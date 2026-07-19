Abelardo de la Espriella anunció cuatro nombramientos fundamentales para el Dapre: quiénes son

El presidente electo, Abelardo de la Espriella comunicó quiénes serán sus funcionarios clave en el Dapre - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo, 19 de julio de 2026, quiénes serán sus funcionarios clave para la estructura de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyas funciones comenzarán a partir del 7 de agosto.

En primer lugar está Carlos Ríos asumirá el cargo de secretario General de la Presidencia. De acuerdo con el comunicado oficial, es abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció cuatro funcionarios de la Presidencia de la República - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión institucional y garantizar la articulación entre las diferentes dependencias del Ejecutivo. Según el presidente electo, Ríos tendrá la misión de “coordinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los colombianos”.

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También designó al jefe de Despacho, a la gerente de las Regiones y a la directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

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