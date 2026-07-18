Colombia

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda anunciaron su separación tras casi tres años juntos

La creadora de contenido rompió el silencio luego de los rumores que circularon durante los últimos días, y pidió que no se busquen culpables, asegurando quedarse con “todo lo lindo” que vivieron juntos. El empresario también hizo una publicación alusiva

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La creadora de contenido no dio detalles sobre las causas, pero pidió a sus seguidores no buscar culpables de esta decisión - crédito @kingarturo23oficial/Instagram

Durante las últimas horas hubo usuarios en redes sociales que apuntaron a la posibilidad de que Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda ya no fuesen pareja. Dichos rumores terminaron cuando, en la mañana del sábado 18 de julio, la creadora de contenido confirmó la ruptura.

Los rumores comenzaron la noche del viernes 17 de julio, cuando los seguidores notaron que la pareja dejó de seguirse en redes sociales.

Además, Valdiri había compartido un mensaje que un sector de sus seguidores interpretaron como una señal de ruptura: “Las situaciones cambian, los caminos también, pero Dios nunca deja de guiar mis pasos, abriendo puertas mientras yo sigo enfocada en lo que él tiene para mí”. Horas más tarde confirmó que se encontraba en República Dominicana.

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Una serie de publicaciones de Andrea Valdiri incrementaron los rumores de rupturo con Sepúlveda - crédito @andreavaldirisos/Instagram
Una serie de publicaciones de Andrea Valdiri incrementaron los rumores de rupturo con Sepúlveda - crédito @andreavaldirisos/Instagram

A la mañana siguiente, Valdiri decidió hablar directamente con sus seguidores. “Los medios son amarillistas y no hay nada más bacano que cuando uno termina una relación, uno entra en un proceso de tristeza, un proceso en el que tú no quieres nada. Y en ese proceso estoy yo viviéndolo tranquilo, poquito a poquito”, afirmó, antes de confirmar lo que muchos sospechaban: “La gente me ha preguntado que sí, que no estoy con Ternerito. Sí, es verdad, no estoy con Ternerito”.

La influenciadora dejó claro que la ruptura no la detiene. “Con tusa, sin tusa, ¿a uno qué le toca? Seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie, tengo que seguir haciendo con mis pelacas, camellando, no parando. De eso se trata la vida”, expresó.

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Valdiri también se refirió a la forma en que enfrenta este tipo de situaciones ahora que se acerca a los 35 años. “Yo en otros años de mi vida, ¿qué hacía? ‘que este tuvo la culpa, que este no...’ Ya estoy mamada de esa vaina. ¿Qué quiero ahora? Tranquilidad”, dijo, y pidió que la separación no se convierta en una cacería de culpables: “Siempre tienen que buscar un culpable. Lo importante es que tú puedes pasar por la vida de las personas, pero no hiriendo, no dejando una mala huella, sino dejando algo bonito”, manifestó.

“Da tristeza, obvio, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir camellando, así el mundo se le caiga a uno”, cerró Valdiri, quien anunció que seguirá adelante con sus proyectos laborales y su familia.

Pocas horas después, Sepúlveda rompió su silencio con un gesto que no pasó desapercibido. A través de sus redes sociales, el empresario publicó una fotografía de la creadora de contenido sonriendo y la acompañó con una sola palabra: “Gracias”, junto a un emoji de un corazón con curita.

Minutos después de los comentarios de Valdiri, Sepúlveda hizo su propia publicación en redes sociales - crédito @jdanielsepulved/Instagram
Minutos después de los comentarios de Valdiri, Sepúlveda hizo su propia publicación en redes sociales - crédito @jdanielsepulved/Instagram

Aunque no ofreció más detalles sobre la separación, la publicación fue interpretada por sus seguidores como una despedida cargada de cariño y respeto. La imagen no tardó en difundirse a través de las redes sociales, generando reacciones y preguntas de todo tipo sobre la ruptura.

Así fue la relación entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda

La relación entre Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda se hizo pública en abril pasado, y desde entonces comparten su amor con sus seguidores - crédito @sepulv.jjd/Instagram
La relación entre Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda se hizo pública en abril de 2025, pero su historia se remontó desde dos años antes, cuando fueron vistos juntos en el Carnaval de Barranquilla - crédito @sepulv.jjd/Instagram

Valdiri y Sepúlveda se conocieron de una manera que, según la propia creadora de contenido, distó de lo convencional: no hubo una etapa inicial de color de rosa, sino un comienzo extraño y algo complicado que con el tiempo derivó en una relación de apoyo mutuo.

Su romance se hizo público en el Carnaval de Barranquilla, donde los captaron besándose, y terminó de confirmarse cuando ambos se hicieron tatuajes en honor al otro. Valdiri se grabó las iniciales y el apellido del empresario antioqueño en el brazo; mientras que Sepúlveda hizo lo propio con el rostro de ella.

La barranquillera también reconoció en su día que Sepúlveda la asesoró en un momento crítico en el que una mala decisión dentro de una de sus empresas estuvo a punto de costarle más de 500 millones de pesos.

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