador, hechos como el ocurrido en Kennedy evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y justicia, en lugar de impulsar cambios que, según sostiene, podrían incrementar el riesgo de hechos violentos.

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Entretanto, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan adelantando las diligencias judiciales para establecer los móviles del ataque.