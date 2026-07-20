Colombia

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este lunes 20 de julio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

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El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)

Ante la búsqueda de forma de inversión con poco riesgo, la compra de metales preciosos es una opción, sobre todo si se trata del oro.

La cotización de estos bellos minerales cambia prácticamente todos los días por un sin fin de factores económicos nacionales como externos, aunque principalmente por el tipo de cambio del dólar y de su precio a nivel internacional. Si se va a invertir en ellos, lo mejor es estar actualizado.

Es por eso que el Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el costo de estas codiciadas piezas.

Precio del oro de este lunes

Por gramo: $ 419.505

Por onza: $ 13.046.611

Venta de oro puro (24K): 419476.44

Compra de oro puro (24K): 419533.94

Cambio: -0,52

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

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Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

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Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

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