Horarios de recolección de basura en Bogotá, evite multas de hasta $933.000: Así funciona el sistema de aseo

Los horarios de recolección de basura en Bogotá varían según la zona y el operador encargado del servicio de aseo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bogotá cuenta con un sistema de recolección de residuos que funciona con rutas y horarios definidos para cada zona de la ciudad. Conocer esos tiempos permite evitar acumulaciones de basura en las calles y sacar los desechos únicamente cuando corresponde. Aunque parece una actividad cotidiana, la disposición incorrecta de residuos puede generar problemas ambientales y sanciones económicas para quienes incumplen las normas establecidas.

Para saber cuándo pasa el camión recolector por un barrio específico, los habitantes de la capital pueden consultar una herramienta habilitada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) que muestra los días, horarios y frecuencia del servicio según la dirección registrada. Esta consulta permite identificar al operador encargado del sector y organizar mejor la entrega de los residuos del hogar o negocio.

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La Uaesp dispone de una plataforma donde los ciudadanos pueden consultar los recorridos del camión recolector según su dirección- crédito Alcaldía de Bogotá

El servicio de aseo en Bogotá está dividido bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), una organización que distribuye la ciudad en cinco zonas operativas. Cada área cuenta con un operador autorizado responsable de realizar la recolección y garantizar la cobertura en barrios residenciales y comerciales. Las empresas encargadas son Ciudad Limpia, Bogotá Limpia, Área Limpia, LIME y Promoambiental.

Además de recoger las bolsas de basura, el sistema incluye actividades como barrido de calles, limpieza de espacios públicos, poda de árboles, corte de césped, lavado de zonas comunes y mantenimiento de contenedores y cestas para residuos. La operación busca mantener diferentes espacios de la ciudad en condiciones adecuadas y facilitar el manejo responsable de los desechos. Dentro del servicio también está el aprovechamiento de materiales reciclables. Cartón, vidrio, plástico, papel y metales hacen parte de los elementos que pueden recuperarse mediante procesos de clasificación y reutilización. En esta labor participan principalmente los recicladores de oficio, quienes cumplen un papel dentro del sistema de aprovechamiento de residuos de Bogotá.

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Los materiales que no pueden ser aprovechados tienen como destino final el Parque de Innovación Doña Juana, lugar donde se reciben los residuos de la capital y de seis municipios cercanos. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de separar los desechos desde casa, utilizando bolsa blanca para materiales reciclables y bolsa negra para residuos ordinarios.

Separar los residuos desde casa facilita el aprovechamiento de materiales reciclables como cartón, vidrio, plástico y papel - crédito @MSilvaMoyano/X

Para consultar los horarios de recolección, los usuarios deben ingresar al portal Aseo Bogotá y seleccionar la opción “Consulte sus horarios de recolección”. Después, es necesario escribir la dirección exacta de la vivienda o establecimiento para que la plataforma entregue la información correspondiente a esa ubicación.

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La herramienta permite conocer los días en que pasa el operador, la frecuencia del recorrido y otros datos relacionados con el manejo adecuado de residuos. También ofrece información sobre reciclaje, recolección de elementos voluminosos y servicios disponibles para los ciudadanos que necesitan disponer de materiales diferentes a las bolsas habituales. Sacar la basura fuera del horario establecido puede ocasionar inconvenientes como acumulación en los andenes, malos olores o presencia de animales que rompan las bolsas. Por eso, las autoridades recomiendan evitar dejar muebles, colchones, escombros u otros residuos especiales en el espacio público y utilizar los canales dispuestos para su entrega.

En Bogotá, quienes arrojen basura, escombros, llantas, colchones, muebles u otros residuos en calles, parques o zonas públicas pueden recibir una sanción. De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido mediante la Ley 1801 de 2016, esta conducta corresponde a una multa tipo 4, que para 2026 tiene un valor de $933.816.

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Arrojar basura, escombros u otros residuos en espacios públicos puede generar una multa tipo 4 en Bogotá - crédito Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Los ciudadanos que observen la disposición ilegal de residuos pueden informar la situación al cuadrante de Policía más cercano. Además, el Distrito cuenta con Ecopuntos móviles y jornadas especiales para recibir de manera gratuita residuos voluminosos como muebles, madera y colchones, evitando que estos elementos terminen abandonados en las vías.

El compromiso ciudadano resulta fundamental para que el sistema de aseo funcione correctamente en la ciudad. Respetar los horarios de recolección y utilizar los espacios autorizados para entregar residuos especiales ayuda a mantener entornos más limpios y ordenados. Estas acciones permiten reducir la presencia de basura en zonas públicas y fortalecer las prácticas adecuadas de manejo de residuos entre los habitantes de Bogotá mediante hábitos responsables que favorecen una mejor convivencia urbana diaria.

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