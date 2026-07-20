Alfredo Deluque lanzó varias pullas a Gustavo Petro por la Paz total: “Hoy tiene al país en una profunda crisis de inseguridad”

Alfredo Deluque responsabilizó a la política de Gustavo Petro por crisis de seguridad - crédito @deluque/X

La confrontación política en Colombia volvió a escalar tras las recientes declaraciones del senador Alfredo Deluque, figura central del Partido de la U y aspirante a la presidencia del Senado.

El congresista publicó un mensaje en su cuenta oficial de X dirigido al jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, donde atribuyó la actual ola de inseguridad en el país a la estrategia de Paz total impulsada por el Ejecutivo.

En su comentario, Deluque afirmó que “la seguridad en los territorios de Colombia se ha resquebrajado gracias a la aplicación de una política de Paz total que terminó siendo un desorden total”.

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Tras lo anterior, Deluque citó varios pronunciamientos de Petro, donde ratificaba su papel como comandante supremo de las Fuerzas Militares. “Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia”, sostuvo el mandatario en diferentes alocuciones.

Alfredo Deluque cuestionó la Paz total de Gustavo Petro y atribuyó crisis de seguridad a la política presidencial - crédito @deluque/X

Según el mensaje de Deluque, cada vez que el presidente toma la palabra ante los medios “tiene la necesidad de recordarle al país que es el comandante en jefe de la fuerza pública”.

El senador recalcó: “Eso no es para alardear, señor presidente, ni para alimentar su ego. Es para asumir responsabilidades también”. El dirigente político argumentó que la insistencia de Petro en remarcar su liderazgo sobre la fuerza pública “pesaba más en los discursos que en los hechos”.

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El congresista señaló que el país enfrenta actualmente “una profunda crisis de inseguridad, más ataques a nuestra fuerza pública, mayor control territorial de grupos armados y una delincuencia desbordada”, un panorama que, según su análisis, se agravó bajo la administración de Petro.

Por último, Deluque cerró su mensaje con un llamado a cambiar el rumbo y apostar por lo que denominó “la era del tigre”.

Alfredo Deluque criticó liderazgo de Gustavo Petro en Fuerzas Militares y gestión de la Paz total - crédito Cámara de Representantes/Ovidio González/Presidencia

Alfredo Deluque criticó a Gustavo Petro por calificar la inteligencia artificial como “demonio del capitalismo”

El senador Alfredo Deluque, militante del Partido de la U y aspirante a la presidencia del Senado, publicó otro video en la red social X donde confrontó abiertamente a Gustavo Petro, por sus recientes pronunciamientos sobre la inteligencia artificial.

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En su intervención, Deluque recopiló fragmentos de discursos del presidente y cuestionó tanto la coherencia como el enfoque del mandatario en torno a esta tecnología.

En uno de los pasajes citados por el congresista, Petro afirmó: “La inteligencia artificial es uno de los grandes demonios del capitalismo, que va a ser el Agamenón que acabará con los empleos”.

El presidente abordó también la relación entre la tecnología y la economía durante una intervención pública, señalando: “Este tema tiene que ver indudablemente con el capitalismo… Si aquí se articula la crisis climática ascendente con la crisis social de la salida masiva del trabajo vivo a partir de la inteligencia artificial, ustedes tienen el Agamenón”.

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El senador Deluque señaló que el mandatario “considera que la inteligencia artificial es un peligro que confunde a la humanidad entre la realidad y la no realidad”.

Alfredo Deluque desafió a Gustavo Petro por sus opiniones sobre inteligencia artificial y empleo - crédito @deluque/X

En otro fragmento del video, Petro manifestó: “La inteligencia artificial indudablemente puede, y he ahí el peligro, hacer confundir a cualquier ser humano dentro de poco tiempo entre la realidad y la no realidad. La línea divisoria entre fantasía, virtualidad y realidad”.

La crítica subió de tono cuando Deluque ironizó sobre el cambio de postura del presidente al referirse al futuro de Ecopetrol.

En palabras del mandatario: “Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos, porque, o sea, quítate el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido”.

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Deluque cerró su mensaje con una fuerte advertencia: “Presidente Petro, ni demonios, ni exorcismos, ni capitalismo, ni destructora de empleos. La inteligencia artificial es el presente y el futuro de la revolución tecnológica”.

El senador instó al mandatario a “informarse y estudiar mejor” antes de opinar sobre este tema y le pidió actuar con responsabilidad en su rol de líder nacional.