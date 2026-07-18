Gustavo Bolívar tildó de “mentiroso” a José Manuel Restrepo y defendió los resultados del Gobierno Petro: “No tiene estatura moral”

El vicepresidente electo aseguró que, con todas las reuniones que tuvo en el país norteamericano, Colombia logró volver al panorama internacional - crédito @jrestrp/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) tildó de “mentiroso” al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, tras informar sobre la finalización de la misión que llevó a cabo en Estados Unidos, donde realizó más de 50 reuniones con altos funcionarios e inversionistas y otros ocho encuentros con secretarios y líderes del Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con el vicepresidente entrante, gracias a las reuniones que efectuó en suelo norteamericano, Colombia volvió a aparecer en el escenario internacional y ahora hay oportunidades de inversión y de comercio que beneficiarán al país.

“Esperaremos inversionistas, líderes empresariales, en una demostración de que el gobierno de Abelardo de la Espriella será el mejor gobierno en la historia del país. Un gobierno que tiene la capacidad para ejecutar y tomar decisiones y un gobierno que pone siempre lo social como su primera prioridad, porque tenemos que atender a la población más vulnerable de nuestro país”, precisó.

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Gustavo Bolívar señaló a José Manuel Restrepo de basar sus reuniones con altos funcionarios de Estados Unidos en mentiras - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector del DPS rechazó las declaraciones de José Manuel Restrepo y lo acusó de estar mintiendo. Pese a que el vicepresidente electo no hizo ninguna aseveración con respecto al Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, aseguró que es falso afirmar que el país quedó en “ruinas” por culpa de los cuatro años de administración del mandatario de izquierda.

“MENTIROSO. No tiene estatura moral ni respeto alguno alguien que basa sus reuniones en mentiras. El país no está en ruinas, deje de mentir”, precisó.

De acuerdo con Bolívar, el Gobierno Petro está próximo a terminar con indicadores positivos, como una tasa de desocupación laboral de 8,0% (mayo de 2026), una inflación del 6,14% anual y una importante reducción en la pobreza monetaria, que fue del 28,0% en 2025.

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El exdirector del DPS Gustavo Bolívar señaló de mentiroso a José Manuel Restrepo y defendió al Gobierno Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Estos resultados se lograron mientras se incrementó año a año el salario mínimo, siendo el de 2026 el que más aumentó (23%). Se ubicó en $1.750.905, a los cuales se les suma $249.095 por concepto de auxilio de transporte, para un total de $2.000.000.

“En ruinas lo dejó usted y Petro lo puso a crecer, pagó las deudas que Uds dejaron, bajó desempleo, bajó inflación, sacó 5 millones de personas de la pobreza, hizo crecer las exportaciones del agro, entrega el dólar mil pesos más barato y todo a pesar de duplicar el salario mínimo en 4 años. ¡Mentiroso!”, añadió.

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En otra publicación, el exdirector del DPS señaló a José Manuel Restrepo de mentir sobre la destinación de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que el banco otorgaría 60 millones de dólares para el proceso de “empalme de transición” de Gobierno. Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición presentado por Caracol Radio, el BID afirmó que ese dinero no estaba dirigido al empalme.

“Si basó su campaña en mentiras su gobierno lo basará en mentiras. Uds si se preguntaban: ¿un banco regalando plata? El BID dice que es mentira de ADLE”, indicó Bolívar en su cuenta de X.

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Como "mentira", señaló Bolívar el anuncio del equipo de gobierno de De la Espriella - @GustavoBolivar/X

Posteriormente, el BID emitió un comunicado en el que aclaró la destinación de los recursos. Según detalló, el dinero constituye la “la plataforma de arranque” con la que el banco acompañará al Gobierno entrante. Los recursos servirán para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y de una estrategia de estabilidad y sostenibilidad fiscal, así como para la preparación de proyectos estratégicos.

“El BID cuenta actualmente con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso, cuya implementación se desarrollará progresivamente de acuerdo con los cronogramas de ejecución de cada operación y las prioridades definidas conjuntamente entre el Gobierno de Colombia y el Banco”, explicó.

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