Colombia

Gustavo Petro confirmó que sí asistirá al Congreso a instalar el nuevo periodo legislativo y hablará de los logros de su Gobierno

El jefe de Estado, al que le restan 18 días en el poder, estará en el Capitolio para darle inicio formal al cuatrienio en Senado y Cámara, recinto al que acudirá para defender los principales hitos de su administración

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Gustavo Petro dio su último discurso público como presidente de Colombia
Desde el sur de Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio su último discurso público como presidente de Colombia - crédito Presidencia

En medio de su extenso y su último discurso público como presidente de la República, que ofreció en el sur de Bogotá, Gustavo Petro confirmó en la tarde del 20 de julio que estará presente en la instalación del nuevo Congreso de la República: en el que su partido, el Pacto Histórico, tendrá representación con un total de 69 congresistas, incluido el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro.

En su intervención, el primer mandatario de los colombianos, al que le restan 18 días de administración, agregó que presentará a los nuevos legisladores un completo balance de lo que considera, según él, son los logros obtenidos por su gestión. Lo anterior, en medio de fuertes críticas de sectores afines al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de graves hechos de corrupción al interior del Estado.

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En especial, Petro adelantó que mostrará al legislativo el cuadro que representa la tasa de hurtos “en los últimos años”, con el fin de defender la lucha que ha adelantado contra la criminalidad, y cómo entre 2006 y 2020 se registró un incremento importante de casos, que según él se redujo a los niveles más bajos desde que se hizo esa estadística; un anuncio que generó el respaldo de sus simpatizantes.

Será la última vez del saliente gobernante en legislativo, luego de haber concurrido por primera vez para esta ceremonia el 20 de julio de 2023, cuando aún contaba con las mayorías en el Congreso, antes de que la coalición que se gestó en favor de su Gobierno comenzará a desintegrarse y a oponerse, en especial en el Senado, a varias de sus iniciativas; como la reforma a la salud, que no prosperó.

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Gustavo Petro advirtió a su bancada de abstenerse de votar por Alfredo Deluque como presidente del Congreso

Durante su discurso, también lanzó un duro mensaje a la bancada de su partido en el Senado, en el sentido de no votar por Alfredo Deluque, del partido de la U y que es el candidato que impulsa el presidente electo Abelardo de la Espriella para llegar a esta dignidad. “Ningún senador, ni representante del Pacto Histórico vota por el fascismo esta tarde”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó que, en caso de que existan congresistas que impulsen la aspiración del aspirante del nuevo Gobierno en el legislativo, no contarán con su apoyo en las elecciones regionales de octubre de 2027, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales para el periodo 2028-2031. Esto, a la par de lo que sería su liderazgo como el nuevo titular del Pacto Histórico, una vez entregue el poder.

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