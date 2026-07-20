Cundinamarca y Bogotá activarán un operativo especial para el plan retorno del 20 de julio: estos serán los horarios del Pico y placa regional

La medida en los nueve accesos a Bogotá dejará pasar autos con número par entre 12:00 m. y 4:00 p. m., e impar de 4:00 a 8:00 p. m., mientras antes y después habrá paso libre - crédito Secretaría de Movilidad

El lunes 20 de julio, Cundinamarca implementará un operativo especial para facilitar el retorno de viajeros durante el festivo del Día de la Independencia. Se prevé la movilización de más de 2.114.036 vehículos en los principales corredores viales del departamento.

Solo por el corredor de Soacha circularán cerca de 205.999 vehículos, mientras que aproximadamente 167.491 lo harán por el trayecto La Mesa – Girardot. Las autoridades desplegarán un plan integral de movilidad y seguridad vial, que incluye monitoreo aéreo con drones en el peaje Chusacá, la glorieta Toreros de Mosquera y el corredor Anapoima – La Mesa – La Gran Vía. Estas acciones permitirán hacer seguimiento en tiempo real a las condiciones de tráfico y reforzar la gestión en puntos críticos.

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En el contexto del Plan Retorno, las restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas se aplicarán el lunes 20 de julio de 10:00 a. m., a 11:00 p. m., en los corredores Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha, y de 10:00 a. m., a 10:00 p. m., en los trayectos Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao.

Los únicos exentos serán los vehículos del ICCU destinados a emergencias, organismos de seguridad del Estado y vehículos de emergencia debidamente identificados. Además, en Soacha funcionará un reversible en sentido Mondoñedo – Soacha entre la avenida Canoas y la avenida San Marón de 4:00 p. m., a 10:00 p. m.,, apoyado por agentes de tránsito para agilizar el flujo vehicular.

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Las autoridades de Cundinamarca desplegarán monitoreo con drones en Chusacá, Toreros de Mosquera y el corredor Anapoima – La Mesa – La Gran Vía para vigilar el tráfico en tiempo real - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Plan Retorno en Cundinamarca contempla también un reversible continuo desde Apulo (km 32+000) hasta Mosquera (puente de Balsillas, km 113+000) entre las 10:00 a. m., y las 11:59 p. m., medida que favorecerá el ingreso masivo de vehículos a Bogotá y busca descongestionar los corredores tradicionales.

Para el ingreso a Bogotá, el Pico y placa regional se aplicará a todos los vehículos que utilicen los nueve accesos a la ciudad. Entre las 12:00 m., y las 4:00 p. m., podrán ingresar automóviles con placas terminadas en número par; de 4:00 a 8:00 p. m., lo harán los de placas impares.

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Antes de las 12:00 m., y después de las 8:00 p. m., no habrá restricción alguna. La medida busca distribuir el flujo vehicular y evitar congestionamientos en los principales corredores de acceso, promoviendo desplazamientos más seguros durante el regreso a la capital.

La medida del Pico y placa regional se llevará a cabo en los siguientes corredores viales de acceso a la capital:

La Secretaría Distrital de Movilidad coordinará en Bogotá un operativo con hasta 300 personas, ajustes semafóricos e intermitencias en la Autopista Sur y la Carrera Séptima - crédito Alcaldía de Bogotá

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

En Bogotá, la operación estará coordinada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que dispondrá de hasta 300 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Gerentes de Vía y Policías de Tránsito, para gestionar el tráfico en corredores de ingreso y salida.

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El trabajo incluirá ajustes en los tiempos semafóricos en corredores de alta afluencia, supervisión permanente por parte de los gerentes en vía y una articulación estrecha con autoridades regionales, alcaldías de municipios cercanos y concesionarios viales.

El lunes festivo se implementarán medidas adicionales como intermitencias semafóricas en la Autopista Sur y el reversible de la Carrera Séptima entre calles 245 y 183, con el objetivo de agilizar los desplazamientos.

El desfile del Día de la Independencia en la Avenida Villavicencio generará cierres viales hasta las 4:00 p. m., - crédito Secretaría de Movilidad

El desfile del Día de la Independencia se llevará a cabo el lunes en la avenida Villavicencio, entre la Transversal 70C y la Carrera 22G. Por este motivo, se ejecutarán cierres viales desde la medianoche hasta las 4:00 p. m., en:

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Avenida Boyacá (calzada lenta sentido norte-sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24)

Avenida Gaitán Cortés (entre avenida Boyacá y calle 68F sur en ambos sentidos)

Avenida Villavicencio (entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá en ambos sentidos).

Para facilitar la planeación de los recorridos, los conductores pueden consultar el Portal Datos360 y el tablero de velocidades articulado con Waze, que ofrecen información actualizada sobre velocidades promedio, puntos críticos, condiciones climáticas y siniestralidad. Además, quienes transiten por corredores con peajes electrónicos habilitados podrán disminuir los tiempos de espera si adquieren y activan el TAG antes del viaje, lo que permitirá realizar el pago electrónico de manera ágil.

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que está disponible el canal de WhatsApp para consultas sobre el estado de la movilidad en tiempo real. Recuerde que no acatar la restricción del Pico y placa regional conlleva a una multa de $633.200.

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