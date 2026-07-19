Colombia

Marbelle ‘se la dedicó’ a Beto Coral tras ser deportado de EE. UU.: “Le bajaron la espuma”

La cantante colombiana ya suma tres días publicando y reposteando mensajes en contra del activista y creador de contenido petrista

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La cantante de música popular se despachó contra Beto Coral - crédito @Marbelle30
La cantante de música popular se despachó contra Beto Coral - crédito @Marbelle30

Luego de que Franklin Humberto Coral, creador de contenido político conocido como Beto Coral, llegó en un vuelo de repatriación al territorio nacional, tras de ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (ICE), la cantante Marbelle comenzó a dejar fuertes mensajes en contra del activista digital de izquierda.

Y es que el regreso de Beto Coral provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, especialmente todos los pronunciamientos y críticas del país político que despertó la detención del generador de contenido crítico del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La ocasión, de hecho, no pasó desapercibida para Marbelle, que también es conocida por sus ácidos comentarios contra la izquierda colombiana y, en ese caso, destacó por su postura crítica.

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Marbelle le envió un mensaje a Beto Coral, tras llegar deportado a Colombia - crédito @Marbelle30/X
Marbelle le envió un mensaje a Beto Coral, tras llegar deportado a Colombia - crédito @Marbelle30/X

La artista de la música tecnocarrilera, publicó en su cuenta oficial de X varios mensajes. En uno de ellos, escribió: “Ya no habla tan duro, le bajaron la espuma que traía. Ahora habla bajito. Nos toca ponernos la 10 con este muchacho y volverlo a educar”.

Incluso, en otro de sus mensajes, acudió al emblemático verso que se pronunció en uno de los episodios de El Chavo del 8, : “Vuelve el perro arrepentido. Con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas”.

Incluso, en otras publicaciones, escribió: “Bienvenido coralito!” y, una vez el activista subió una fotografía con la senadora del Pacto Histórico Mafe Carrascal, la cantante volvió a escribir: “Lo bañaron, lo afeitaron.. ahora si! Ya parece un cubio decente! (sic)”.

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Marbelle se refirió a una fotografía de Beto Coral, luego de llegar a Colombia - crédito @Marbelle30/X
Marbelle se refirió a una fotografía de Beto Coral, luego de llegar a Colombia - crédito @Marbelle30/X

Beto Coral renunció al asilo político

Apenas llegó y se encontró con sus familiares, Franklin Humberto Coral, anunció que renunció a su solicitud de asilo político en Estados Unidos tras su regreso a Colombia.

Beto Coral llegó al país el 16 de julio de 2026, en las horas de la noche, luego de que fue detenido un mes antes, el 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Arizona.

A través de su cuenta oficial de X, Coral comunicó: “He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos”.

Los argumentos del Gobierno de Estados Unidos para detener a Coral

Por su parte, según información dell Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se supo que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado, considerándolo un “extranjero ilegal”.

No obstante, Coral sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 contaba con una solicitud de asilo en trámite y que, además, no cometió delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano en contra de la estabilidad de la administración de Donald Trump, especialmente por hacer y publicar videos en suelo estadounidense en favor del Gobierno Petro y con fuertes ataques a sus contradictores.

Incluso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya había dejado saber algunos argumentos para impulsar la deportación de Coral.

En un documento revelado por el periodista de Daniel Coronell, se conoció lo que estableció Rubio: “Permitir que Coral Garrido permanezca en los Estados Unidos socava los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia y es una señal de que los extranjeros pueden utilizar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación y litigios con motivaciones políticas dirigidos a los actores democráticos extranjeros sin consecuencias".

Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/@GiovannyEnciso
Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/@GiovannyEnciso

Agregó que “Coral es un aliado político cercano del presidente Gustavo Petro. Ingresó a Estados Unidos el 26 de diciembre de 2015, con una visa de no inmigrante B1/B2 y tiene una solicitud de asilo afirmativa pendiente en la Oficina de Asilo de Los Ángeles. Ha utilizado su presencia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro, incluida la búsqueda de litigios en tribunales estadounidenses contra un candidato presidencial colombiano”, dijo.

Aún así, Coral sostuvo que continuará su trabajo político en Colombia y expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante el proceso.

El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X
El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

También informó que su prioridad actual es la seguridad de su familia residente en el país norteamericano, que también estarían en la mira de las autoridades estadounidenses. Aunque no ofreció detalles adicionales, dijo: “Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro”. Además, anticipó que próximamente dará a conocer detalles sobre su detención y los tratos recibidos durante ese periodo.

Por su parte, el presidente saliente Gustavo Petro, que desde la detención calificó la detención como una “persecución política”, entre líneas ha atribuido la detención a una estrategia, al parecer, en favor del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Tras su arribo a Bogotá, Coral fue recibido por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

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