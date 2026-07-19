Gobierno Petro entregará Colpensiones con fallas y retrasos: informe evidenció problemas con la transformación de la historia laboral

El objetivo de Colpensiones es gestionar los aportes para la jubilación, proteger el retiro laboral y administrar otros beneficios sociales para los trabajadores - crédito Colpensiones/Colprensa

Un informe interno sobre retrasos tecnológicos en Colpensiones halló que varios proyectos de desarrollo de la entidad registran demoras en sus metas de ejecución, aunque debían quedar implementados al cierre de la administración de Jaime Dussán. El documento se elaboró en el tramo final de los cuatro años de esa gestión y circuló entre funcionarios y contratistas.

El reporte de la Vicepresidencia de Riesgos de la entidad, conocido por Semana, encontró retrasos en 17 proyectos. Los rezagos coincidieron con fallas recientes en servicios de la entidad y serían una secuencia de hechos y no una causalidad ya probada. Dicho informe fue contratado por esa Vicepresidencia con un grupo de expertos en datos para revisar el estado de los desarrollos tecnológicos.

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El documento, de 19 páginas, se consolidó el 25 de junio y después se presentó a la Presidencia de la entidad y al comité ejecutivo. Según el mismo, el hallazgo principal dice que “al corte mayo de 2026 se encuentran en ejecución 13 proyectos iniciados en el marco del PEI 2022-2026, los cuales registran un avance entre el 15% y 66%, y ejecución presupuestal promedio del 32%”.

Jaime Dussán es el presidente de Colpensiones desde el 2 de diciembre de 2022 - crédito Colprensa

También consigna que ocho de esos proyectos presentaron “desviación de actividades”. Según la publicación, el diagnóstico también fue conocido por la Vicepresidencia de Tecnología.

Qué proyectos están rezagados y qué servicios comprometen

Dentro de las iniciativas vencidas o retrasadas aparecen:

Transformación de la historia laboral.

Gestión del cobro coactivo.

Estrategia digital.

Modernización de Colpensiones y de su plataforma tecnológica para ciudadanos y empleadores.

El informe añade que esos planes buscaban mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad y dejar listas las plataformas. También contemplaban la optimización del sistema de pago de nómina de pensionados y un nuevo sistema para Beneficios Económicos Periódicos (Beps). El programa está orientado a sistematizar el ahorro voluntario de los afiliados que perciben menos de un salario mínimo. El diagnóstico interno señala que esas falencias impactan el servicio que reciben cotizantes y pensionados.

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Fuentes enteradas del proceso dijeron al medio que existe preocupación por la evaluación que haga la próxima administración sobre el estado de la actualización tecnológica de la entidad. La inquietud surgió después de la circulación interna del informe y de la presentación en reuniones de la cúpula de la empresa.

Enrique Gómez señaló sobreprecio en migración de datos de Colpensiones y amplío cuestionamientos a otras entidades - crédito @Enrique_GomezM/X

Fallas en la plataforma e impacto en los trámites

A los retrasos documentados se sumaron problemas operativos en procesos básicos de atención al ciudadano. Uno de ellos involucra a Bizagi, una plataforma que distribuye entre funcionarios las solicitudes de pensión y que estaría desactualizada.

A comienzos de julio, usuarios reportaron caídas en la plataforma que impidieron hacer trámites. La contingencia ocurrió cuando estaba por vencer el plazo para el traslado de afiliados entre fondos privados y el público, como lo estipula la reforma pensional.

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La situación siguió hasta que la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) emitió una alerta por la interrupción de los servicios de Colpensiones. Los fallos se dieron en el mismo periodo en que se conocían los rezagos tecnológicos detectados por el informe interno.

Asofondos mostró preocupación ante las fallas del sistema de Colpensiones a unos días de vencerse la ventana del traslado pensional - crédito @fondosdepension/X

Traslado de servidores y falta de respuesta oficial

La información de la entidad está alojada en dos centros de datos ubicados en Cundinamarca. Días antes de la falla general, los servidores de la empresa fueron apagados para trasladarlos a un nuevo centro de operaciones.

Ese procedimiento estaba previsto para el primer fin de semana de julio. Cuando los equipos volvieron a encenderse en la nueva sede, la caída se prolongó porque los sistemas tuvieron que configurarse.

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Pese a que Semana consultó a la Oficina de Comunicaciones de Colpensiones sobre la situación, no obtuvo respuesta. Así las cosas, advertencias internas sobre los riesgos del traslado no fueron atendidas antes de que aparecieran los problemas en la operación.