Colombia

Gustavo Petro quiere que presupuesto del 2027 quede fijado por su Gobierno, pese a que se va el 7 de agosto: también defendió su PND

El saliente jefe de Estado atribuyó el actual déficit fiscal a políticas adoptadas durante el gobierno anterior y defendió la presentación de una reforma tributaria como un mecanismo para obtener mayores recursos de los sectores más ricos de la sociedad

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El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Durante su Gobierno, al presidente Gustavo Petro le han negado, en dos ocasiones, la aprobacióin de una nueva ley de financiamiento, luego de la aprobada en noviembre de 2022 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el domingo 19 de julio, a un día de la instalación del nuevo Congreso, que su administración debe fijar el presupuesto nacional para 2027; pese a que su mandato concluye el próximo viernes 7 de agosto. Una afirmación que, como era de esperarse, generó una fuerte controversia a falta de solo 19 días para el final del mandato constitucional en curso.

Según explicó el jefe de Estado, esta atribución corresponde a su gobierno por mandato legal y está respaldada por la vigencia formal de su Plan Nacional de Desarrollo hasta julio del año entrante. “Este gobierno tiene responsabilidad de entregar presupuesto general de la nación del 2027”, afirmó Petro en respuesta a las críticas sobre su decisión, tras expresarse en una publicación en la red X.

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Gustavo Petro y su defensa del presupuesto de 2027
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro defendió el derecho de su administración de que se apruebe el presupuesto general de 2027 - crédito @petrogustavo/X

La controversia surgió en un momento de transición política, mientras el país se prepara para el cambio de mando entre Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella. Ambos equipos promueven en el Congreso agendas legislativas opuestas, en un escenario en el que el Ejecutivo saliente espera impulsar una serie de reformas de forma exprés, entre ellas el presupuesto general de 2027.

En ese sentido, Petro reiteró que la hoja de ruta de su gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), mantiene su vigencia legal más allá de su salida de la Casa de Nariño. “El plan de desarrollo de mi gobierno está vigente hasta julio del año entrante y, por tanto, su financiación final se hace con el presupuesto del año entrante que presentamos ahora”, sostuvo el presidente en su perfil.

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Es válido precisar que, de acuerdo con la normatividad colombiana, el presupuesto anual debe formularse bajo las metas y estructura del PND en curso, por lo que la financiación de programas sociales y ambientales de la actual administración se extiende formalmente hasta finalizar el próximo año fiscal; lo que podría causar una fuerte controversia frente a las disposiciones del Gobierno entrante.

Desde Inírida (Guainía), el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - crédito Presidencia
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro fue aprobado en julio de 2023 - crédito Presidencia

¿Habrá una nueva reforma tributaria? Petro lanzó nuevas pullas al vicepresidente electo Restrepo

El mandatario también justificó la presentación de una reforma tributaria de última hora, con la que busca aumentar la recaudación fiscal de manera progresiva. Según Petro, “los nuevos impuestos que presentamos en la reforma tributaria solo recaen sobre los sectores improductivos más ricos de la sociedad colombiana que deben pagar los subsidios que les entregó el gobierno de (Iván) Duque".

Y agregó que, en caso de que se le dé vía libre a esta proposición, lo que parece de entrada un hecho imprevisto, se disminuirá el déficit primario en Colombia “y se financia el último presupuesto de la justicia social”. De esta manera, Petro buscó impulsar una nueva ley de financiamiento pese a que la distribución de fuerzas en el legislativo está enfocada en la elección de una nueva mesa directiva.

José Manuel Restrepo vinculó la crisis de Ecopetrol con la gestión, la reputación corporativa y el freno a los contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Contraloría General de la República
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue blanco de fuertes críticas por parte del mandatario saliente, Gustavo Petro - crédito Contraloría General de la República

Con este panorama, el jefe de Estado volvió a enfilar duras críticas hacia el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al que le reprochó la herencia económica desfavorable que en su momento, al ser ministro de Hacienda de Duque, le dejó a su administración: siendo este uno de los puntos de discusión entre el Gobierno saliente y el equipo de De la Espriella, que insistió en el desfase fiscal.

“Nunca olviden que el señor Restrepo, ministro de hacienda de Duque, y que ahora se posesionará como vicepresidente, endeudó el país con el crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) que fue destinado a los más ricos del país y en el subsidio a la gasolina pagado por el presupuesto como gastos realmente derrochadores en una cifra que supera el déficit fiscal primario de hoy”, remarcó Petro.

El mandatario consideró que, de no haberse destinado esos recursos a subsidios para los sectores más favorecidos, la situación de las finanzas públicas resultaría diferente. “Si eso no hubiera sucedido habría equilibrio en las finanzas públicas. Espero que el señor Restrepo corrija su error histórico. El error histórico de Abelardo es irreversible y es un crimen”, cerró el primer mandatario en su declaración.

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