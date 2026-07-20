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Resultado Sinuano Noche hoy 18 de julio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este sábado 18 de julio de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: sábado 18 de julio de 2026.

Número ganador: 394.

Quinta: 4.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo y cómo jugar Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche, organizada por la Lotería de Córdoba, ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar significativas sumas de dinero dependiendo de la cantidad de números acertados. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábados a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, según el horario local.

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Para participar en El Sinuano Noche, los interesados pueden adquirir sus boletas en los puntos de venta de SuperGiros a nivel nacional o a través de su página web. Es importante que los jugadores verifiquen si es necesario realizar un registro previo al momento de la compra.

El sistema de premios de esta lotería es escalonado. Si un jugador acierta los cuatro números, recibirá 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio será 400 veces lo apostado. Para quienes logren acertar dos números, el premio es 50 veces la apuesta y por un solo número acertado, el jugador recibirá cinco veces lo invertido.

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Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo. Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado. Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

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