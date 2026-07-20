Colombia

Marta Lucía Ramírez reaccionó a nombramiento de Silvia Tcherassi como embajadora de la moda: “Talento, creatividad y enorme potencial”

La exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores destacó la presencia de la reconocida diseñadora barranquillera en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y lo relacionó con la necesidad de un Estado comprometido con la inclusión

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Marta Lucía Ramírez - Abelardo de la Espriella - Silvia Tcherassi
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez solo tuvo palabras de elogio para la diseñadora Silvia Tcherassi, que será embajadora ad honorem de la moda del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X

Con un férreo respaldo a través de sus redes sociales, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó en la jornada del domingo 19 de julio al nombramiento de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda, en cargo otorgado por el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, que busca impulsar el talento local en las grandes pasarelas del planeta en su cuatrienio.

Ramírez, en su perfil de X, destacó cómo esta designación se convierte en una clara señal política del nuevo Gobierno y la relacionó con la idea de un gobierno “con integridad, apego a la constitución y compromiso con incluir a todas las personas en las oportunidades”. La exvicepresidenta replicó con su mensaje el mensaje que previamente emitió la designada ministra de Cultura, la exsenadora antioqueña Paola Holguín.

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Marta Lucía Ramírez celebró nombramiento de Silvia Tcherassi
Con este mensaje en X, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez celebró nombramiento de Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda - crédito @mluciaramirez/X

Maravillosa embajadora del talento, creatividad y enorme potencial emprendedor que hay en Colombia; para que un gobierno con integridad, apego a la constitución y compromiso con incluir a todas las personas en las oportunidades, ayude a esculpir nuestra mejor versión”, escribió la también exministra de Defensa y excanciller, que aplaudió la llegada de Tcherassi al nuevo Gobierno, aunque sea en un cargo honorífico.

Según explicó De la Espriella, la designación no se limitará a la moda, sino que también abarca la creatividad y la identidad de Colombia, con el objetivo de promover el talento nacional, la diplomacia cultural y el patrimonio artesanal en el exterior. De esta forma, Tcherassi llegará a esa representación con una trayectoria internacional consolidada, que servirá de impulso, según el presidente electo, para destacar nuevos talentos.

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Silvia Tcherassi y su madre, Vera Tcherassi, con el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Defensores de la Patria
Silvia Tcherassi y su madre, Vera Tcherassi, estuvieron en Barranquilla con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que la designó como embajadora ad honorem de la moda - crédito Defensores de la Patria

De hecho, sus colecciones han integrado el calendario oficial de las Semanas de la Moda de París y Milán, y su marca se comercializa en más de 15 boutiques propias y en plataformas globales de lujo como Harrods, Farfetch y Moda Operandi. Aunque se dejó en claro que la mujer no recibirá un salario, este acto no estuvo ajeno a la crítica de los sectores de oposición, que contrastan con el respaldo dado por Marta Lucía Ramírez.

Paola Holguín presentó la designación de Tcherassi como una plataforma para la industria y la artesanía

Por su parte, la designada ministra de Cultura destacó la promoción sectorial y proyección exterior. “Colombia no podría tener mejor Embajadora de la Moda. Felicitaciones a la gran diseñadora Silvia Tcherassi, que con su gran nombre internacional, promoverá nuestra industria del diseño, el talento creativo y el invaluable patrimonio artesanal de nuestra Nación. Firmes por la cultura, Firmes por la Patria”, expresó la exsenadora.

Para Holguín, elegir a Tcherassi para representar la moda colombiana fuera del país es una gran apuesta, pues pretende aprovechar su reconocimiento internacional para impulsar la industria del diseño, el talento creativo y el patrimonio artesanal. Una visión similar a la de Ramírez, que destacó esta proyección y la manera en que desde diferentes ámbitos se suman talentos a la nueva administración, que arrancará el 7 de agosto.

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La diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi también incursionó en el sector hotelero - crédito @silviatcherassi/Instagram

Silvia Tcherassi: sinónimo de moda, arquitectura y presencia en mercados globales

El perfil de Tcherassi es el de una diseñadora que fusionó la arquitectura con el diseño y marcó un hito en el estilo latino. Ese cruce de disciplinas es uno de los argumentos que explicarían su elección para una tarea de representación cultural más amplia que la promoción de colecciones: es la visión de un país que, según el jefe de Estado electo, busca “renacer de sus cenizas” y impulsar nuevos campos de la economía nacional.

Es válido destacar que la barranquillera fue condecorada por el gobierno de Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras y recibió menciones especiales en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A su vez, su expansión empresarial incluye otra capa de esa proyección, pues con su cadena de hoteles incursionó en el campo conceptual, destacado en publicaciones como Condé Nast Traveler y Travel + Leisure.

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