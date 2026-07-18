La polémica postura de un creador de contenido sobre dónde no tener una primera cita: “El amor podrá ser ciego, pero no asmático”

Juan Carlos Holguín se mete al debate de las primeras citas y dice por qué jamás iría a un chuzo del parque - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

Las primeras citas continúan siendo uno de los temas más comentados en redes sociales, pero la conversación tomó fuerza luego de que se viralizara el caso de un hombre venezolano que cuestionó a una mujer por pedir una hamburguesa triple durante su primer encuentro, situación que, según él, lo llevó a pensar que se trataba de una persona interesada.

Sus declaraciones dividieron opiniones: mientras algunos usuarios lo calificaron de tacaño, otros respaldaron su postura argumentando que la intención y las expectativas en una primera salida también son importantes.

A partir de esa controversia, decenas de creadores de contenido comenzaron a compartir sus propias experiencias y opiniones sobre qué debería —o no— ocurrir durante una primera cita.

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Uno de ellos fue el influenciador paisa Juan Carlos Holguín, cuyo video rápidamente acumuló miles de reproducciones tras explicar cuál es el lugar al que jamás aceptaría ir para conocer a alguien y qué tipo de plan considera poco apropiado cuando el objetivo es conquistar a otra persona.

Las redes reavivan el debate sobre las primeras citas tras un video viral de Juan Carlos Holguín - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

En su publicación, Holguín aseguró que nunca aceptaría una invitación para comer carne asada en un chuzo ubicado al borde de una vía, pues considera que ese escenario no ofrece las condiciones adecuadas para generar una buena impresión ni disfrutar del encuentro.

“Vení, ¿a vos qué te hace pensar que en una primera cita yo te voy a aceptar ir a comer carne asada a un chuzo del parque? ¿Te embobaste? Amor, una primera cita es para enamorarse, no para desarrollar defensas inmunológicas”, expresó al inicio de su video.

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El creador de contenido explicó que, más allá de la comida, su principal crítica está relacionada con el ambiente que rodea este tipo de establecimientos, donde el tránsito constante de vehículos y la contaminación terminan, según él, afectando la experiencia.

“Porque yo necesito entender la logística. Entonces vos me estás diciendo que yo me voy a sentar románticamente a conocerte mientras pasan diecisiete buses, cuatro motos y un camión echando humo. Y la carne ahí recibiendo bendiciones del universo: hollín, polvo, material particulado, dióxido de carbono, restos de una obra en construcción, todo pegándosele a ese pedazo de carne como si estuviera marinándose en contaminación ambiental”, comentó.

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Juan Carlos Holguín sostuvo que el ambiente de un chuzo del parque, con tránsito y contaminación, afecta la experiencia de una primera cita - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

Para Holguín, una primera salida representa una oportunidad para causar una buena impresión mutua, razón por la que considera importante cuidar tanto la presentación personal como el lugar elegido para compartir.

“Uno en una primera cita tiene que vender una versión premium de uno mismo. Uno se baña más tiempo, se perfuma, se arregla el cabello, se pone ropa bonita y vos pretendés que yo llegue a conquistar mientras al lado hay un señor gritando: ‘¡Chorizo, morcilla, dos por diez!’. No, mi amor, eso no es romance, eso es supervivencia urbana”, afirmó.

El influenciador también ironizó sobre las dificultades para mantener una conversación en espacios abiertos con alto tráfico vehicular, asegurando que incluso hablar sobre temas personales podría convertirse en una tarea complicada.

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“Uno tratando de preguntar: ‘¿Y vos qué buscás en una pareja?’ y justo pasa un bus acelerando: ‘¿Qué? ¿Qué si quiero más arepa?’ Y uno termina comprometido sin saber cómo. La primera cita es un casting emocional, una entrevista laboral sentimental, un estudio de mercado, no una prueba de resistencia pulmonar”, dijo entre risas.

Holguín afirmó que una primera cita exige cuidar la presentación personal y elegir un lugar que permita causar una buena impresión - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

Durante su reflexión, Holguín dejó claro que no cuestiona la calidad de la comida callejera, sino que considera que ese tipo de lugares no son los más adecuados para un primer encuentro en el que dos personas buscan conocerse y generar una conexión.

Incluso lanzó una crítica a quienes justifican ese tipo de invitaciones asegurando que “lo importante es la intención”, una frase que también ha sido repetida en medio del debate que surgió tras el caso del venezolano.

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“El hombre que invita a un chuzo del parque en la primera cita es el mismo que después dice: ‘Lo importante es la intención’. Ridículo. La intención no se come. Y si me van a conquistar, por lo menos que no tenga que limpiarme el hollín de la frente cuando se acabe la cita. Porque el amor podrá ser ciego, pero tampoco asmático”, concluyó.