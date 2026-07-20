Colombia

El 20 de julio de 1810: así se firmó el Acta de Independencia que marcó el inicio del autogobierno en Colombia

Más allá del episodio del florero, la jornada de 1810 derivó en un cabildo extraordinario y en una junta autónoma, en medio de la crisis de la monarquía española y de la presión ciudadana

Guardar
Google icon
Pergamino con el título "ACTA DE LA INDEPENDENCIA" y varias firmas. Al fondo, ciudad colonial con edificios, plaza llena de personas y montañas.
El 20 de julio en Colombia conmemora el inicio del movimiento independentista que llevó a la firma del Acta de Independencia en Santa Fe en 1810 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del 20 de julio en Colombia conmemora el inicio del movimiento que llevó a la independencia de la nación, marcado por la firma del Acta de Independencia el 20 de julio de 1810 en la ciudad de Santa fe (hoy Bogotá).

De acuerdo con los documentos históricos y oficiales del Archivo General de la Nación y la Secretaría Jurídica Distrital, ese día, a las 6:00 p. m., se constituyó un cabildo extraordinario en respuesta al clamor popular y a la crisis política que atravesaba la monarquía española desde 1808, dando paso a la formación de un gobierno autónomo y sentando las bases para la emancipación definitiva.

PUBLICIDAD

La fecha es clave porque simboliza el momento en que un grupo de ciudadanos ilustrados y representantes del pueblo, liderados por figuras como Antonio Nariño, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano y José Acevedo y Gómez, se unieron en una acción concertada para desafiar la autoridad de la corona española en el virreinato de la Nueva Granada.

El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito Archivo General de la Nación
El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito Archivo General de la Nación

El movimiento no solo fue la respuesta a décadas de dominio colonial, también al ambiente de inestabilidad generado por la ocupación napoleónica de España y la crisis de legitimidad de la monarquía, motivando a distintas ciudades a buscar su autogobierno.

Por qué se conmemora el 20 de julio y su significado nacional

El Día de la Independencia conmemora el 20 de julio de 1810, fecha en la que Colombia dio su primer paso hacia la libertad al instalar una junta de gobierno en Santa Fe, inspirando a otras provincias a buscar autonomía bajo principios de libertad, federalismo e independencia. Este acto surgió como una protesta colectiva contra los abusos de la Corona española y marcó el inicio del proceso emancipador.

PUBLICIDAD

El episodio central de esa jornada fue el llamado Florero de Llorente. Un grupo de criollos, encabezado por Luis de Rubio, acudió a la casa del español José Gonzáles Llorente para pedir prestado un florero con el fin de decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La negativa esperada de Llorente, y la intervención de personajes como Francisco José de Caldas y Antonio Morales, sirvieron de pretexto para incitar al pueblo a la movilización contra el dominio español.

El 20 de julio coincidía con el día de mercado, lo que facilitó la aglomeración de ciudadanos en el centro de la capital. La protesta se transformó en una revuelta que exigió la creación de un gobierno criollo, detonando el movimiento independentista en todo el Virreinato de la Nueva Granada.

Florero de Llorente
El Florero de Llorente funcionó como pretexto para movilizar al pueblo contra el dominio español durante el 20 de julio de 1810 - Casa del Florero

A partir de ese día, Colombia inició un proceso complejo que incluyó periodos de inestabilidad como la Patria Boba, la declaración independentista de otras regiones y, finalmente, la Batalla de Boyacá en 1819, que consolidó la independencia y permitió la formación de la Gran Colombia junto a Ecuador y Venezuela.

Cuándo y cómo ocurrió la firma del Acta de Independencia

El 20 de julio de 1810, a las 6:00 p. m., se reunió el cabildo extraordinario en Santa Fe, convocado por la presión popular y la acción de líderes como José Acevedo y Gómez, regidor y diputado del pueblo. La multitud, congregada en la plaza pública, exigió la formación de una junta que asumiera el gobierno provisional del Reino, mientras se elaboraba una constitución que asegurara la felicidad pública y respetara la libertad de las provincias.

Ese mismo día, tras intensas deliberaciones y la lectura de la lista de los elegidos por el pueblo, los vocales del nuevo gobierno prestaron juramento en presencia del cabildo y bajo la fórmula de defender la religión, al monarca Fernando VII y la libertad de la patria. El juramento incluía el compromiso de trabajar por la constitución y la independencia, y de derramar hasta la última gota de sangre si fuese necesario por la causa nacional.

La firma del acta se realizó en medio de un ambiente de gran tensión y vigilancia popular. El pueblo exigió que nadie abandonara la sala antes de que la junta quedara instalada y los vocales hubieran jurado lealtad al nuevo gobierno. La ceremonia se extendió hasta la madrugada del 21 de julio, con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y destacados vecinos de la ciudad.

El Acta de Independencia original se perdió en el incendio de las Galerías Arrubla en 1900, pero su contenido se preservó en una reproducción de Simón José Cárdenas - crédito Archivo de Bogotá
El Acta de Independencia original se perdió en el incendio de las Galerías Arrubla en 1900, pero su contenido se preservó en una reproducción de Simón José Cárdenas - crédito Archivo de Bogotá

Aunque el Acta original se perdió en el incendio de las Galerías Arrubla en 1900, se conoce su contenido y los nombres de sus firmantes gracias al trabajo de Simón José Cárdenas. Este calígrafo y miniaturista, en 1846, realizó una reproducción litográfica del documento, en la que incluyó retratos en miniatura de algunos próceres y copió fielmente los autógrafos de todos ellos.

