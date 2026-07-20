Luis Díaz y su esposa Gera Ponce bautizaron a su hijo Fernando: Daniel Muñoz hizo parte de la celebración

En la ceremonia religiosa, Daniel Muñoz acompañó a la familia de Luis Díaz junto a su esposa Manuela Jiménez Ángel- crédito gera25ponce/Instagram

La familia de Luis Díaz vivió un momento significativo tras el Mundial 2026, cuando el futbolista y su esposa, Geraldine “Gera” Ponce, celebraron el bautizo de su hijo Fernando junto a sus seres queridos.

Las imágenes de la ceremonia no tardaron en circular en redes sociales, llamando la atención de quienes siguen de cerca la vida del delantero del Bayern Múnich.

Entre los detalles que más comentarios generaron estuvo la presencia de Daniel Muñoz, futbolista del Crystal Palace y compañero de Díaz en la Selección Colombia, quien fue elegido como padrino del pequeño Fernando.

La elección fue vista como una señal de la estrecha amistad que une a ambos jugadores, quienes han compartido múltiples concentraciones y torneos internacionales defendiendo los colores de La Tricolor.

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Fernando es el primer varón de la pareja y el tercer hijo del futbolista colombiano Luis Díaz - crédito gera25ponce/Instagram

Durante la ceremonia religiosa, Muñoz y su esposa, Manuela Jiménez Ángel, acompañaron a la familia Díaz Ponce, quedando registrados en las fotografías mientras sostenían al niño en varios momentos clave del bautizo.

Aunque ninguno de los futbolistas realizó un anuncio formal sobre la elección del padrino, las imágenes difundidas por familiares y amigos dejaron en evidencia el vínculo especial entre ambos.

Durante la ceremonia, la atmósfera destacó por su sobriedad y armonía. Los tonos blancos y beige, combinados con elementos florales, definieron el ambiente del festejo en la capital del Atlántico. Las imágenes compartidas por Geraldine Ponce y otros asistentes en redes sociales mostraron momentos de alegría y cercanía entre los presentes.

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El evento no solo reunió a familiares y amigos de la infancia de la pareja, sino también a personalidades del entorno deportivo. La música y el folclor caribeño tuvieron un papel destacado, acompañando cada instante de la velada.

Las imágenes reforzaron la cercanía entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, compañeros en la Selección Colombia y referentes de la Tricolor - crédito AP Foto/Ashtin Barker

El vínculo entre Díaz y Muñoz se ha consolidado a lo largo de los años tanto dentro como fuera de la cancha. Más allá de la relación profesional en la Selección Colombia, sus familias han tenido oportunidad de fortalecer lazos durante concentraciones y competencias internacionales, lo que ha contribuido al crecimiento de una amistad que hoy trasciende el fútbol.

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor, más vida, más de nosotros”

La llegada de Fernando, el primer hijo varón de la familia del futbolista colombiano Luis Díaz, marcó un nuevo capítulo personal para el delantero. La noticia fue confirmada este lunes 11 de mayo de 2026 y generó una ola de reacciones emotivas en redes sociales.

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La esposa del jugador, Gera Ponce, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el nacimiento. En la publicación, compartió varias imágenes familiares y un mensaje breve pero elocuente: “Más amor. Más vida. Más de nosotros”. La expresión de alegría fue acompañada por la frase “un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”, que Ponce eligió para describir el momento.

El futbolista recibió a su primer hijo varón a pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol - crédito gera25ponce / Instagram

Miles de seguidores respondieron al anuncio con mensajes de felicitación. La interacción digital se centró en el respaldo y el cariño hacia la pareja, que abrió la puerta a su intimidad al mostrar escenas cotidianas y gestos de ternura en las fotografías difundidas.

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La familia de Luis Díaz ahora está compuesta por tres hijos. Fernando se suma a Roma y Charlotte, nacidas en 2021 y enero de 2024, respectivamente. Con este nacimiento, el círculo familiar se amplía, fortaleciendo la imagen de unión y cercanía que la pareja ha compartido en distintas ocasiones.

El anuncio del nacimiento de Fernando fue realizado por Gera Ponce a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción por este nuevo integrante. Las imágenes difundidas permitieron ver a la familia en un ambiente íntimo, resaltando la alegría y la expectativa que rodearon la llegada del hijo menor de la familia Díaz Ponce.

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