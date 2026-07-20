Colombia

Carolina Corcho se despachó contra Abelardo de la Espriella: “Cuestionado por fraude”

La senadora electa del Pacto Histórico instó a proteger la independencia judicial y rechazó cargas fiscales para las clases medias y populares

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Carolina Corcho cuestionó legitimidad y atribuciones del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X

El debate político en Colombia sigue tomando cada vez más fuerza tras la llegada de Abelardo de la Espriella como presidente electo el próximo 7 de agosto de 2026.

Tras lo anterior, Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa por el Pacto Histórico, lanzó varias pullas a De la Espriella en su cuenta oficial de X.

En un video difundido en su perfil, Corcho cuestionó duramente el papel del presidente electo e hizo un llamado a la defensa de la separación de poderes y de una reforma tributaria progresiva. La exfuncionaria advirtió sobre los riesgos que implica para la democracia la intromisión del Ejecutivo en competencias reservadas a la Rama Judicial.

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Según la intervención publicada por Corcho, la propuesta de una reforma tributaria que grave a los sectores con mayores ingresos genera preocupación en el escenario legislativo.

Carolina Corcho advirtió sobre riesgos democráticos y exigió reforma tributaria progresiva en Colombia - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho advirtió sobre riesgos democráticos y exigió reforma tributaria progresiva en Colombia - crédito @carolinacorcho/X

El mensaje remarcó el escepticismo sobre la viabilidad financiera de las promesas económicas del gobierno entrante.

En el mismo video, Corcho cuestionó que un presidente, “cuestionado por fraude”, plantee la posibilidad de ordenar detenciones. “Está diciendo que va a mandar preso a quienes él considera que debe mandar preso. Esas no son funciones ni del presidente ni su competencia”, afirmó la legisladora.

“Él no puede usurpar la Rama Judicial en este país”, insistió Corcho, quien convocó a “cerrar filas a todos los demócratas de Colombia para poder defender también una reforma tributaria que cobre impuestos al sector financiero, a los ricos y superricos de este país, a la oligarquía, que tiene una concentración de la riqueza, una de las más altas de América Latina”.

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Corcho subrayó que no aceptarán impuestos a las clases medias y populares ni a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). “No vamos a aceptar impuestos a las clases medias y populares”, reiteró en su mensaje.

Carolina Corcho lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Mariano Vimos/Colprensa y prensa Abelardo De la Espriella
Carolina Corcho lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Mariano Vimos/Colprensa y prensa Abelardo De la Espriella

A través de su cuenta en X, Carolina Corcho acompañó el video con una reflexión escrita sobre los límites constitucionales del poder presidencial.

“El presidente electo debe ceñirse estrictamente a sus funciones constitucionales. En un Estado Social de Derecho no es dable, bajo ninguna circunstancia, usurpar las competencias autónomas de la Rama Judicial”, escribió la senadora electa, resaltando la importancia de la separación de poderes como “garantía de nuestra democracia”.

La legisladora instó a las fuerzas democráticas a mantener la vigilancia institucional y a defender la Constitución, planteando que “defender la Constitución es también defender la justicia distributiva”.

“Exigimos una reforma estructural progresiva que grave a las grandes fortunas y superricos. ¡La justicia fiscal no es negociable!”, concluyó en su publicación.

El pronunciamiento de la senadora electa se produce en un contexto de crecientes tensiones por las reformas económicas que impulsará el próximo gobierno, así como por el debate sobre la legitimidad de los resultados electorales que dieron como ganador en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella.

Carolina Corcho propuso un gabinete para vigilar al nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Infobae Colombia
Carolina Corcho propuso un gabinete para vigilar al nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Infobae Colombia

Carolina Corcho afirmó que la elección de la Presidencia del Senado será fruto del consenso en el Pacto Histórico

La senadora electa Carolina Corcho, integrante del Pacto Histórico, se refirió a la elección de la Presidencia del Senado a través de un mensaje en la red social X.

Según Corcho, este proceso se encuentra en etapa de diálogo interno y solo culminará tras alcanzar un acuerdo colectivo. “La Presidencia del Senado es un tema en construcción, y será resultado de una posición discutida y consensuada al interior del Pacto Histórico”, expresó.

Corcho insistió en la importancia de fortalecer los principios democráticos en el Congreso colombiano. “Abogamos por el fortalecimiento de una institucionalidad democrática y exigimos respeto por ella en el trámite de las iniciativas anunciadas”, afirmó la legisladora, quien también defendió los derechos de la oposición y el papel del debate en el Parlamento.

La senadora electa subrayó que las posturas de la bancada no responden a intereses individuales, sino a decisiones compartidas. “Obramos como bancada y nuestra postura democrática responde a decisiones colectivas que compartimos con la comunidad en los medios regionales y nacionales”, puntualizó Corcho.

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