Quiénes firmaron el Acta de Independencia el 20 de julio de 1810

Entre los firmantes del Acta de Independencia figuran personalidades relevantes de la época, muchos de ellos representantes de los sectores más influyentes y comprometidos con el movimiento emancipador. La lista, según consta en los archivos oficiales, incluye a:

  • Juan Jurado
  • Doctor Josef Miguel Pey
  • Juan Gómez
  • Juan Bautista Pey
  • Josef María Domínguez de Castillo
  • José Ortega
  • Fernando de Benjumea
  • Joseph Azebedo y Gómez
  • Francisco Fernández Heredia Suescún
  • Doctor Ignacio de Herrera
  • Nepomuceno Rodríguez de Lago
  • Joaquín Camacho
  • Josef de Leyva
  • Rafael Córdova
  • José María Moledo
  • Antonio Baraya
  • Manuel Bernardo Álvarez
  • Pedro Groot
  • Manuel de Pombo
  • José Sanz de Santamaría
  • Fray Juan Antonio González, guardián de San Francisco
  • Nicolás Mauricio de Omaña
  • Pablo Plata
  • Emigdio Benítez
  • Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes
  • Camilo Torres
  • Doctor Santiago Torres y Peña
  • Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra
  • Celi de Albear
  • Fray Mariano Garnica
  • Fray José Cavaría
  • Nicolás Cuervo
  • Antonio Ignacio Gallardo, rector del Rosario
  • Doctor José Ignacio Pescador
  • Antonio Morales
  • José Ignacio Álvarez
  • Sinforoso Mutis
  • Manuel Pardo
  • Eugenio Martín Melendro
Independencia de Colombia
El Día de la Independencia en Colombia recuerda la instalación de una junta de gobierno en Santa Fe como primer paso hacia la autonomía - crédito calendariocolombia.com

La selección de estos nombres fue el resultado de una deliberación pública y colectiva, en la que el pueblo depositó la confianza en quienes debían liderar la transición hacia una nueva forma de gobierno, bajo principios de representatividad y soberanía popular.

El 20 de julio de 1810 es recordado, entonces, no solo como la fecha de la firma de un acta, sino como el inicio de un proceso que cambiaría la historia de Colombia, marcando el tránsito de colonia a república independiente. El acta fue el resultado de la presión social, la movilización popular y la voluntad de los líderes de la época, quienes plasmaron en ella el compromiso de construir un país libre, unido y regido por la voluntad del pueblo.

Temas Relacionados

Cuando es el día de la independecia en ColombiaQue se celebra el 20 de julio en colombiaQué paso el 20 de julioActa de IndependenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

La selección de España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia, en el Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Alerta en Norte de Santander tras suspensión de emisoras del Ejército: exigen reactivación por riesgo de emergencias

La administración municipal de Pamplona envió comunicaciones formales a la institución castrense y a entidades nacionales para que permitan el regreso provisional de la señal, mientras avanzan los trámites legales y persisten amenazas en zonas rurales

Alerta en Norte de Santander tras suspensión de emisoras del Ejército: exigen reactivación por riesgo de emergencias

Gustavo Petro aceptó ser el líder del Pacto Histórico cuando deje la presidencia y dio pistas de cuál quiere que sea el presidente del Congreso

La decisión, adoptada luego de la propuesta que lanzó el senador Iván Cepeda en Tunja, estuvo acompañada de un reclamo a su bancada, con el objetivo de cerrar filas para evitar lo que calificó como un intento de “destripamiento político y social”

Gustavo Petro aceptó ser el líder del Pacto Histórico cuando deje la presidencia y dio pistas de cuál quiere que sea el presidente del Congreso

Cundinamarca y Bogotá activarán un operativo especial para el plan retorno del 20 de julio: estos serán los horarios del Pico y placa regional

La capital dispondrá de hasta 300 personas para ordenar el tránsito, con semáforos ajustados, pasos alternados y restricciones en la Avenida Villavicencio, Boyacá y Gaitán Cortés

Cundinamarca y Bogotá activarán un operativo especial para el plan retorno del 20 de julio: estos serán los horarios del Pico y placa regional

Víctima de las extintas Farc celebró salida del partido Comunes del Congreso tras ocho años: “Se les acaba las curules gratis”

Para Deisy Guanaro, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo y sobreviviente del reclutamiento forzado, el fin de las curules garantizadas representa, en su concepto, la salida de los que “disfrutaron durante ocho años de impunidad”

Víctima de las extintas Farc celebró salida del partido Comunes del Congreso tras ocho años: “Se les acaba las curules gratis”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Fabián Ríos recordó que llegó en bus a su boda con Yuly Ferreira: “No hubo anillo de diamantes, pero si lágrimas de compromiso real”

Fabián Ríos recordó que llegó en bus a su boda con Yuly Ferreira: “No hubo anillo de diamantes, pero si lágrimas de compromiso real”

Shakira y Tom Cruise se reencuentran en la final del Mundial 2026: Así fue el emotivo mensaje del actor antes del show

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, llegaron a ver su show de medio tiempo en compañía de su padre

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Jimmy Fallon revive aparición de Shakira en su programa con miras a la presentación de la artista en la final del Mundial 2026

Deportes

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos

Shakira confesó que le iba a hacer fuerza a Messi durante la final del Mundial 2026: “Es admirable cómo corre”

IShow Speed, cantante en la final del Mundial 2026, utilizó una camiseta con el logo de la selección Colombia: esta es la razón