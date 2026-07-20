Gustavo Petro aceptó ser el líder del Pacto Histórico cuando deje la presidencia y dio pistas de cuál quiere que sea el presidente del Congreso

El presidente saliente, Gustavo Petro, liderará al Pacto Histórico, que ahora oficiará como colectividad de oposición - crédito Luisa González/REUTERS - Pacto Histórico Facebook

Con un extenso mensaje publicado en su perfil de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó en la noche del domingo 19 de julio la invitación de ser el nuevo líder del Pacto Histórico: partido que, con Iván Cepeda a la cabeza, ejercerá oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Y no solo eso: dio pistas de que su colectividad no votará por Alfredo Deluque como nuevo dignatario del legislativo.

El mandatario indicó que, cuando deje la Casa de Nariño y tome las vacaciones que dijo no haber tenido en cuatro años, aceptará asumir como jefe político del Pacto Histórico. Con ello, ligó la determinación a un exigencia interna al interior de las filas progresistas: la de ser una bancada unida, con un reglamento “más estricto” y votaciones “de verdad, públicas”, para frenar un intento de “destripamiento político y social”.

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“Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante cuatro años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido”, expresó Petro, que está dispuesto, a juzgar por sus palabras, de marcharse de palacio al final de su periodo, en 19 días, pero a continuar con su liderazgo al interior del progresismo.

Con este mensaje en redes sociales, el presidente Gustavo Petro aceptó ser el nuevo líder del Pacto Histórico, con el fin de ejercer la oposición - crédito @petrogustavo/X

En su pronunciamiento, el jefe de Estado saliente también se refirió a lo que espera en la escogencia del presidente del Congreso, pues espera una decisión “unánime y pública hasta en su voto individual” de sus congresistas, que esté enfocada en impedir respaldos a los que, según afirmó, representan una coalición que busca “criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”. Así se despechó contra el senador Deluque.

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La propuesta de que Petro encabece el partido había sido formulada en la capital boyacense por el senador Iván Cepeda, que sostuvo que esa conducción contaría con apoyo unánime de la militancia. En ese mismo acto, el excandidato presidencial anticipó que asumirá la curul de oposición y que adoptará una postura de “desobediencia civil” frente al nuevo gobierno, que busca imponer a su candidato en el Congreso.

Iván Cepeda, que no asistirá a la investidura de Abelardo de la Espriella, fue el que le propuso a Gustavo Petro ser el líder del Pacto Histórico - crédito Europa Press

Gustavo Petro lanzó dura advertencia a los miembros del Pacto Histórico: “Se acaban los manguitos”

En el mismo mensaje, el presidente saliente fijó el criterio con el que pretende ordenar al bloque legislativo. “Espero una bancada unida y por eso he pedido el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública. Se acaban los manguitos”, dijo Petro, en mención a los 26 senadores, incluido Cepeda, y 43 representantes, que defenderán sus banderas en las corporaciones.

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Al referirse a la votación prevista para la instalación del nuevo periodo legislativo, en la que De la Espriella espera la llegada de Deluque, el primer mandatario también dio algunas luces de lo que espera de sus copartidarios, pues aguarda que se escojan otras alternativas, lejanas a la coalición mayoritaria que parece configurarse para poner al congresista guajiro en la presidencia, con apoyo de partidos tradicionales.

Aunque no mencionó al candidato del Centro Democrático, el senador Honorio Henríquez, el mandatario habría dejado abierta la posibilidad de que se escoja una alternativa distinta a la del mandatario entrante. “Iremos hacia la paz y la Justicia Social”, destacó Petro, que fue incluso más allá y habló de una “una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”, en relación con la llegada de Deluque.

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Alfredo Deluque no contaría con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, a juzgar por el duro pronunciamiento del presidente saliente, Gustavo Petro - crédito @SenadoGOVCo/X

En su intervención, también buscó definir el conflicto en una defensa general de las garantías democráticas. “Ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, le di todas las garantías democráticas en mi gobierno, y tampoco el progresismo se debe criminalizar”, dijo. Y agregó, en ese orden de ideas, que “la base de la democracia es la libertad política y no su judicialización”, en críticas hacia el que será su sucesor.

Petro también le lanzó pullas a Rodrigo Lara: “Lamento que se entrometa en decisiones de los partidos”

Por último, el presidente saliente se refirió a la amenaza que representaría apoyar los intereses de Abelardo de la Espriella en el Congreso. “El fascismo es la muerte de la libertad y la muerte física de mucha gente en la sociedad. Es, como lo anunció su jefe en Colombia: el destripamiento”, afirmó Petro, que reiteró su llamado. “Mañana nadie del Pacto, y espero de la Alianza, puede caer en la tentación de apoyar el fascismo”, expresó.

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Y lanzó una dura crítica al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, al que acusó de no respetar la autonomía del legislativo. “Lamento que se entrometa en decisiones que son de los partidos, pero ese es el primer toque del fascismo”, puntualizó. “El fascismo es la muerte de la libertad y la muerte física de mucha gente en la sociedad. Es, como lo anuncio su jefe en Colombia: el destripamiento”, concluyó el gobernante.