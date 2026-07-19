Colombia

Alcaldía de Bogotá emitió alerta por riesgo de suicidio de niña embera tras la muerte de su madre el sábado 18 de julio

La menor, alojada en la UPI La Rioja, no ha podido recibir intervención especializada porque los equipos territoriales no han logrado ingresar al albergue, mientras el distrito pide activar rutas de protección y salud mental

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La Administración Distrital de Bogotá alertó que una niña Emberá de la UPI La Rioja quedó en grave riesgo tras la muerte de su madre y cuidadora primaria - crédito Secretaría de Integración Social
La Administración Distrital de Bogotá alertó que una niña Emberá de la UPI La Rioja quedó en grave riesgo tras la muerte de su madre y cuidadora primaria - crédito Secretaría de Integración Social

La Administración Distrital de Bogotá informó que una niña de la comunidad embera, ubicada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, enfrenta un grave riesgo tras la muerte de su madre el sábado 18 de julio de 2026, y no ha recibido atención directa por parte de las autoridades debido a las difíciles condiciones al interior del albergue.

La menor, que perdió a su cuidadora primaria, ha manifestado ideación suicida, situación que mantiene en alerta a los equipos distritales y ha motivado un llamado urgente para activar rutas de protección y de salud mental.

Tras el fallecimiento, equipos de la Alcaldía hicieron presencia en la upi La Rioja, ejecutando el levantamiento del cuerpo y gestionando el auxilio funerario para la familia. Sin embargo, la intervención directa con la niña ha sido imposible hasta ahora, debido a los altos niveles de consumo de alcohol dentro del albergue y la resistencia de algunos adultos a permitir el ingreso de los equipos territoriales.

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La Secretaría Distrital de Salud identificó ideación suicida en la niña Emberá a través del médico ancestral de la comunidad y activó una alerta por riesgo inminente - crédito Secretaría de Integración Social
La Secretaría Distrital de Salud identificó ideación suicida en la niña Emberá a través del médico ancestral de la comunidad y activó una alerta por riesgo inminente - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Salud identificó la alerta sobre la ideación suicida a través del médico ancestral que acompaña a la comunidad, lo que constituye un riesgo inminente para la vida e integridad de la menor.

Solicitud urgente al Icbf y obstáculos para la atención

De acuerdo con la administración, se articularon acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad competente en garantía y restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. La alcaldía elevó un llamado urgente al Icbf para que realice una verificación prioritaria del estado de derechos de la niña y de su hermano, e inicie las rutas establecidas para valoración en salud mental y protección inmediata, conforme a la Ley 1098 de 2006 y el artículo 44 de la Constitución Política.

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La menor embera, tras la pérdida de su madre y cuidadora primaria, permanece sin atención directa debido a la imposibilidad de acceso de los equipos distritales a la upi La Rioja por condiciones de seguridad y consumo de alcohol. Frente a este riesgo, la Secretaría de Integración Social solicitó al Icbf activar, de manera prioritaria, la verificación de derechos y las medidas de protección correspondientes.

Los equipos distritales no han podido brindar atención directa en la UPI La Rioja por el consumo de alcohol y la resistencia de algunos adultos al ingreso de profesionales - crédito Secretaría de Integración Social
Los equipos distritales no han podido brindar atención directa en la UPI La Rioja por el consumo de alcohol y la resistencia de algunos adultos al ingreso de profesionales - crédito Secretaría de Integración Social

La Administración Distrital señaló que mantiene el acompañamiento y la articulación interinstitucional, con enfoque diferencial y étnico, para salvaguardar la vida de la menor, su hermano y el resto de niñas, niños y adolescentes de la comunidad embera. Empero, la atención especializada e inmediata sigue siendo necesaria y depende de la intervención del Icbf y la disposición de la comunidad para permitir el ingreso de los profesionales.

Contexto de riesgo en la UPI La Rioja y antecedentes recientes

Las condiciones de riesgo en la UPI La Rioja no son nuevas. La Secretaría Distrital de Integración Social reportó que desde mayo se han presentado incidentes que afectan la integridad de los menores. En el contexto de la celebración del Día de la Madre en la unidad, se identificaron altos niveles de consumo de alcohol por parte de adultos y algunos menores, episodios de riñas y casos de adolescentes en estado de alicoramiento, como una joven de 13 años cuya madre también estaba en estado de ebriedad, impidiendo la valoración médica.

En respuesta, la alcaldía activó un plan de contingencia con apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia y del icbf, lo que permitió el traslado de 52 niñas, niños y adolescentes embera a entornos protectores y seguros, como los Centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II. La medida buscó resguardar a los menores mientras se superaban los riesgos detectados en la UPI.

Un plan de contingencia de la Alcaldía, el ICBF y la Policía de Infancia permitió trasladar a 52 niñas, niños y adolescentes Emberá a entornos protectores - crédito Secretaría de Integración Social
Un plan de contingencia de la Alcaldía, el ICBF y la Policía de Infancia permitió trasladar a 52 niñas, niños y adolescentes Emberá a entornos protectores - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social reiteró la responsabilidad compartida en la protección de la niñez, recordando que la familia, el Estado y la sociedad deben garantizar los derechos prevalentes de niñas, niños y adolescentes, tal como lo establecen la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia.

La entidad hizo un llamado a la comunidad embera para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de sus menores: riñas, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes, así como el descuido o la omisión en el cuidado diario.

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