Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 19 de julio, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Google icon
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este domingo 19 de julio de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 0699.

Quinta: 8.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esmeralda Hernández, autora de la Ley ‘No Más Olé’, criticó nombramiento de Paola Holguín como nueva ministra de Cultura: “Taurina hasta el tuétano”

La senadora del Pacto Histórico teme que, por la llegada de la excongresista del Centro Democrático a la cartera cultural, podrían revivir las actividades taurinas en el país

Esmeralda Hernández, autora de la Ley ‘No Más Olé’, criticó nombramiento de Paola Holguín como nueva ministra de Cultura: “Taurina hasta el tuétano”

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Colombia

El ranking de K-pop en iTunes, basado en el volumen de descargas y compras digitales efectuadas mediante el sistema de Apple, puede consultarse cada día en 39 países, incluido Colombia

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Colombia

Juan Manuel Santos defendió Acuerdo de Paz duramente criticado por Abelardo de la Espriella, pero no descartó un encuentro con el nuevo presidente

El exmandatario afirmó que deshacer lo firmado en La Habana exigiría una reforma constitucional “prácticamente imposible” y pondría en riesgo compromisos internacionales, con posibles consecuencias jurídicas para el Estado

Juan Manuel Santos defendió Acuerdo de Paz duramente criticado por Abelardo de la Espriella, pero no descartó un encuentro con el nuevo presidente

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

España va por su segunda conquista de la Copa del Mundo; mientras que Argentina está ante la oportunidad de ser la tercera selección bicampeona en la historia y bordar la cuarta estrella en su escudo

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

Policía recuperó una cadena de oro avaluada en más de $65 millones tras un hurto en el centro de Cartagena

Alias Carlitos fue detenido en el barrio San Diego tras ser señalado de arrebatar una joya, luego de que la víctima lo reconociera y los uniformados lo interceptaran antes de que saliera del sector

Policía recuperó una cadena de oro avaluada en más de $65 millones tras un hurto en el centro de Cartagena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Concierto Rosalía Bogotá: Tokischa estuvo en el confesionario y sorprendió con historia de su juventud

Concierto Rosalía Bogotá: Tokischa estuvo en el confesionario y sorprendió con historia de su juventud

Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Laura G reveló cuál es el filtro más importante al momento de elegir pareja: “Debe estar a mi nivel o más arriba”

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

La prensa de Portugal analizó la llegada de Jhon Durán al Benfica: “Se une a una lista de altos y (muchos) fracasos”

Etapa 15 del Tour de Francia: Remco Evenepoel se impone al poderío del UAE Team y le gana a Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el sprint

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora