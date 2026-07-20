Colombia

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La famosa artista se consolidó como una de las figuras protagonistas del torneo, pues lejos de las canchas puso la alegría con su tema ‘Dai Dai’ y tuvo una presentación impecable que se viralizó a nivel internacional

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Shakira
Shakira no solo cantó y entretuvo a los fanáticos del fútbol, sino que jugó un papel aún más importante - crédito PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Shakira no solo hizo parte del show del medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues durante el evento se convirtió en una de las figuras más importantes en pasar por el MetLife Stadium en una jornada marcada por las superestrellas.

Incluso, a terminar el partido que dejó un resultado de 1-0 a favor de España sobre Argentina, la artista barranquillera le entregó a Ferran Torres el trofeo al jugador más valioso del partido (MVP por sus siglas en inglés - Most Valuable Player), según lo compartió ella misma a través de sus redes sociales y se reconfirmó con la cantidad de publicaciones hechas por sus fanáticos.

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Y es que la cantante celebró el título mundial junto al atacante, que fue el autor del gol decisivo y elegido como el mejor del partido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

En sus stories de Instagram, Shakira posó con el trofeo con un look de Marine Serre, identificado por las lunas particulares en el diseño. En la imagen, escribió: “Muy feliz de acompañar a Ferran Torres como el hombre del partido y a España en este momento histórico!”.

La artista compartió uno de los momentos más importantes del torneo, pues fue la encargada de entregar el trofeo al autor del gol de la victoria - crédito Shakira / Instagram
La artista compartió uno de los momentos más importantes del torneo, pues fue la encargada de entregar el trofeo al autor del gol de la victoria - crédito Shakira / Instagram

Cabe mencionar que el triunfo se definió en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, después del alargue del partido. Y es que en el minuto 106, Torres marcó el gol que se convertiría en el único válido de la jornada.

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Sobre el minuto 95, Nico Williams logró anotar en la red de Argentina, pero el árbitro esloveno Slavko Vincic invalidó la acción por una falta en ataque.

Así, tras un partido tensionante, el premio a mejor jugador del encuentro quedó en manos del atacante del Barcelona que recibió el trofeo de las manos de la colombiana, por lo que su foto juntos le dio la vuelta a las redes sociales.

Después de la participación de la colombiana en el Mundial, recibió varios mensajes de reconocimiento por parte de entidades. Una de ellas fue el Ministerio del Deporte que le dijo: “¡Se bajó el telón! Después de 104 emocionantes partidos, España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres para llevarse el trofeo a casa. Shakira aportó la música por en el show de medio tiempo y Nicolás Gallo como AVAR siempre dejando en alto el nombre del país”.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Show de medio tiempo
La cantante se robó todas las miradas por su belleza y actitud - crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

Entre los comentarios de reconocimiento a través de las redes sociales para la famosa por su importante papel en el torneo se encuentran algunos como: “Mientras Shakira triunfa en la cancha, Pique observa desde el montón”, “Loba” y “Se ve espectacular”.

La presentación de Shakira en el medio tiempo

Shakira interpretó Dai Dai en el partido de cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el himno del evento deportivo, que se consolidó como número uno en plataformas como YouTube y Spotify por varios días consecutivos.

La famosa salió al MetLife Stadium con el grupo de baile Guetto Kids que se volvió famoso con su tema musical, además de sus bailarinas y Burna Boy, con el que hizo el dueto que arrasó durante las últimas semanas.

La tierna celebración de Shakira con los niños bailarines - crédito Vincent Carchietta/Reuters
La tierna celebración de Shakira con los niños bailarines - crédito Vincent Carchietta/Reuters

Las redes sociales se llenaron de las fotos y videos de su presentación, pues lucía muy bien y la coreografía junto a los niños de Uganda se convirtió en tendencia nuevamente.

Incluso, algunos resaltaron cómo los famosos menores de edad le agradecieron al terminar la presentación, pues se acercaron a ella para expresarle su cariño con un abrazo al estar en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo, convirtiendo así su trabajo en reconocimiento para Guetto Kids por el esfuerzo y alegría que le imprimen a cada una de las coreografías.

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