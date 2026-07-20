Colombia

Una profesora transformó el regreso a clases en una fiesta para sus alumnos y desató una oleada de reacciones en las redes sociales

Desde juegos populares hasta festivales internacionales, su enfoque despierta creatividad y construye lazos en el aula

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El regreso a clases en Malambo mostró a Angely Luz Escobar García recibiendo a sus alumnos con música y baile al ritmo de “Mi Llanerita” - crédito Captura de Video Facebook

La profesora Angely Luz Escobar García, docente de la Institución Educativa Alberto Pumarejo de Malambo, Atlántico, es el centro de la conversación en redes sociales.

Recientemente, la docente, reconocida a nivel digital por su trato especial con sus alumnos, especialmente con menores que cursan sus primeros grados escolares, decidió difundir una grabación donde optó por utilizar un mecanismo particular para recibir a sus alumnos en el regreso a clases.

En lugar de un recibimiento convencional, la docente convirtió el primer encuentro del semestre en una actividad con aplausos, movimientos y participación de los estudiantes.

Un video viral de profesora volvió a poner a Angely Luz Escobar García, docente de la Institución Educativa Alberto Pumarejo de Malambo, Atlántico, en el centro de las redes sociales - crédito Angely Luz Escobar García/Facebook
Un video viral de profesora volvió a poner a Angely Luz Escobar García, docente de la Institución Educativa Alberto Pumarejo de Malambo, Atlántico, en el centro de las redes sociales - crédito Angely Luz Escobar García/Facebook

En el video publicado en sus redes sociales, se muestra cómo dio la bienvenida a sus estudiantes con esa canción “Mi Llanerita”, sumándose a otros videos en los que aparece enseñando con cumbias, vallenatos y carranga.

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Hoy le vamos a dar la bienvenida a los muchachos como a ellos les gusta: bailando. Así que presten atención, que ellos reclamaban su baile y así se sienten más alegres”, expuso la docente en el audiovisual.

Posteriormente, las imágenes exponen a la maestra animando a los niños mientras suena una de las canciones más recordadas del cantante Aníbal Velásquez.

En cuestión de horas, el video empezó a circular ampliamente y despertó comentarios sobre la alegría con la que recibió a su grupo.

Angely Luz Escobar García, profesora de primaria de 66 años, trabaja en la Institución Educativa Alberto Pumarejo desde 1997 - crédito Instagram
Angely Luz Escobar García, profesora de primaria de 66 años, trabaja en la Institución Educativa Alberto Pumarejo desde 1997 - crédito Instagram

La popularidad de Escobar García en redes no se limita a esa grabación. De acuerdo con información recopilada por El Colombiano, la docente también fue exaltada por bailar con sus estudiantes el tema musical Charanga Campesina, del compositor Calixto Ochoa, y recogió una intervención suya ante el salón.

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Bueno, niños, hoy les traigo una magnífica noticia: ¡Llegamos a los 20.000 seguidores! Eso es gracias a todo lo que ustedes hacen y a la forma en la que reciben la educación. Gracias a esas clases nos mandan saludos de muchas partes del mundo. Entonces vamos a seguir estudiando como es”, declaró en ese entonces.

La difusión de estos contenidos se relaciona con una práctica que la profesora mantiene desde hace años, ya que sus clases integran música, danza, juego y cultura popular. Incluso, la maestra suele abrir el aula al público en redes para mostrar que también se puede aprender con risas, baile y lúdica.

Perfil de la profesora del Atlántico

Angely Luz Escobar García llegó al plantel educativo en 1997, de acuerdo con información recopilada por El Tiempo.

La mujer es licenciada en Educación Artística de la Universidad del Atlántico y especializada en lúdica, así como licenciada en artes con posgrado en lúdica.

Igualmente, es profesora de primaria y enseña matemáticas, ética y valores, educación física y español. Su idea de fondo es que los niños aprenden mejor cuando se sienten motivados dentro del aula.

La docente afirmó que la danza y las historias de la música le permiten asociar canciones con clases de español y ejercicios de narración - crédito Captura de Pantalla Redes sociales
La docente afirmó que la danza y las historias de la música le permiten asociar canciones con clases de español y ejercicios de narración - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Esa apuesta se refleja en la forma en que convierte canciones y bailes en herramientas de clase.

“Me di cuenta de que a través de la danza y las historias que tiene nuestra música se pueden asociar con las clases. Por ejemplo, en español y las lecciones de narración cogimos una carranga: ahí está la historia de una cucharita de hueso que se perdió”, dijo la profesora a Ondas Juvenil de Malambo, en declaraciones citadas por El Colombiano.

En otra lección compartida en sus redes sociales enseñó la importancia de cuidar el cuerpo e hizo prevención contra el abuso sexual con una canción infantil. El Tiempo agregó que en su rutina académica conviven las canciones tradicionales, las actividades creativas y los contenidos formales.

Fuera del aula, la docente fundó el grupo “Bailando para recordar”, proyecto que la llevó junto a sus estudiantes a representar al municipio de Malambo en otros municipios, departamentos y hasta Colombia en un festival internacional en Chile.

La trayectoria de Escobar García consolidó la lúdica como una herramienta constante de enseñanza y como una forma de acercar a los alumnos a los contenidos. La recepción de sus videos y la respuesta de sus estudiantes han reforzado esa línea de trabajo.

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