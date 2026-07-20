Lidio García respalda que el Congreso autorice la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en un recinto militar

Lidio García Turbay habló sobre posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar - crédito @SenadoGovCo/X - Luisa González/REUTERS

En medio de la expectativa por la posesión del próximo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el tema sobre la posible realización del acto en una guarnición militar ha generado debate en el Congreso.

Lidio García Turbay, presidente del Senado, afirmó que la ley permite la posesión del mandatario en un recinto militar si el Congreso lo aprueba mediante una proposición.

García sostuvo que, aunque él dejará su cargo, corresponde al nuevo Congreso decidir sobre la solicitud. “Si la ley lo permite, ¿por qué no?”, expresó el parlamentario, y enfatizó que el procedimiento requiere que tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República aprueben una propuesta formal.

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“Si es aprobada, el presidente entrante no tendría ningún problema de posesionarse en una guarnición militar”, agregó García en un pronunciamiento a medios de comunicación.

Lidio García advirtió sobre los retos logísticos de trasladar al Congreso para la ceremonia presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @SenadoGovCo/X

Los periodistas consultaron sobre los desafíos logísticos que implicaría trasladar a todo el Congreso de la República a una instalación militar. García Turbay reconoció que se trata de una gestión compleja, pero aclaró que esa responsabilidad no recae en la actual directiva legislativa.

“Eso ya es un tema logístico que tienen que ver cómo lo hace y que no le corresponde al Senado de la República ni al Congreso”, afirmó. Subrayó la dificultad de organizar el evento, aunque consideró que “todo aquí es posible y esa es la intención del nuevo presidente”.

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El presidente del Senado anticipó que, una vez presentada la proposición, el ambiente político favorece la aprobación del acto en el lugar solicitado.

“Yo creo que tendrá amplia mayoría”, sostuvo García Turbay. Frente al interrogante de si existe respaldo para autorizar la ceremonia en una guarnición, respondió: “Sí, señor”.

La decisión final según Lidio García dependerá de la votación en ambas cámaras y la disposición logística de las autoridades competentes.

Lidio García Turbay prevé mayoría en el Congreso para permitir la posesión de De la Espriella en una instalación militar - crédito Senado

Lidio García advirtió sobre el impacto de una votación dividida para escoger al próximo Presidente del Senado

En el contexto de la elección interna para definir la representación de una coalición política en el Senado colombiano, Lidio García Turbay manifestó públicamente su respaldo a Alfredo Deluque, senador del partido de la U, en medio de una disputa abierta con Honorio Enríquez, militante del Centro Democrático.

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El presidente del Senado detalló que la confrontación entre ambos aspirantes ha impedido alcanzar un consenso previo a la plenaria. “Hay una división, hay una confrontación entre el doctor Honorio Enríquez y el doctor Alfredo Deluque”, señaló García Turbay en declaraciones difundidas en redes sociales.

García Turbay relató que, durante los últimos 20 días, ha promovido un acuerdo para evitar la fragmentación en la votación.

“Vengo promoviéndolo hace 20 días”, afirmó el senador, y mencionó que los intentos de conciliación incluyeron una semana de reuniones intensas en un hotel con el objetivo de alcanzar una postura unificada. “Fue imposible ponerlos de acuerdo”, admitió, evidenciando la profundidad del conflicto interno.

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División en la coalición: Lidio García Turbay admitió falta de consenso entre Alfredo Deluque y Honorio Enríquez - crédito Prensa Senado - Colprensa

Frente a la posibilidad de que la bancada logre una resolución antes de la sesión plenaria, García Turbay fue cauto. “Esperemos a ver si antes de que inicie la plenaria, podamos estar de acuerdo en que sea uno de los dos y si no, pues iría en voto a voto”, explicó el presidente del Senado. La falta de acuerdo interno podría llevar a una definición ajustada, donde cada voto adquiere un peso decisivo en el desenlace de la contienda.

El legislador advirtió sobre las consecuencias de llegar a una votación dividida, subrayando que ese escenario “no le hace bien a una coalición”. Sin embargo, también remarcó que se trata de una expresión directa de los procedimientos democráticos.

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“Esa es la democracia y eso es lo que hay hoy”, concluyó García Turbay, haciendo referencia a la transparencia y pluralidad del proceso en curso.

La sesión plenaria se perfila como un momento clave para el futuro inmediato de la coalición, con la expectativa de que los protagonistas logren definir una candidatura de consenso antes de que la votación se concrete en el Senado.