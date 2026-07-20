Colombia

Por Día de la Independencia, Gustavo Petro volvió a invitar a los colombianos a marchar: “Segundo grito de independencia”

Gustavo Petro señaló que la soberanía de Colombia enfrenta una amenaza sin precedentes, mayor que la vivida durante la Patria Boba

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El presidente Gustavo Petro aseguró que desde Estados Unidos están buscando que se arrodille - crédito @MinSaludCol/X
El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X - crédito @MinSaludCol/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, invitó nuevamente a los colombianos a marchar este 20 de julio, Día de la Independencia, en las plazas públicas del país.

Gustavo Petro, cuyo mandato finaliza el 6 de agosto de 2026, afirmó que el objetivo de estas marchas es dar el “segundo grito” por la independencia nacional.

“Las y los espero en todas las plazas públicas de Colombia este 20 de Julio a dar el Segundo Grito por la Independencia Nacional (sic)”, indicó el mandatario saliente.

Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro afirmó que el objetivo de estas marchas es dar el “segundo grito” por la independencia nacional - crédito Presidencia de la República

El jefe de Estado señaló que las marchas serán alegres y pacíficas, en homenaje a los soldados y patrulleros del país que trabajan en el campo y la ciudad.

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“De manera alegre y pacífica homenajeando al soldado, al patrullero a la y al que trabaja en el campo y la ciudad. Con cultura y sin narcocultura (sic)”, expresó.

Gustavo Petro afirmó que, ni en los tiempos de la Patria Boba ni durante lo que calificó como el robo de Panamá, la soberanía de Colombia se había visto tan agredida como, según él, ocurrirá en los “días que están por venir”.

“Desde la patria boba y el robo de Panamá no había sido agredida tanto la soberanía nacional como los días que están por venir (sic)”, expresó.

El presidente saliente advirtió sobre un posible saqueo de petróleo y oro, así como un aumento de la violencia en el país. Afirmó que el pueblo libre prevalecerá.

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“Habrá pillaje de petróleo y oro. Y desatarán violencia. Pero el pueblo libre vencerá y Colombia será libre, justa y hermosa (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro advirtió sobre un posible saqueo de petróleo y oro, así como un aumento de la violencia en el país - crédito @petrogustavo/X

En otro mensaje, el presidente Gustavo Petro le pidió a los colombianos en el exterior homenajear a Joan Sebastián Durán Guerrero, que murió en un operativo del ICE en Maine, Estados Unidos.

“Espero de la colombianidad en el exterior que festeje el grito de libertad que se rinda homenaje a Juan Sebastián Duran Guerrero asesinado por el ICE en Maine, EEUU y a Beto Coral quien fue preso político en los Estados Unidos, fruto de una política antimigratoria que ha roto con la dignidad humana (sic)”, señaló el mandatario saliente.

El presidente Gustavo Petro encabezará este lunes el desfile militar del Día de la Independencia, que será su última aparición ante grandes multitudes antes de la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

La Presidencia informó a través de X que este 20 de julio, Petro dirigirá su último mensaje público como jefe de Estado, despidiéndose de la ciudadanía desde Ciudad Bolívar, una zona del sur de Bogotá que por primera vez servirá de escenario para este evento.

Petro suele sentirse cómodo hablando ante grandes concentraciones de personas. Este año, durante el desfile militar, aprovechará la ocasión para dirigirse a los asistentes, algo poco común en esta ceremonia, que habitualmente transcurre sin intervenciones orales.

La Presidencia informó a través de X que este 20 de julio, Petro dirigirá su último mensaje público como jefe de Estado - crédito Luisa González/REUTERS
La Presidencia informó a través de X que este 20 de julio, Petro dirigirá su último mensaje público como jefe de Estado - crédito Luisa González/REUTERS

En su cuenta de X, el presidente invitó a la ciudadanía a reunirse en plazas públicas de todo el país, con el objetivo de respaldar las reformas sociales impulsadas durante su gestión y promover la dignidad y la vida en Colombia.

Durante las últimas semanas, Petro ha defendido los logros alcanzados durante su gobierno, especialmente después de que De la Espriella resultara electo el 21 de junio con propuestas opuestas y la intención de revertir varias medidas implementadas en los últimos cuatro años.

Después del desfile, Petro acudirá al Capitolio Nacional para dar inicio al nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, cuyos nuevos miembros fueron elegidos el 8 de marzo. Allí también ofrecerá un discurso, aunque se espera que tenga un tono menos emocional que el dirigido a la población en Ciudad Bolívar.

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