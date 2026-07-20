El 20 de julio de 1810: así se firmó el Acta de Independencia que marcó el inicio del autogobierno en Colombia

El 20 de julio en Colombia conmemora el inicio del movimiento independentista que llevó a la firma del Acta de Independencia en Santa Fe en 1810 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del 20 de julio en Colombia conmemora el inicio del movimiento que llevó a la independencia de la nación, marcado por la firma del Acta de Independencia el 20 de julio de 1810 en la ciudad de Santa fe (hoy Bogotá).

De acuerdo con los documentos históricos y oficiales del Archivo General de la Nación y la Secretaría Jurídica Distrital, ese día, a las 6:00 p. m., se constituyó un cabildo extraordinario en respuesta al clamor popular y a la crisis política que atravesaba la monarquía española desde 1808, dando paso a la formación de un gobierno autónomo y sentando las bases para la emancipación definitiva.

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La fecha es clave porque simboliza el momento en que un grupo de ciudadanos ilustrados y representantes del pueblo, liderados por figuras como Antonio Nariño, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano y José Acevedo y Gómez, se unieron en una acción concertada para desafiar la autoridad de la corona española en el virreinato de la Nueva Granada.

El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito Archivo General de la Nación

El movimiento no solo fue la respuesta a décadas de dominio colonial, también al ambiente de inestabilidad generado por la ocupación napoleónica de España y la crisis de legitimidad de la monarquía, motivando a distintas ciudades a buscar su autogobierno.

Por qué se conmemora el 20 de julio y su significado nacional

El Día de la Independencia conmemora el 20 de julio de 1810, fecha en la que Colombia dio su primer paso hacia la libertad al instalar una junta de gobierno en Santa Fe, inspirando a otras provincias a buscar autonomía bajo principios de libertad, federalismo e independencia. Este acto surgió como una protesta colectiva contra los abusos de la Corona española y marcó el inicio del proceso emancipador.

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El episodio central de esa jornada fue el llamado Florero de Llorente. Un grupo de criollos, encabezado por Luis de Rubio, acudió a la casa del español José Gonzáles Llorente para pedir prestado un florero con el fin de decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La negativa esperada de Llorente, y la intervención de personajes como Francisco José de Caldas y Antonio Morales, sirvieron de pretexto para incitar al pueblo a la movilización contra el dominio español.

El 20 de julio coincidía con el día de mercado, lo que facilitó la aglomeración de ciudadanos en el centro de la capital. La protesta se transformó en una revuelta que exigió la creación de un gobierno criollo, detonando el movimiento independentista en todo el Virreinato de la Nueva Granada.

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El Florero de Llorente funcionó como pretexto para movilizar al pueblo contra el dominio español durante el 20 de julio de 1810 - Casa del Florero

A partir de ese día, Colombia inició un proceso complejo que incluyó periodos de inestabilidad como la Patria Boba, la declaración independentista de otras regiones y, finalmente, la Batalla de Boyacá en 1819, que consolidó la independencia y permitió la formación de la Gran Colombia junto a Ecuador y Venezuela.

Cuándo y cómo ocurrió la firma del Acta de Independencia

El 20 de julio de 1810, a las 6:00 p. m., se reunió el cabildo extraordinario en Santa Fe, convocado por la presión popular y la acción de líderes como José Acevedo y Gómez, regidor y diputado del pueblo. La multitud, congregada en la plaza pública, exigió la formación de una junta que asumiera el gobierno provisional del Reino, mientras se elaboraba una constitución que asegurara la felicidad pública y respetara la libertad de las provincias.

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Ese mismo día, tras intensas deliberaciones y la lectura de la lista de los elegidos por el pueblo, los vocales del nuevo gobierno prestaron juramento en presencia del cabildo y bajo la fórmula de defender la religión, al monarca Fernando VII y la libertad de la patria. El juramento incluía el compromiso de trabajar por la constitución y la independencia, y de derramar hasta la última gota de sangre si fuese necesario por la causa nacional.

La firma del acta se realizó en medio de un ambiente de gran tensión y vigilancia popular. El pueblo exigió que nadie abandonara la sala antes de que la junta quedara instalada y los vocales hubieran jurado lealtad al nuevo gobierno. La ceremonia se extendió hasta la madrugada del 21 de julio, con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y destacados vecinos de la ciudad.

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El Acta de Independencia original se perdió en el incendio de las Galerías Arrubla en 1900, pero su contenido se preservó en una reproducción de Simón José Cárdenas - crédito Archivo de Bogotá

Aunque el Acta original se perdió en el incendio de las Galerías Arrubla en 1900, se conoce su contenido y los nombres de sus firmantes gracias al trabajo de Simón José Cárdenas. Este calígrafo y miniaturista, en 1846, realizó una reproducción litográfica del documento, en la que incluyó retratos en miniatura de algunos próceres y copió fielmente los autógrafos de todos ellos.

Quiénes firmaron el Acta de Independencia el 20 de julio de 1810

Entre los firmantes del Acta de Independencia figuran personalidades relevantes de la época, muchos de ellos representantes de los sectores más influyentes y comprometidos con el movimiento emancipador. La lista, según consta en los archivos oficiales, incluye a:

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Juan Jurado

Doctor Josef Miguel Pey

Juan Gómez

Juan Bautista Pey

Josef María Domínguez de Castillo

José Ortega

Fernando de Benjumea

Joseph Azebedo y Gómez

Francisco Fernández Heredia Suescún

Doctor Ignacio de Herrera

Nepomuceno Rodríguez de Lago

Joaquín Camacho

Josef de Leyva

Rafael Córdova

José María Moledo

Antonio Baraya

Manuel Bernardo Álvarez

Pedro Groot

Manuel de Pombo

José Sanz de Santamaría

Fray Juan Antonio González, guardián de San Francisco

Nicolás Mauricio de Omaña

Pablo Plata

Emigdio Benítez

Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes

Camilo Torres

Doctor Santiago Torres y Peña

Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra

Celi de Albear

Fray Mariano Garnica

Fray José Cavaría

Nicolás Cuervo

Antonio Ignacio Gallardo, rector del Rosario

Doctor José Ignacio Pescador

Antonio Morales

José Ignacio Álvarez

Sinforoso Mutis

Manuel Pardo

Eugenio Martín Melendro

El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito calendariocolombia.com

La selección de estos nombres fue el resultado de una deliberación pública y colectiva, en la que el pueblo depositó la confianza en quienes debían liderar la transición hacia una nueva forma de gobierno, bajo principios de representatividad y soberanía popular.

El 20 de julio de 1810 es recordado, entonces, no solo como la fecha de la firma de un acta, sino como el inicio de un proceso que cambiaría la historia de Colombia, marcando el tránsito de colonia a república independiente. El acta fue el resultado de la presión social, la movilización popular y la voluntad de los líderes de la época, quienes plasmaron en ella el compromiso de construir un país libre, unido y regido por la voluntad del pueblo.

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